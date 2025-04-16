抽中狀元5年後還在搶順位 鵜鶘該認清威廉森不是建隊基石

如果要選出本季NBA最令人失望的球隊，團隊薪資加上奢侈稅合計高達3.66億卻連附加賽邊緣都摸不著的太陽隊說第二沒人敢說第一，透支光未來資產、主力老化、陣容畸形且近乎沒有操作空間，未來恐怕有好一段時間都可能得埋上一層重重陰霾，休賽季管理層與教練團將迎來的風暴更已經是公開的秘密，在例行賽結束隔一天便宣布解雇主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）後，已經連續3年換教練，縱使自由市場上名帥不少，但要找到人來接手這個難以轉圜的死局，仍舊會令太陽一個頭兩個大。

若我們將時間線拉得長一些呢？票選過去5年來最不符合期待的球隊，本季僅拿下21勝慘澹戰績的鵜鶘絕對榜上有名，而他們也於近期開了休賽季第一槍，操盤6年的總管葛里芬（David Griffin）正式下台，也宣示了球隊將改朝換代，葛里芬政權過去6年經歷許多隊史重大時刻，剛上任的2019年便將戴維斯（Anthony Davis）交易至湖人隊，換來鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）及3個首輪選秀權，隨後在2019年選秀會用狀元籤挑中威廉森（Zion Williamson），又於隔年將明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）送至公鹿，將前朝舊將一口氣出清，囤積大量未來資產。

事實上，戴維斯出走後球隊迎來重建期，葛里芬剛上任時就要面臨危機處理，而他種種交易操作都收獲好評，以威廉森與英格倫雙側翼為核心，被認為是相當成功的重建第一步，畢竟許多進入黑暗期的坦隊最絕望的是重建多年仍找不到新當家，反觀鵜鶘起手就有破繭而出跡象的準明星英格倫，以及當時被譽為世代級天賦的怪物狀元威廉森，再加上從湖人手中洗劫一空的首輪籤可以補強，怎麼看都是很有想像空間的組合。

鵜鶘開除了操盤6年的總管葛里芬，也宣示了球隊將改朝換代。 美聯社

然而，歷經5年後回頭看，鵜鶘的重建道路顯然不如預期順遂，期間累計179勝221敗，勝率遠遠低於5成，鵜鶘並非季後賽絕緣體，只是都走得不長，曾於2021-22、2023-24賽季闖入季後賽，不過皆於首輪遭淘汰，稱不上一支季後賽勁旅，隨著鵜鶘天賦兌現成戰力的進度緩慢，薪資問題、陣容配置難題逐漸奔至，終於再次來到該做出抉擇的十字路口。

球隊高層決定先從操盤手開刀，非常合理，葛里芬執政6年有功有過，剛上任時的危機解套做得十分漂亮，戴維斯交易幾乎把湖人所有籌碼掏空，讓球隊手握許多資產、騰出相當程度的操作彈性，也才能夠有複數次季後賽之行，要知道歷史上有多少支球隊缺席季後賽的年份遠遠高於5年，如黃蜂上次打進季後賽已經是9年前，活塞本季重返季後賽，但也歷經連5年未滿25勝的低迷黑暗期，相比之下鵜鶘絕對不是最慘的，但把一手好牌玩到死局，同樣該由葛里芬承擔。

葛里芬種種操作中，最為人詬病的是資產控管不當，且嚴重與球隊需求不合，比方說哈勒戴交易中吃下的到期約布萊德索（Eric Bledsoe ）又被換來有4年約的葛拉罕（Devonte' Graham），最終虧本貼了4張次輪再壓縮成理查森（Josh Richardson），對球隊來說攻守兩端毫無可取之處，過了半年暑假合約到期變成空氣。而「變成空氣」正是葛里芬這幾年來不斷上演的循環，除了交易常吃虧，又時常不續留陣中正資產，「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）、馬歇爾（Naji Marshall）等好用綠葉合約到期後直接放人，花許多資產轉手換來的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）上季後也是拍拍屁股走人，什麼都沒留下。

鵜鶘無端消耗資產，卻沒有讓球隊看見升級，陣容缺陷逐年放大，教練格林變不出魔法。 美聯社

無端消耗資產，卻沒有讓球隊看見陣容升級，陣容缺陷逐年放大，教練格林（Willie Green）變不出魔法，也打壞了球員身價，2019年首輪第8順位海斯（Jaxson Hayes）因為戰術地位不足，4年新秀約跑完後即離開；季初球隊砸兩張首輪重本買進明星後衛墨瑞（Dejounte Murray），先撇除後續難以預料的阿基里斯腱傷勢，交易當下被視為配菜的前樂透秀丹尼爾斯（Dyson Daniels）轉隊後大爆發，抄截抄破歷史紀錄，晉身年度防守隊級大鎖、最佳進步獎熱門人選，在鵜鶘前兩年也完全找不到自身戰術價值，同樣令鵜鶘球迷大嘆可惜，墨瑞沉重的薪資負擔，讓本就與英格倫續約卡關的鵜鶘直接撞上稅線。

