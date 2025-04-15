勇士想突破附加賽0勝魔咒 需「季後賽巴特勒」及時變身

延長賽敗給快艇後，金州勇士將連續兩年、隊史第三度落入附加賽，前兩次共3場，他們是慘烈的0勝3敗。當然，今年的排名較過去為高，主場優勢可望為他們帶來一點優勢，且看他們能否把握接下來最多兩次的機會，拿下隊史附加賽首勝，挺進季後賽。

雙方微妙的近況

與灰熊的搶7大戰，一般而言，人們會傾向勇士是近況較佳的一隊。自從交易巴特勒（Jimmy Butler）之後，勇士拿下23勝9敗近8成勝率，聯盟第4，進攻效率聯盟第9，防守效率更高居聯盟第1，助攻率亦為第1。

反觀灰熊僅有13勝18敗，聯盟第20，進攻與防守效率皆在聯盟後段班，期間甚至還發生換帥事件的動盪，主帥簡金斯（Taylor Jenkins）遭解雇後，灰熊亦僅有4勝5敗。

但如果把時間軸拉近一點，雙方的評價可能又不一樣了。過去17天內，勇士足足打了10場比賽，確實為球員們帶來的明顯疲累，過去5戰2勝3敗，防守效率下滑至第3，進攻效率更跌至第19，期間除了被快艇於延長賽擊敗，亦遭到前隊友巴恩斯（Harrison Barnes）的絕殺狙擊。

柯瑞（Stephen Curry）尤其明顯，場均得分滑落至21.6分，投籃命中率44.7% 、三分命中率35.3%，遠低於巴特勒交易案以來的場均27.6分、投籃命中率46.6%、三分命中率40.2%。

反觀灰熊，4月以來儘管亦只有3勝3敗，球員狀態的調整著實不錯，莫蘭特（Ja Morant）場均30.2分5.8助攻，投籃命中率49.6%命中率，三分命中率41.3%，團隊有5人場均上雙；周志豪亦繳出場均9.3分15.7籃板1.7阻攻、投籃命中率62.9%的飛躍進步。

在4月1日敗給勇士之後，團隊甚至進攻與防守效率都殺進聯盟前10。儘管確實仍有適應代理總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）的問題，勇士仍沒有因近況對對手掉以輕心的餘裕。

除此之外，儘管好消息是今天勇士宣布3位主將都無健康疑慮，都會於附加賽出戰，但縱使格林（Draymond Green）面對外界對勇士主將群相對年邁，是否過於勞累的提問，特別宣稱「我們不是老年人，我們是優秀的運動員」，擺在現實的就是3人都確實都已過35歲。

柯瑞4月對灰狼一戰狂砍52分。 美聯社

除了早先緊湊的賽程，快艇一戰三人還分別都帶傷或者受到新傷，柯瑞的拇指包紮的厲害，格林頭頸受到碰撞一度下場；巴特勒則在最後關頭看似膝蓋受創，走路一跛一跛，即便賽後他也理所當然表示無大礙，但該役「士官長」還操勞達48分鐘，這些同樣會讓球迷為金州軍團多捏把冷汗。

率先更新傷病情況的灰熊，雖然也是大小傷滿營，但除了主力防守柯瑞的威爾斯（Jaylen Wells）確定報銷之外，一般咸認也都會全員上場，並且他們擁有比勇士多休息養傷一天的優勢，且看勇士的老將群，能否憑藉經驗克服與年輕熊軍間的體能傷病差異。

例行賽對戰參考

例行賽勇士與灰熊交手，取得3勝1敗絕對優勢，但實際上前3戰的參考度並不高，勇士方在巴勒特加盟之後，已是截然不同球隊，灰熊前3戰莫蘭特兩場缺席、一場僅打17分鐘，也同樣今非昔比。相對值得參考的就4月1日一戰，憑藉柯瑞狂砍52分戰勝對手。

但儘管灰熊該役慘遭柯瑞狂噴52分，值得注意的是，例行賽其他三場中柯瑞有上的兩場，分別只拿到13分與賽季最低2分，兩場總計16投僅中4，代表灰熊防守柯瑞還是有一定的能耐。

4月之戰除了巴特勒因素，亦有年度最佳防守球員候選之一的傑克森（Jaren Jackson Jr.）陷入犯規麻煩的問題，導致兩位中前鋒周志豪與艾爾達瑪（Santi Aldama）被針對狂射的問題。

對灰熊來說，好處在於過去5年間，兩隊將是第3度於季後賽曾交手的老冤家，彼此間對於球員都算熟悉，灰熊且於更早確定要打附加賽後，就提前開始研究可能對手，且看新帥伊薩洛能否趕在開戰前，好好解決4月惜敗曝露的攻防問題。

