林維恩超狂初登板媲美郭泓志 運動家4台將拚上大聯盟不是夢

2000年4月11日，18歲的左投手郭泓志在道奇高階1A開啟職業生涯。郭泓志完成三局投球、投出七次三振、一次觸身球，連續K掉6名打者，沒有失分，球速高達98英里，技驚四座。

郭泓志在這場讓人印象深刻的初登板之後，就因為手肘韌帶斷裂陷入長期的傷病困擾，歷經三次手肘開刀，在小聯盟奮鬥的路途走得相當坎坷。但他在漫長的復健之後，重新回到場上，2005年終於首度登上大聯盟，2008到2010年球季，成為大聯盟最有壓制力的後援投手之一，2010年入選全明星賽，總計大聯盟生涯累積7個球季、218場出賽、292.1局的投球，防禦率3.73，至今仍是生涯成就最高的台灣投手之一。

時隔25年，另一名年輕的左投手，寫下幾乎一模一樣的職業初登板紀錄：19歲的運動家1A投手林維恩，在今年4月5日以後援身份登場三局，投出完美的九上九下，沒有被任何打者上壘。和前輩郭泓志一樣，林維恩送出7次三振、連續K掉6名打者。這樣神勇的表現，讓他榮獲加州聯盟單週最佳投手獎。一週後的4月11日，林維恩首度以先發投手的身份登場，完成5局投球，再度送出8K、沒有保送，僅失1分。到目前為止，林維恩兩場出賽，累積8局投球，送出15張老K、沒有任何四壞保送，防禦率是漂亮的1.13。

當然，我們絕對不會希望林維恩和郭泓志一樣，在小聯盟時期頻繁開刀、長期養傷。但是，隨著這兩場超級優異的投球表現，希望林維恩能像前輩一樣，在不久之後的未來成為大聯盟強投，應該不是太遙不可及的期待。

21歲的沙子宸已經是第三個小聯盟球季，今年在1A重新出發，有了非常好的開始。中央社

剛開季就有好表現的，還有同為經典賽資格賽國手、跟林維恩同樣在運動家1A的隊友沙子宸。21歲的沙子宸已經是第三個小聯盟球季，去年在1A層級投得有些掙扎，85.1局的投球就被轟了20發全壘打，防禦率是不理想的6.33。今年在1A重新出發，有了非常好的開始。4月6日後援出賽，三局、6K、無失分。4月12日，本季首次先發，以77球投滿6局，送出9次三振、沒有保送、沒有失分，只被打出兩支零星安打，順利收下本季首勝。到目前為止，累積9局投球，防禦率還是完美的零，三振保送比和林維恩一樣，也是15:0，兩個人都是完美的開季。

沙子宸這場先發好投，不僅帳面上成績極為出色，投球內容也幾乎毫無瑕疵。他面對19名打者，其中12名先搶到球數領先，77球中有55顆是好球，好球率非常高。另外，整場總共製造了13次揮空，直球、滑球的搭配讓對手毫無對策，整場比賽幾乎沒有被紮實的擊球，被打的兩支安打都帶有運氣成份，贏得一點也不僥倖。

上一次看到台灣投手在小聯盟有這樣絕對宰制的投球表現，應該是2023年的鄧愷威（球季首場先發在2A，4局無失分、10K，另外7月在3A也有一場5局12K的超狂表現）和林昱珉（在高階1A曾投出單場13K），但同隊隊友連續出現這麼精彩的投球表現，可能還是史上第一次。運動家1A目前團隊防禦率僅2.64，在加州聯盟排第一，林、沙兩人貢獻良多。

經典賽資格賽國手的莊陳仲敖2A開季，名列運動家體系新秀第29名。中央社

值得注意的是，沙子宸、林維恩都還沒有進入大聯盟官網和其他主要新秀關注網站的新秀排行榜中，但只要他們持續有好表現，季中的新秀排名，很有機會看到他們的名字。而在運動家2A開季、同樣是經典賽資格賽國手的莊陳仲敖，則是名列官網的運動家體系新秀第29名，距離大聯盟只差兩步。另外也不要忘了，12強國手林家正也在運動家體系，是莊陳的隊友和投捕搭檔。

今年的運動家搬離了奧克蘭，在沙加緬度（Sacramento）借用巨人3A的主場比賽，陣容上，雖然以三年合約簽來先發投手塞佛里諾（Luis Severino）、以五年長約留下重砲手魯克（Brent Rooker），其餘位置並無太大亮點，在美聯西區要拼五成勝率都有不小難度。但也因為這樣，小聯盟選手的機會相對較多，期待4名台將持續進步，快則今年或明年，慢則兩、三年後，很有機會在大聯盟的舞台，看到這些熟悉的名字。