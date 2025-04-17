挑戰0台灣人的高校 黃俊文高中赴日打球澎湖第一人

去年中自馬公國中畢業的球員黃俊文，近期前往日本青森弘前學院聖愛高校就讀，成為澎湖縣第一位高中赴日升學打球的選手，從小功課名列前茅，卻選擇國中體育班就讀，高中再勇於挑戰異鄉，對棒球的熱情與堅持的態度，註定不走一般人的道路。

黃俊文自小就對運動展現興趣，幼稚園開始踢跆拳道，也打了籃球，但心中最愛的是始終是棒球，黃媽媽透露，他學業成績好，在班上能排前三名，雖然小一就說要打球，但鑒於自己對棒球領域的不了解，且擔心影響課業，因此沒特別讓他接觸，直到小四加入追風少年社區棒球隊，但黃俊文還是想進校隊，之後到馬公國中體育班就讀，跟他約法三章，以顧好課業為前提。

馬公國中總教練蔡良詮表示，黃俊文入學綜合測驗97%，等於是100人中贏了97人，功課滿好的，聰明認真，真心熱愛棒球，為了兼顧球技跟學業，早上五點半起來念書，再到學校晨操，但球技始終上不來，到國三畢業前忽然開竅，守備、打擊動作都變不同了，擔任內野手很敏捷。

黃俊文自追風少年社區棒球隊展開棒球路。圖／蔡良詮提供

不同於台灣本島，國中球員赴日本留學較為常見，澎湖過去無人走出這條路，蔡良詮說，黃俊文國一時，有本島高中球隊來招生，黃媽媽詢問是否有兼顧學業跟球技適合的學校能就讀，「高中科班學校偏重訓練球技，我建議他也可以去日本。」

還不確定未來，黃俊文國一先學日語，黃媽媽也持開放態度，畢竟不知道兒子是不是一時興趣，「走一步算一步，他到國三還是跟我說想去日本打球」，透過《ACE Program台日野球留學支援》協助，找到兩間適合的學校，黃俊文選了位於青森縣的弘前學院聖愛高校，這是一間從未有台灣人就讀的學校，曾在2013、2021年打進過夏季甲子園。

黃俊文(中)與媽媽(左二)及弘前學院聖愛高校教練合照。圖／台日野球留學支援提供

「媽媽心臟要很大顆才行！」黃媽媽坦言，黃俊文說服她「沒有台灣人，全日語環境學得更快」，會選擇這所學校，黃俊文曾看過弘前學院聖愛高校監督原田一範出的書，黃媽媽透露，「俊文喜歡這位總教練的風格，讓高中生獨立思考」，去年11月赴日看過環境後，發現宿舍乾淨，練球氛圍好，且青森位居鄉下較為單純，總算放心不少。黃俊文3月底赴日至今，很快就融入團隊，還登上當地媒體，黃媽媽說，他很期待高中生活，語言能力也還可以，國中三年讓他學習生活自理，都是適應快的原因。

「他國中時沒有放棄跟著練習，只是走得比較慢」，黃媽媽說道，到國三時，馬公國中教練發現黃俊文跟上後有特別替他加強，國中教練的教學可以讓孩子改變。

「他是我的天使，讓我展開不同視野」，黃媽媽表示，沒想過俊文可以走不同的路，也讓她跟著看到不同風景。蔡良詮則說，希望俊文讀到越高層級越好，不只改變自己，將來也能為台灣棒球貢獻，他成為澎湖的先例，也為學弟提供另一個發展可能性。