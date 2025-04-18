第八種子卡位戰預測 東區熱火、西區獨行俠均會下剋上

東區第八種子「熱火vs.老鷹」生死戰，西區第八種子「獨行俠vs.灰熊」終極戰，一觸即發。

東區季後賽附加賽第10熱火痛宰第9公牛，熱火順利摘下附加賽門票，有機會搶東區第八種子，熱火對手是老鷹。

西區季後賽附加賽第10獨行俠大勝第9國王，獨行俠即使超級後衛厄文傷停，但靠著戴維斯在禁區攻防統治力和團隊防守，獨行俠展現超乎想像競爭力，獨行俠對手是難纏灰熊。

熱火vs.老鷹

對抗熱火搶東區第八種子，老鷹隊楊恩(左)恐怕孤掌難鳴。路透

老鷹附加賽第一戰為什麼被一路被魔術壓著打，主因是全隊只有一個後衛楊恩能自主進攻得分，也只有楊恩一個人可以為隊友創造出手空間。前鋒里薩赫、歐康古、丹尼爾斯、尼恩、勒佛特都是很棒角色球員，但他們都需要有人組織，創造出手機會。

楊恩一個人很難抗衡整支魔術，魔術又是聯盟頂尖防守球隊等級，這樣的對戰組合老鷹註定難以成事。

老鷹跟熱火搶東區第八種子，熱火是有文化有底氣又有強大韌性球隊，楊恩孤掌難鳴。

熱火進攻也會起伏，更倚賴三分手感，但熱火防守堅持可靠，輪轉紮實、擅長控制比賽節奏，老鷹除了楊恩這個持球點，其他都很難跟熱火抗衡，這是熱火打老鷹最大利多。

老鷹今年還能打進附加賽，楊恩對比賽的理解和帶動當居首功，大多數人都忽略楊恩今年球季的成熟蛻變，儘管得分不再爆量，但楊恩今年更專注在帶隊和團隊合作，老鷹隊友都跟著楊恩進化起飛，團隊重於個人是楊恩今年最大成長。

熱火三大進攻點赫洛(中)、阿德巴約、維金斯足夠支撐，在對位和攻防兩端都有優勢。美聯社

熱火三大進攻點赫洛、阿德巴約、維金斯足夠支撐，七呎中鋒韋爾還有很多天賦可以挖掘，角色球員米契爾、海史密斯、羅賓森、安德森非常稱職，熱火在對位和攻防兩端都有優勢。

我的預測：熱火搶下東區第八種子。

獨行俠vs.灰熊

獨行俠禁區有戴維斯，進攻有牽制力，防守威力和影響力更大。美聯社

灰熊例行賽48勝，獨行俠只有39勝，兩隊真實實力差了一檔，這很現實，ESPN專家團賽前分析，灰熊有64%以上勝算，不意外。

我不認為獨行俠這麼沒有競爭力，這是一場五五波比賽，獨行俠禁區有戴維斯，進攻有牽制力，防守威力和影響力更大，這是獨行俠今年二月唐西奇交易考量重點，唐西奇年輕，未來上限更高，但交易戴維斯就是要贏在當下，在禁區展現威脅和統治力。

戴維斯攻防兩端都能主宰比賽，帶來強大牽制力，這是獨行俠最大優勢和支撐。

獨行俠想要以下剋上就必須打好防守，展現強大鋒線實力，三大內線戴維斯、葛佛、萊夫利，兩名主力小前鋒馬歇爾、華盛頓，都能無限換防製造防守壓力，後衛艾克森和威廉斯是板凳兩大致勝奇兵，湯普森的三分和手感還是有爆發空間，獨行俠扳倒灰熊不是空想。

湯普森(右)三分和手感還是有爆發空間，獨行俠扳倒灰熊不是空想。美聯社

灰熊後衛莫蘭特和貝恩進攻輸出外線都很穩定，灰熊需要大前鋒傑克森和中鋒周志豪在禁區形成防守和籃板優勢，這是阻止獨行俠反撲最關鍵對位。

灰熊季後賽前換教練，是敗筆還是創意改變，這一戰可見分曉。

我的預測：獨行俠拿下西區第八種子。