場上與球員的對戰焦點

對勇士來說，首先要好好改善的關鍵課題，肯定是籃板。對快艇之戰，金州軍明明命中率不俗，最終等同輸在17顆籃板的差距，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）、格林與巴特勒都有提到需要大幅改善對於爭搶籃板的積極度。

莫蘭特將帶給勇士防線莫大壓力。 路透社

本賽季灰熊是聯盟籃板第2多的球隊，勇士看似排名第7亦表現不俗，實則由於在巴特勒入隊後改打小球，已滑落至聯盟第13。4月初勇士能擊敗灰熊的其中一個主因，就是他們居然能以49比43，贏得對灰熊的籃板優勢。一場決勝負的附加賽，勇士肯定要在籃板上將士用命，起碼不能再重蹈對快艇大幅落後的覆轍-這同時也要觀察，柯爾總教練是否還是將繼續堅持小球調度，冷凍庫明加（Jonathan Kuminga）？

失誤同樣是勇士一個重要指標，自3月8日之後他們的失誤名列聯盟倒數的第26，對快艇一戰失誤更多達16次，因此丟掉20分，柯瑞賽後都主動為此扛責。

進入生死一瞬間的附加賽熱戰，灰熊對柯瑞的防守圍剿只會更強烈，需要更多球員為他分憂解勞，且務必要謹慎提防蝴蝶效應，年輕快速的灰熊，本季失誤得分高居聯盟第10，正如柯瑞所提醒的「每一次控球都需要有價值」。

球員方面，雙方王牌莫蘭特與柯瑞肯定都將受到重兵看防，灰熊少了威爾斯，或將多起用威廉斯（Vincent Williams Jr.）與小皮本（Scotty Pippen Jr）跟著柯瑞賽跑，勇士則將重用小裴頓（Gary Payton II），嘗試降緩莫蘭特的神速。

但基本上可以預期兩位主將的表現，仍端看自己的手感，柯瑞期望複製52分戰役的鬼神表現，莫蘭特則想將非常火燙的近況帶入附加賽，金州軍應該會嘗試多讓這位「軍火之王」多投外線，也要壓制他殺進殺出。

不過，對兩隊來說的最關鍵球員，或者都另有其人。灰熊4月對勇士吞敗，主要原因就是傑克森快速累積犯規，最終並且犯滿離場，第一節二犯下場前灰熊還保持1分領先，等到他回來已經被拉開13分落後，最終還能保持+5的正負值，影響力可見一班。

傑克森的犯規問題成了變數。 路透社

本季傑克森場均高達3.6次犯規，5度犯滿，另外有19場5犯，期間球隊是慘澹的6勝13敗，可以說是這位防守悍將的最大問題，連格林都曾特別為此訓話，認為這位小老弟如此優秀，實在更該好好學習如何控制犯規，以便更長時間留在場上。

如果傑克森能節制不必要的犯規，加上本季大進化的進攻火力，勢必能為小球為基調的勇士，在攻防兩端帶來大麻煩；勇士有隙可乘之處在於，灰熊肯定將躊躇於大中鋒周志豪的上場時間，避免成為柯瑞打點的大洞，但如此一來傑克森將打更長時間的中鋒，更可能曝露在犯規風險之下，接著，就看製造罰球能力原本平平的勇士，能否把握機會將他打下來了。

而這就攸關勇士方，大概率最關鍵的球員：「季後賽巴特勒」是否能如期現身？

對快艇一戰他的表現優異，唯許多評論都點出，比賽尾聲給予他的球權與出手實在太少，年輕人又消失，導致過度將壓力集中在柯瑞身上，對手也易於防範。快艇賽後巴特勒先是輕鬆的表達傷勢並無大礙，以及對局勢的樂觀，同時間他亦承諾「季後賽巴特勒」肯定會出現。

放眼決勝附加賽，無論是他能扛1、2號得分手的進攻能力，能幫忙組織控球的能耐，鎖級的強悍防守能力，大心臟的決勝期膽量，乃至無懼身體對抗、全隊最強的上罰球線能力，都是勇士所迫切需要，金州需要另一個真正的巨頭，為柯瑞分擔場上重擔。

更重要的是，他是現在勇士隊中唯一曾經的「附加賽贏家」。

柯爾是否會找到使用庫明加的方法？ 路透社

筆者並不相信，經驗更老到足以在這種比賽佔優這種老派說法，畢竟在隊史第一次附加賽輸給灰熊，勇士就已自證了這一點毫無根據。

但如果「季後賽巴特勒」確實颯爽登場？回顧他過去曾經多次於季後賽大爆發的英雄命紀錄，反正我是信了。

2023年雖然先於附加賽吞敗，但隨後第2戰率領熱火擊敗公牛闖進季後賽，從而一路寫下史上最強的「老八傳奇」，就看這次他是否也能如期變身，完成勇士重金禮聘他來的救贖使命了！