中職／連吃的都能省 樂天桃猿浮現信任危機

近期樂天桃猿遭媒體爆料，由於母集團樂天集團面臨財務危機，伙食預算縮減導致品質低落，更裁掉3名廚師，改叫每餐100至150元的熱炒店外燴供餐，吃的又鹹又油難以下嚥，簡直比監獄還克難，消息一出輿論譁然。

2019年Lamigo桃猿轉賣給日本樂天集團，並更名 「樂天桃猿」，市場傳言轉賣金額高達6、7億元，只是未獲官方證實。持平而論，樂天進軍中職時間很不幸運，之後就爆發新冠肺炎，導致營收低於預期，解封後樂天桃猿球迷人數和Lamigo桃猿時期相較，呈現下滑趨勢。

後來許多Lamigo桃猿奪冠功臣和制服組成員紛紛出走，被球迷譏為 「全猿逃走」，後勤團隊工作人員改成約聘，待遇和福利縮水，在FA自由球員市場出價無競爭力，都可看出大企業投入中職起初都豪氣干雲，之後逐漸縮手管控預算，並不是家大業大就會無止境投入資源。

樂天桃猿爆發伙食爭議事小，嚴重的是，如果連球員的飲食都搞不定，還被爆料上媒體，顯見球團內部溝通管理出了很大問題，見微知著，其他球迷看不到的地方，是否也有很多問題？

樂天桃猿隊總教練古久保健二在受訪時，也對伙食問題感到無奈。聯合報系資料照

這也難怪近年圈內不斷傳聞，樂天桃猿是不是要轉賣了？因為中職36年來球隊面臨轉賣後期，都盡可能樽節開支，最明顯的例子就是興農牛，最後兩年實施「全本土政策」，外出比賽不住宿，排名墊底即取消勝場獎金，都是為了節省營運成本。

近年中職球團規模逐漸擴大，以今年為例，每隊營運成本粗估至少4億元起跳，如果大巨蛋主場場次更多的球隊，支出當然也更多，4億元對日本樂天集團或許不是什麼了不起的數字，但當這支球隊沒有達到預期的廣告宣傳效益，也沒有為母企業加分太多，每年虧錢就成了沉重負擔。

目前中職6隊當中，兩大加控球隊富邦和中信都投入大量資源和資金，味全和統一這兩大老牌食品企業，還好新軍台鋼花錢也不手軟，當然，每一隊都有管控成本省錢的手段，但樂天桃猿在最不應該節省的地方節省，很難讓外界相信他們有心經營。

樂天桃猿隊領隊川田喜則面對各界對球隊伙食的質疑，也只能尷尬向媒體表達會做改善。聯合報系資料照

當初樂天集團進軍中職，雖然是外資，台灣球迷不免會有疑慮，不過樂天是大企業，在日本也擁有職棒球隊，經營職業運動應該不是問題，但樂天進入台灣市場也遇到文化、環境各方面的適應和挑戰，當初桃猿球迷期待日本樂天能比台灣劉家更好，這幾年比較下來有沒有比較好？猿迷心中自有一把尺。

如果連最基本的吃的都能省，那麼，還有什麼不能省？樂天可別忽視伙食風波背後所潛藏的危機，如果再不好好經營，下一波「全猿逃走」的主角，有可能是猿迷。