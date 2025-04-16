中職／話題不足、規劃失策 陳傑憲+大巨蛋難救獅票房

去年球季台北大巨蛋正式加入職棒賽季，加上12強賽事及經典賽資格賽的加持，各球團及球迷都期待在這個球場可以有更多賽事。從最初的41場，經過聯盟爭取後，最終來到52場，六隊都有獲得主場的場次，包含味全龍16場、中信兄弟13場、樂天桃猿7場、統一7-ELEVEn獅及富邦悍將6場、台鋼雄鷹4 場。

中信及統一進行的開幕戰，一口氣湧進4萬人觀看，讓人期待今年更高峰的棒球熱。然而大巨蛋迎來的第二個系列戰，改由統一擔任主場，迎戰本季大肆補強、話題十足的味全龍，他們還舉辦第10周年的「台日雙獅交流主題日」，找來日本職棒西武獅加持。三天活動的吸引9,210、13,742、10,230人次進場，平均每場11,061人次為目前第3高票房的組合。

以進場人數而言，破萬人的系列戰已是不錯的成績，但終究還是引起話題，主要就在於這3戰是場場破萬人的台北大巨蛋舉行。去年大巨蛋舉行38場例行賽，總進場人數為786,189人，平均20,689人，最少人的一場為12,013人，最差的票房組合為當時「流浪主場」的樂天，在爭議中迎戰中信之戰，三場平均僅13,134人。然而這次的統一獅，無論單場及系列戰的票房，都成為新低。

有12強台灣隊長陳傑憲加持的統一獅，為什麼票房不如預期呢？

有12強台灣隊長陳傑憲(右)加持的統一獅，為什麼票房不如預期呢？統一獅提供

首先統一7-ELEVEn獅一直以來採取穩紮穩打的策略，較不擅於營造話題，因此即使是最老牌的球隊，票房多是居於後段班。他們在交易走江承諺後，接連潘威倫引退，古林睿煬旅外，苦無本土先發王牌，這三場比賽都是洋投先發，未能吸引太多目光。打線雖有林安可、陳傑憲及潘傑楷的加持，整體表現不錯，但打得不夠牛棚花，讓比賽精采度降低。

最經典的「台日雙獅交流主題日」，雖然舉辦多年，不過歷年來進場人數都不理想。可能的原因在於，西武獅近年與台灣不如以往密切，年輕球迷不知道渡邊久信與石井丈裕，跟統一除了這項活動外，其他的鮮少交流，能營造的話題性有限，還不如手握古林睿煬及孫易磊的日本火腿鬥士。另一方面，球季中又不可能讓日職球星來台，少了話題又沒有大咖加持，自然難吸引球迷目光。

統一獅台日雙獅交流主題日十周年，西武獅傳奇OB名將石井丈裕（中）來台開球。聯合報系資料照

其次是統一與味全，已經是連續兩年票房最差的對戰組合，2023年聯盟場均人數6,000人，獅龍戰只有4,826人；2024年場均躍升至7,684人，但對戰只有些微增加至5,269人。味全龍從重新組隊開始，招兵買馬過程先後與悍將、桃猿產生話題，中斷中信霸業讓龍象戰再度成為最具吸引力的組合，但獅龍戰始終沒有爆點，意外成為最冷門的組合。

在三地開打的情況下，大部份的賽事都會錯開場地，避免過度集中單一地區。然而統一這個時間點來到台北大巨蛋，另外2戰卻都在北部，形成北北桃一日生活圈同時有3場比賽。統一季票球迷不一定都能北上觀戰，北部球迷又可能選擇去富邦的新莊城堡，或樂天的全猿主場，這讓獅隊票房更難提升。

4月15日，味全龍挑戰純平日(隔天非假日)的台北大巨蛋首場比賽，而且沒有主題日，僅是派出龍之子徐若熙出賽，繳出10,108人次的成績。雖還是低於以往票房，已超出去年所有純平日的人數，加上沒有活動日的加持，嚴格說起來表現比還比統一亮眼。

各球團恐怕要思考如何營造話題、增加比賽精采度及場地安排策略，才能穩收「go for 萬」亮麗票房。圖／統一獅隊提供

台北大巨蛋，因為場館舒適度、交通便利性，仍可維持較高的進場人數，讓球團仍認為效益仍高。只是已經沒有嚐鮮的紅利，終究還是要回歸球賽本體，考驗各隊的功力。球團恐怕要思考如何營造話題、增加比賽精采度及場地安排策略，才能穩收「go for 萬」亮麗票房，若只靠國際賽球星，或巨蛋球場的加持，恐怕還是不夠！