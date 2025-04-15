中職／王柏融、吳念庭旅日威能消失 台鋼進攻問題提早浮現

中職各隊都已進行超過10場賽事，目前的戰績與季前各家球評所預估的大致相同，前段班分別是味全、中信及統一，接下來是樂天，富邦及台鋼則同樣以4勝7敗、不到4成的勝率在聯盟墊底，富邦在投打未有太大改善的狀況下墊底實屬預料之內，但本季第二年打一軍的台鋼，雖然投打戰力較其他4隊弱，不過去年季後也有一定程度的補強，加上有一半資深老將在陣的打線，13日取勝之前竟還獨自身處最後一名的位置，就比較令人意外了。

去年季後台鋼在洋投方面補進了石萬金及前中信的艾速特，搭配上原有的後勁，是一軍固定的3名先發洋投，後勁維持去年轉先發後的優異表現，先發2場防禦率僅有1.50，其他兩名洋投中規中矩，另兩名本土先發江承諺及陳柏清的投球內容也算穩定；主力牛棚方面，張誠恩、黃群、林詩翔、施子謙的表現都還不錯，因此台鋼在團隊投手部分並不比其他前段班隊伍遜色，3.28的團隊防禦率甚至還排在聯盟第2名。

台鋼明年回到一軍洋將3人限制，是否還有運用魔鷹的空間？聯合報系資料照

不過去年能與其他隊伍相抗衡的進攻能力，今年卻是大幅退步，團隊打擊率僅有2成22，連同上壘率、長打率都是全聯盟最差，壘間破壞力更是消失無蹤，目前盜壘成功還掛零；進攻能力大幅退步，跟陣中三名前旅日球員打擊不振有直接的關係。

王柏融是其中一人，他在中職的前四個球季有兩季打擊率突破4成，那兩年的全壘打產量也都在30轟左右，打點更是都超過100分，之後加入日職火腿，23年季中選秀會後，人雖仍在日本，但再度成為中職焦點，台鋼以狀元林子偉與樂天交易3名球員加上王柏融的議約權，因此王柏融在前年季後離開火腿後回到中職便加入台鋼。

王柏融在日本5年期間對戰過不少強度更高一級的投手，各界都期待他回台後會再現4割男威力，在台鋼的首個球季，他出賽110場，交出2成80打擊率、113支安打、60分打點、6轟、13次盜壘的成績，

這成績並不算太差，但跟大家的期望有些落差；今年王柏融熱身賽的打擊率接近4成，進入正式季賽卻截然不同，目前出賽11場，打擊率只有2成16，3分打點，盜壘及全壘打都還沒出現，近況不佳，以往都打第3棒的他，12日首次被調往7棒，13日單場兩安才終結連4場無安打的窘境。

吳念庭在資格賽表現不錯，但進入正式季賽卻手感冰冷。聯合報系資料照

21年球季與王柏融同被日媒稱為台灣至寶的吳念庭，去年季中返台參加選秀會，被台鋼在第一輪選進，之後出賽36場，9月初因傷而整季報銷，留下2成40打擊率、2轟、13分打點的成績，今年經典賽資格賽傷癒復出，表現不差，進入正式季賽後卻手感冰冷，出賽11場，40個打數僅有7支安打，打擊率是1成75，上壘率及長打率都是2成出頭，更不用說全壘打了。

另一名旅日靈壓消失的是上季全壘打及打點雙冠王魔鷹，魔鷹上季打出30轟及99分打點，打擊率也有2成94，今年開季打擊狀況不好，7場6安只有1轟，打擊率是2成40，手感尚待加溫的他，在8日跑壘又造成左大腿拉傷，需要休息至少三週，縱使歸隊，勢必要花更多時間來調整打擊狀況，加上各隊對他已有所研究，本季能否再發揮與去年相同的進攻能力值得觀察。

曾子祐是台鋼陣中打擊表現沒有退步的打者。聯合報系資料照

其實王柏融、吳念庭、魔鷹3人打擊狀況不佳，只是把台鋼未來的問題提早在今年浮現而已，台鋼明年要回到與其他5隊相同條件的一軍洋將登錄名額3人，屆時很難說是否還有運用洋砲的空間，而王柏融、吳念庭的退化正在發生，現在重要的問題除了將這3人的狀況拉回來之外，還有陣中其他年輕球員進攻能力的調整及修正，現在看起來僅有新人王曾子祐的打擊成績跟去年差不多，另外如資格賽國手王博玄、熱身賽打擊內容不錯的曾昱磬、紀慶然等人的狀況都不理想，王博玄的打擊率更不到2成，這是打擊教練必須要趕快協助調整的，畢竟這些年輕球員更是球隊的未來。