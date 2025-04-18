湖人奪西區第三有休一周利多 菜鳥教頭瑞迪克如何備戰灰狼？

2025年NBA季後賽的例行賽在上周日傍晚落幕，這代表除了參與附加賽的球隊，季後賽的排名和首輪對戰組合都已確定。洛杉磯湖人隊的例行賽最終戰對排名沒影響，不過其他賽果卻影響首輪對手。

湖人在上周戰勝休士頓火箭後，提前鎖定西區第三種子與50勝，這讓他們可以逸待勞地讓主力休息，關注其他賽果。這意味著，他們首輪將對上第六種子丹佛金塊和明尼蘇達灰狼都在週日贏球，洛杉磯快艇 在一場激烈的延長賽險勝，確定湖人會在首輪面對 愛德華（Anthony Edwards） 帶領的灰狼隊。事實上，這也正是湖人開幕戰的對手，當時他們在洛杉磯主場擊敗來訪的灰狼。兩隊本季交手四次各自守住主場。雖首輪對狀態火熱的灰狼不算理想，但湖人隊仍是擁有衝擊冠軍的能力，這只是季後賽旅程的第一個考驗。

對灰狼的首輪系列賽對唐西奇也是種「重逢」，只是他帶領的球隊從獨行俠換成了湖人。 法新社

湖人過去幾年都需附加賽進季後賽，但這一次以第三種子收尾，將有一整周的休息時間，直到4月19日在洛杉磯迎接對手。這樣的休息，對湖人相當重要，主力大將唐西奇 （Luka Doncic）說：「很高興湖人能在季後賽前夕休息，真的很棒！我當然得好好休息一下。你知道的，球季最精彩的部分就要來了！所以我要保持好狀態、保持專注，這肯定會很棒。」對灰狼的首輪系列賽，對唐西奇也是種「重逢」，去年他領軍的達拉斯獨行俠就是在西區冠軍賽以4比1淘汰對方。

對於獨行俠老東家，唐西奇選擇放下，他解釋：「感謝達拉斯球迷，但我已經準備好向前看。」季中錯愕自己被交易，對唐西奇而言並不容易，畢竟他原以為自己會在德州達拉斯終老。經過一番沉澱，他在重返達拉斯比賽的那一晚，用單場45分的表現幫湖人贏球，證明了自己已經不是獨行俠一員，無論對手是誰都將全力出擊，賽後他坦言：「很感謝球迷們的熱情，不過是該向前走了。」

菜鳥教頭瑞迪克執教湖人第一年就帶出50勝，外界均給予極大肯定也拉高了期待值，若輸給灰狼恐怕無法接受。 美聯社

接受各方褒揚後，菜鳥教頭瑞迪克（J.J. Redick） 也清楚，真正評價取決於季後賽走多遠。回首過去，他曾以球員身份打過不少季後賽，但這是首次以總教練身份掌兵符，負責一套完整的季後賽計畫，稍早他也透過電視頻道 Spectrum SportsNet 說明備戰內容，瑞迪克解釋：「這段時間非常有價值。我們會在周二晚上集合一起看附加賽。利用兩天時間討論季後賽的內容，我不會一下子把所有東西塞給球員，我們會慢慢深入細節，這最適合我們團隊的節奏。教練團大致有三個整天時間規劃，包括周五甚至周六專注進行演練。」

這段時間，會讓湖人成員休養生息，並兼顧必要的訓練，這是相當寶貴的空檔。雖然， 瑞迪克是第一次擔任教頭，但他的教練團隊有豐富經驗，再加上球隊內如詹姆斯（LeBron James）、唐西奇和里夫斯 （Austin Reaves）均有高籃球智商，有一周準備針對性的戰術，拿下首戰並進而贏得整個系列賽。灰狼隊本季前半暖機較慢，下半季卻成為聯盟表現最穩定的球隊之一，瑞迪克也知道，他們將給湖人帶來不小挑戰，他說：「（灰狼）是非常難纏的對手，最近的表現和聯盟任何頂尖球隊一樣。我記得他們是聯盟中少數幾支，進攻和防守都進前十的隊伍，這讓他們變得很頑強。」不過，湖人隊的標準不一樣，外界對他們的期待值也飆升，輸灰狼不能接受。

湖人有里夫斯、詹姆斯與唐西奇三大持球核心，角色球員的任務也相對單純，做好防守把球投進就對了。 美聯社

好在，湖人雖一路難免有些波折，但瑞迪克始終能穩定球隊士氣。例行賽進入三、四月，球隊面對過不少強隊，湖人還是穩住戰績走到這一步。再縝密的計算與規劃，季後賽湖人勢必得依賴 唐西奇和詹姆斯 ，兩位均為歷史級的大賽球員。唐西奇談到，如果想要贏下總冠軍，靠的絕不只是他和詹姆斯，必要時所有人要跳出來，他提到：「沒錯！正如我之前所說，想要阻止我們很難，但不只有我和詹姆斯，湖人是一支很棒的團隊，每個人都在各自的位置上發揮。所以，如果我們要贏，得仰仗全隊的力量。」2020年以來，湖人的球員與教練團更迭頻繁，表現也未達預期，不過今年給人耳目一新的感覺。對湖人來說，每一季的目標都是「奪冠」，唐西奇認同這一點。

高齡40歲的詹姆斯雖仍能打，但已不是主宰四節時間、場上無所不能的巨星，接著一周休息至關重要，攸關他在季後賽的表現與能走多遠。 美聯社

他表示：「對！那（總冠軍）必須是我們的唯一目標，我們的確擁有奪冠陣容。不過，每個人都必須保持專注，對手很難對付，但奪冠就是目標。」無論是首輪對手灰狼，以及往後每一輪的隊伍，系列賽都將是硬仗，這段短暫的休息時間，恐怕是湖人唯一調整機會，季後賽沒喘息機會。對詹姆斯來說，有休息時間無疑是一大利多，特別是他已經40歲、進入第22個球季，這種喘息更是彌足珍貴，外界更有機會看到季後賽的「全力詹」版本。對湖人這位新星唐西奇 而言，經過本季起伏和交易風波，這段時間也能好好沉澱，重新出發。綜觀之，整個例行賽雖然動盪，但也證明了湖人隊的凝聚力與執教團隊價值。接下來，就看湖人能否利用好這段時間準備，全力衝擊季後賽。