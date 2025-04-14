日職／遠赴中南美挖到的寶 布蘭科豪邁打擊成追憶

位於多明尼加共和國聖多明哥（Santo Domingo）的知名夜店上週發生屋頂倒塌事故，造成重大傷亡。罹難者包含曾在大聯盟累積109次救援成功的道特爾（Octavio Dotel）、前中日龍洋砲布蘭科（Tony Blanco）等知名棒球選手。

由於布蘭科在日本職棒效力過中日龍、橫濱DeNA、歐力士猛牛等3支球隊，有過長達8年的NPB經驗，因此消息傳出之後在日本職棒界引起不小的震撼。尤其中日龍隊從2013年起到2024年，這12年之間只曾於2020年這1次打進過季後賽，歷經一段長期的低迷。然而在此之前，他們曾於2002-2012年連續11年都打進季後賽，創隊史紀錄，其中更曾於2010、2011年接連奪下中央聯盟冠軍，是最近一次奪冠的輝煌時刻，當時正是布蘭科在陣扛第四棒的時候。對照近年來攻擊火力貧弱、洋砲不濟事的狀況，因此讓中日龍迷更加懷念起布蘭科的身影。

多明尼加籍的布蘭科是於2009年加入中日龍隊，當時默默無聞的他，第一年加盟就以39支全壘打、110分打點奪下中央聯盟雙冠王，讓各界驚呼中日龍挖到寶。2010年中日龍隊團隊打擊率0.259、得分539分都是兩聯盟12球團第11名，不過布蘭科再創下32支全壘打、86分打點，與森野將彥、和田一浩共同支撐起整個中日打線，加上陳偉殷、中田賢一、山井大介、吉見一起等投手組成12球團最強的投手群，合力幫助中日龍在與阪神、巨人的三強鼎立之中勝出（最終成績分別都只有1場勝差），奪下相隔4年的聯盟優勝。

布蘭科是森繁和2008年季後擔任投捕教練時遠赴多明尼加挖掘的重砲，當時渡海求才的目的為了填補外籍強打伍茲（Tyrone Woods）離隊的戰力空缺。2009年球季中日球團與伍茲因為薪資差距無法取得共識而不續約，加上川上憲伸、中村紀洋離隊，中日龍球迷對球隊感到憂心，而布蘭科的大活躍很快就讓球迷的憂心消失一空。剛到日本時布蘭科的年薪僅僅只有3000萬日幣左右，大約只有伍茲在中日最後一年6億日幣年薪的20分之1，而他後來打出的成績，以及幫助中日重返王座的貢獻，只能用物超所值來形容。同時，也因為布蘭科的成功，讓中日龍球團以及森繁和教練加速在中南美洲佈線尋找洋將。

布蘭科葬禮盛大而重，不少親友出席。 法新社

布蘭科後來陸續轉戰橫濱DeNA、歐力士猛牛，2013年在橫濱繳出3成33打擊率、41支全壘打、136分打點的NPB生涯最佳成績，首度獲得打擊王以及第二座打點王。不過隔年開始因傷影響表現，轉到歐力士身價上升到最高的2億5000萬日圓，卻已經再也無法回到過去的身手，於2016年球季結束後退團並離開待了8年的日本職棒。儘管如此，效力期間累積2成72打擊率、181支全壘打、542分打點，加上打擊王、全壘打王各1次，打點王2次，最佳九人獎3次，豪邁的打擊都讓人印象深刻，也會永遠留在日職球迷的心中。