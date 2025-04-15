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美聯西區開季驚奇連連 太空人吃瀉藥、天使浴火重生竄龍頭

聯合新聞網／ 陳光立
過去8年豪奪7座分區冠軍的休士頓太空人隊，開季顯得顛簸好像吃瀉藥般，勝率竟不到五成。 美聯社
過去8年豪奪7座分區冠軍的休士頓太空人隊，開季顯得顛簸好像吃瀉藥般，勝率竟不到五成。 美聯社

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大聯盟開打至今，已經進行約16場比賽，各隊實力差距緩步拉開。目前觀之，美聯西區的僵持戰局頗為有趣，算是本季最精彩的分區對抗。過去8年豪奪7座分區冠軍的休士頓太空人隊，開季顯得顛簸好像吃瀉藥般，勝率竟不到五成？這讓我萌生念頭啟筆，分享一下這裡為何變成群雄崛起的局面。

勝率4成29的太空人隊賭盤陪率 +240。只是，離隊的布萊格曼（Alex Bregman）與塔克（Kyle Tucker）兩大主力離隊一併把主砲帶走，雖補進沃克（Christian Walker）與擅長拉打的巴瑞德斯（Isaac Paredes），整體火力不進反退。輪值方面，仍依賴瓦德茲（Framber Valdez）、布蘭柯（Ronel Blanco）與哈維爾（Cristian Javier）等，此時將太空人剔除競爭行列言之過早，但開季戰績顯示有調整空間。

遊騎兵去年勝率意外未過半，但這支德州勁旅正蓄勢反彈。 路透
遊騎兵去年勝率意外未過半，但這支德州勁旅正蓄勢反彈。 路透

德州遊騎兵這支2023年世界大賽冠軍隊伍賭盤陪率為+130，去年勝率意外未過半，但這支德州勁旅現觀之正蓄勢反彈。打線新增彼德森（Joc Pederson）與柏格（Jake Burger）強化火力，不過開季後團隊打擊率僅2成07、上壘率.269，平均3.46分差強人意、尚未找到節奏。最大變數先發陣容，兩屆塞揚獎強投狄葛隆（Jacob deGrom）韌帶移植手術復原歸隊，與伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、葛瑞（Jon Gray）、馬勒（Tyler Mahle）扛輪值大旗，若狄葛隆保持健康，這一套投打組合應有本錢重返顛峰。

個人不敢小覷遊騎兵隊，2023年他們也是拉出一波尾盤奪冠，所以季初打擺子我不擔心。遊騎兵隊靠一系列選秀成功的，在聯盟嶄露頭角，深耕農場新秀讓每一個選秀權都發揮價值。當各隊展開軍備競賽之際，遊騎兵專注打造厚實體系，鎖定高天花板、低成本的潛力股填補季後賽衝刺期的戰力缺口。對總管揚（Chris Young）而言，挖掘選秀遺珠是必要的！歷史證明並非所有明星來自前段，多元化投手的武器庫、提升控球精準度，強調打者選球紀律、揮棒節奏與天賦的開發，一步一步找出可用之兵，所以我會把遊騎兵隊下半季表現劃重點。

西雅圖水手隊的賭盤賠率是+270，去年他們複製「例行賽一條龍，季後賽一條蟲」的劇本，繳出85勝77敗卻無緣季後賽很諷刺。由卡斯提羅（Luis Castillo）、柯比（George Kirby）、布萊恩．胡（Bryan Woo）與吉伯特（Logan Gilbert）組成的輪值堪稱頂尖，但打線去年平均攻下4.17分排聯盟第21名，火力仍有隱憂。往好處想，上周他們在2025年系列賽終於開張，收拾的還是同區勁敵太空人隊，雙方鏖戰三場均以一分差結束，拿下首個系列賽搏好彩頭，面對遊騎兵隊亦然，表現令人激賞頗有破繭而出的意味。

洛杉磯天使隊於開季10幾場後站上分區龍頭，打臉外界對他們的質疑聲浪。不過，歷年來該隊均以虎頭蛇尾收場，接下來就看其陣容的健康程度即可得知最後排名。 法新社
洛杉磯天使隊於開季10幾場後站上分區龍頭，打臉外界對他們的質疑聲浪。不過，歷年來該隊均以虎頭蛇尾收場，接下來就看其陣容的健康程度即可得知最後排名。 法新社

不過，談及浴火重生還是要推洛杉磯天使這支賭盤開出+1000的隊伍，意外的「短暫」站上西區龍頭寶座。說意外以我這位長年天使迷看是不意外，原因是過往這支隊伍都有個華麗開場，卻往往在下半季時，因傷情頻傳、牛棚不堪負荷而徹底崩盤。去年，吞下99敗的他們戰績慘澹，看似重建卻在冬季一系列神操作令人費解，包括花大錢簽下日籍投手菊池雄星，網羅老將 漢崔克斯（Kyle Hendricks）、簡森（Kenley Jansen），又簽來經驗豐富的捕手、達德諾（Travis d'Arnaud）、孟卡達（Yoan Moncada）與索勒（Jorge Soler）等即戰力，看起來無法拼季後賽又難以爭取高順位新秀，卡在灰色地帶。

未料開季迅猛出擊令人眼睛一亮！讓外界相信一系列調整讓2025的一切似乎完美契合，以9勝5敗、勝率6成43站上龍頭。ESPN體育頻道的球評修恩菲爾德（David Schoenfield）認為，天使隊本季不僅將重返競爭行列，更會成為焦點，他說：「大聯盟最長的季後賽荒將終結，天使不僅會打進季後賽，更會贏得美聯西區冠軍。」上一回天使意氣風發時，還是2014年，聽到美聯西區龍頭是天使，感覺是很久以前的事。

修恩菲爾德列舉幾項對天使有利的情勢：「運動家隊缺投手、水手隊缺打擊火力、太空人隊失去塔克和布萊格曼。至於遊騎兵隊，雖開季乍看火熱卻是假象，總得分實際遜於對手。」他還提到，天使隊幾名老將表現出色，年輕核心也很爭氣，最重要是三屆MVP楚奧特（Mike Trout）棒子開始加溫，而2024年球隊勝利貢獻值（WAR）領先的內托（Zach Neto）可望近期歸隊。修恩菲爾德預言天使82勝80敗晉級，但我不確定這數據足以稱霸分區，還是說他太小看這個戰區的實力？

運動家目前看仍沒驚喜繼續在分區墊底，當然此時論生死太早，隨著夏季到來也許排位又會有一波變動。 美聯社
運動家目前看仍沒驚喜繼續在分區墊底，當然此時論生死太早，隨著夏季到來也許排位又會有一波變動。 美聯社

運動家開季賠率+2900今年暫居沙加緬度小聯盟球場，陣容卻意外令人期待，不太像是過渡時期。冬季補進塞佛里諾（Luis Severino）、勒克萊爾（Jose Leclerc）與阿謝拉（Gio Urshela），搭配魯克（Brent Rooker）、索德史東（Tyler Soderstrom）等年輕核心，目前看仍沒驚喜繼續在分區墊底，當然此時論生死太早，隨著夏季到來也許排位又會有一波變動。

MLB專欄 天使 太空人

陳光立

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