李政厚捨「一朗式」打法改強拉強攻 意外打出頂級佳績

李政厚今年開季的表現，或許暫時證明了以6年1億1300萬美元鉅約簽下他的巨人隊沒有看走眼。這位韓籍巨星目前出賽16場，繳出.333打擊率、.651長打率、1.051OPS、3轟、9支二壘安打、12打點與1.1fWAR的佳績，其中二壘打數高居全聯盟第1，fWAR與長打率皆居第6、OPS與打擊率居第8與第10，意外成為大聯盟最火燙的球員之一。

「風之孫」李政厚去年季前與巨人隊的合約總額創下亞洲打者挑戰大聯盟的最高紀錄，甚至比吉田正尚的5年9000萬和鈴木誠也的5年8500萬都高出一截。李政厚固然是韓國職棒生涯打擊率.340的紀錄保持人，甚至有「韓國鈴木一朗」之稱，但由於韓國職棒整體的水平還是不如日本職棒，因此當時這份合約遭受了一些質疑。而上季李政厚只出賽了37場，他在受傷前的表現也不理想，打擊率與OPS分別僅有.262與.641，另有2轟與8打點，與他的身價相去甚遠。

而今年李政厚雖常被列為最值得期待東山再起的球員之一，但大概也沒多少人預期他能繳出如此爆炸性的成績。而這最大的關鍵在於他的打擊型態由去年「一朗式」的技巧型打法，改為今年的強拉強攻型，有效讓長打大幅增加。

其實李政厚在韓職時期除了是2屆打擊王之外，也曾展現過強大的長打能力，2022年有23轟、113打點的紀錄，該年他的.349打擊率、.421上壘率、.575長打率與.996OPS皆稱罷韓職。而他在韓職的最後幾年也是以拉打為主，2023年他的拉打比率為43.6%，反方向為24.4%，整體比率接近費城人隊游擊手透納(Trea Turner)的風格。

李政厚過去在韓職時期其實就展現過不俗的長打能力。 路透

不過李政厚在大聯盟的第一年打法卻相當符合他「韓國鈴木一朗」的稱號，除了長打沒有特別多之外，拉打的比率35.1%也只比反方向的28.4%多一些，是以技巧型的擊球為主。而今年李政厚的拉打比率大幅提升到全聯盟第8高的58.3%，反方向相對下降到12.5%，是全聯盟第8低。中間方向也由36.6%減少到29.2%。打擊型態的轉變，立即反映在他.651的長打率上。

李政厚本季在選球上也明顯較有耐性，真正適合的球才會選擇進攻，且強力揮擊，顯示出他不只求安打，還要求長打。他的保送率由去年的6.3%成長到10.6%，三振率雖也由8.2%增加到16.7%，但這正是強力擊球型打者會有的比率。今年他的壞球出棒率由31%減少到28.8%，好球他則選擇全力強攻出棒，出棒率由57.9%成長到65.3%。這樣的進攻策略確實也收到明顯的成效。

雖然樣本還不夠多，但李政厚的打擊確實做出了有感調整，包含了克服「懼左」的問題。 路透

左打的李政厚今年還克服了懼左的問題。去年他面對右投時的打擊率與OPS分別為.277與.686，面對左投則為明顯較差的.227與.535。但他今年面對左投時的成績反而更好，打擊率與OPS為.400與1.267，優於面對右投時的.296與.960。

過去秋信守與金河成都已證明韓國打者有在大聯盟繳出明星級成績的能耐，而今年李政厚的樣本數雖尚有不足，但以大聯盟球探過去給他的高度評價以及巨人隊所給予的身價來看，相當有機會在今年正式成為大聯盟的明星球員。

李政厚日前單場雙響，幾乎是靠一己之力打垮洋基。 影片來源：MLB YT