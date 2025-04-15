西區附加賽預測 勇士搶下第七種子並在季後賽首輪淘汰火箭

勇士例行賽最後一戰還是沒能跨越深不可測快艇，快艇經延長賽124：119力克勇士，硬是把勇士打出西區前六季後賽席位，西區第七勇士得透過季後賽附加賽擊敗第八灰熊，才能取得西區季後賽八強資格。

東、西區附加賽對戰組合： ●東區：第七魔術vs.第八老鷹，勝隊取得東區第七種子（對手塞爾蒂克），敗隊跟東區第九公牛vs.第10熱火勝隊再打一場，勝隊搶下東區第八種子（對手騎士）。 ●西區：第七勇士vs.第八灰熊，勝隊拿下西區第七種子（對手火箭），敗隊跟西區第九國王vs.第10獨行俠勝隊再打一場，勝隊搶下西區第八種子（對手雷霆）。

附加賽非常殘酷，分區第9、第10必須連贏兩場才能搶下第八種子席位，輸一場就得放假回家。勇士例行賽最後一場輸快艇，排名掉到西區第七，關鍵就在4月10日勇士主場被馬刺114：111零秒逆轉絕殺，勇士掉以輕心大意輸球，導致季後賽晉級之路陷入困境。

勇士如果跟灰熊打一個七戰四勝系列賽，勇士有能力淘汰灰熊。但一戰決生死的比賽，灰熊有能力一戰擊敗任何一支球隊。

這裡是NBA，沒有任何球隊在一戰定生死比賽有必勝把握。

勇士前鋒格林對附加賽打灰熊，充滿自信，「我們不是老人，附加賽和體能都不會成為我們負擔，我們會做好萬全準備。」

灰熊不是軟柿子，防守、慎攻、禁區、籃板會成為附加賽決勝細節，圖為主力戰將莫蘭特。 路透

灰熊不是軟柿子。

例行賽灰熊對勇士戰績1勝2敗，兩隊都在飆分，附加賽肯定不會打出例行賽那麼快速攻防節奏，防守、慎攻、禁區、籃板會成為決勝細節和兩隊相爭主軸。

灰熊擁有恐怖進攻爆發力，莫蘭特能爆量得分主導比賽，貝恩是全隊最穩定後場核心，能打進關鍵球，長人傑克森、中鋒周志豪具備相當優勢和對位能力，七呎空間長人艾爾達瑪是關鍵奇兵，灰熊是容易被外界忽略的西區老八。

勇士要擊敗灰熊，搶下西區第七種子席位，柯瑞可能不能打太多無球，因為火箭、快艇一周內兩度做出最好示範，一人死釘柯瑞、多人困住柯瑞，包夾阻斷柯瑞接球空間，勇士就更容易被破解擊敗。

勇士在巴特勒加盟的30場比賽打出23勝7敗戰績，勝率7成66，成為勇士第二持球大核和禁區第一進攻點。 路透

勇士在巴特勒加盟的30場比賽打出23勝7敗戰績，勝率7成66，巴特勒成為勇士第二持球大核和禁區第一進攻點，巴特勒攻防兩端和強悍球風為勇士注入自信和更緊密團隊。

西區附加賽灰熊vs.勇士受關注程度不會亞於勇士例行賽最後一場快艇vs.勇士，勇士必須打出110%狀況和好球，柯瑞、巴特勒都不能失常，勇士才能一戰進季後賽。

如果灰熊也能在打勇士一戰打出120%表現和水平，那勇士麻煩就大了。

快艇在史上最慘烈西區季後賽卡位戰能給勇士致命一擊，把勇士打入附加賽，決勝關鍵就在快艇也能在對位勇士打出120%狀況和超水準表現。

勇士必須打出110%狀況和好球，柯瑞(圖)、巴特勒都不能失常，才能一戰進季後賽。 美聯社

我的預測：勇士贏球，勇士搶下西區第七種子，並在季後賽第一輪以下剋上淘汰火箭。

勇士沒那麼軟，真的。