球員取捨上優柔寡斷，數度導致價值錯估做出賠本生意，反倒將大氣果決的態度用在延長合約上，舉凡2年6400萬提前續約麥凱倫（C.J. McCollum）、以及5年1.97億續約綁住威廉森，回頭看都不是對球隊有利的合約，更何況這些人都不是能打季後賽的球星，近兩年隨鵜鶘打季後賽只繳出4成02命中率、三分命中率僅3成；威廉森則是物理上的「不能打」，貴為公認的一哥，兩次季後賽卻一役未與，這支球隊唯一能在季後賽當大腿的英格倫，因為被鵜鶘認為不值頂薪，雙方無法達成續約共識，今年季中被交易至暴龍換來了布朗（Bruce Brown）、歐林尼克（Kelly Olynyk）、1個首輪選秀權（2026來自溜馬）與1個次輪選秀權——一樣是低於一名明星側翼應有的價碼，英格倫交易後馬上獲得3年1.2億續約。

當然，與明星狀元郎簽下頂薪續約一直都很直覺、很合情合理，活塞上季剛創下歷史連敗紀錄，休賽季對2021年選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham）依舊毫不猶豫奉上5年2.24億隊史最大約，今年也確實等到康寧漢的蛻變，收到了豐厚的甜美果實，然而，威廉森是鵜鶘的「Mr. Right」嗎？這個問題恐怕鵜鶘也沒有信心給出正面回覆。

鵜鶘2年6400萬提前續約麥凱倫，回頭看都不是對球隊有利的合約。 路透通

威廉森確實有著歷史級別的怪物機體，早在高中時期便聞名全美，被譽為詹姆斯（LeBron James）接班人，坦克般的身材卻具備頂級鋒線的起步爆發力，體重突破260磅竟然能擁有可怕的彈速與起跳高度，搭配與外貌不符的柔軟放球手感，只要讓威廉森在罰球區拿到球，或是清出能直線加速的空間，威廉森在禁區就如入無人之境。

但同時威廉森技術的弱點也很明顯，矮壯進攻型大前鋒在現代籃球本就不吃香，而高度不夠且缺乏投射能力，加上護框能力嚴重不足，自然讓威廉森難以找到禁區搭檔，無論是肉柱型的硬漢亞當斯（Steven Adams）、輕盈且偏大型側翼的海斯、進攻範圍能擴至外線的瓦藍邱納斯與威廉森的組合最終都以失敗收場，更別提在替換中鋒搭檔的過程中，鵜鶘又喪失了許多資產。

當然，更重要的是威廉森與英格倫的球星組合不只合體場次不多，兩人打法無法相輔相成發揮1+1>2的效果，鵜鶘先選擇送走合約較為急迫的英格倫，「目前」看起來仍打算以威廉森為核心，葛里芬季中受訪時透露球隊依舊會圍繞威廉森組隊，但在政權倒台後一切又變得撲朔迷離。

威廉森絕對有著明星實力，去年附加賽對湖人狂砍40分11籃板證明他能在關鍵時刻發揮身手，在威廉森健康、球隊保持完全體時，鵜鶘也曾穩定保持在西區前4，但也正是威廉森健康時能力無庸置疑，反倒讓鵜鶘想繼續「凹單」，相信總有一天健康的威廉森能讓球隊打出一個光明的賽季，然而當球隊必須押寶在一個體態、職業意識長期受到質疑的球員身上，實在讓人很難期望這支隊伍能闖出什麼一番大事業，威廉森生涯僅有兩年出賽超過60場，出賽率極差，近年場外也屢傳遲到及桃色風波，防守與投射短版注定球隊要花一定資產才能解決陣容問題，這道題目鵜鶘解了5年仍找不到解方。

鵜鶘應該考慮痛定思痛，在威廉森交易價值還沒有跌到最底時將這顆炸彈轉手到其他人手上。 法新社

威廉森本季出賽30場，默默打出生涯最佳效率，場均出賽不到30分鐘就能以5成67命中率轟進24.6分、7.2籃板、5.3助攻，「只要」健康還算是對得起頂薪合約，或許鵜鶘應該考慮痛定思痛，在威廉森交易價值還沒有跌到最底時將這顆炸彈轉手到其他人手上，以免再度犯了把資產賣在低點的錯誤，鵜鶘陣中還是有許多年輕新星，墨菲（Trey Murphy III）、瓊斯（Herb Jones）都是攻守兼備、合約划算的優秀側翼，今年排名聯盟倒數第4的戰績就算抽不到佛雷格（Cooper Flagg），也有望在選秀會上獲得好順位選進高天賦新秀，雖然一年內相繼送走威廉森、英格倫也變相承認過去5年來的操盤失敗，但反而能讓鵜鶘專注未來、重整陣容、找出真正的核心，說不定能更快走出如今不上不下的窘境。