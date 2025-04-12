下半季火熱堪比西區快艇 公牛是東區附加賽最危險球隊

本季例行賽接近尾聲，西區季後賽第四至八種子的競爭異常激烈，金塊、快艇、灰熊，勇士與灰狼之間的勝差僅有一場。其中快艇更是近況絕佳，近十場豪奪8勝，一舉幫助他們拉尾盤和金塊並列第四，快艇很可能是西區最被低估的季後賽黑馬。

相較之下，東區前六順位種子序基本上沒有甚麼懸念，真正膠著的是附加賽圈的席次卡位戰。魔術近期一波8勝2敗的強勢衝刺，領先第八的老鷹達2場勝差，有望鎖定第七種子。至於近10場拿下7勝的公牛則悄悄上升到第九，和老鷹僅有半場勝差，兩隊排名很可能得到例行賽最後一日才分勝負。

老鷹剩餘的三場比賽將碰上籃網、76人與魔術，最後一戰在主場對魔術極可能成為關鍵分水嶺。公牛最後2場則要打確定無緣季後賽的巫師與76人，若正常發揮全拿下的可能性高，有機會超車老鷹升至第八。因此若說快艇是西區最被忽略的季後賽黑馬，那麼這支年輕力盛的芝加哥公牛，絕對有機會成為東區附加賽最危險的球隊。

公牛在季中交易送走拉文(Zach LaVine)後，決心要以吉迪(Josh Giddey)、懷特(Coby White)，與布澤利斯(Matas Buzelis)等年輕球員為主軸重新出發，反而激發了團隊潛力。明星賽前公牛勝率僅4成，明星賽後勝率攀升到6成，自3月後打出14勝7敗，讓他們一舉殺進附加賽爭奪圈。

懷特在三月進攻大爆發是公牛起飛原因之一，還拿了一座單周最佳球員。 美聯社

這期間懷特扛起進攻大旗，連番打出高得分，曾於三月初對陣魔術狂砍生涯新高的44分，並首度獲得東區單周最佳球員。6呎10吋的大型側翼布澤利斯則是快速成長，上場時間逐月增加，三月底面對洛杉機湖人攻下生涯新高的31分，展現其萬用身手；再加上老將佛西維奇(Nikola Vucevic)提供穩定內線支援，這支年輕球隊的攻防平衡性與鬥志遠勝預期。

若最後以東區第八進入附加賽，公牛將在首戰對上第七的魔術，雙方實力相近，本季例行賽三次交手公牛取得兩勝的對戰優勢，是具備下剋上贏球能耐的。即便未能超車老鷹排第九也沒關係，只要先在附加賽打敗第10的熱火，就有第二次機會對抗老鷹或魔術來爭奪第八種子。以本季對戰紀錄來說，公牛對上哪支球隊都不懼怕，對熱火是三戰全勝，與老鷹交手則集中明星週前勝敗各半。考量球季後段的氣勢與核心球員發揮，公牛的確具備一戰定生死的競爭優勢，已準備好成為黑馬挑戰東區強權。

公牛主帥唐納文在拉文離開後打造新體系，把進攻主導權交給吉迪，反而讓他如魚得水，3月至今繳出平均近大三元成績。 美聯社

值得一提的是，公牛主帥唐納文(Billy Donova)季中交易後做出果斷的戰術調整，是公牛強勢反彈的關鍵推手之一。面對傷兵與與主力陣容改組的雙重挑戰，總教練選擇主動出擊，將戰術重心改為快速轉換進攻與大量外線投射，徹底釋放球隊年輕核心的速度與活力優勢。這一改變對於主控吉迪的發揮尤為關鍵，因為拉文的離開增加了他的持球比例與進攻主導權，讓他在新體系如魚得水。吉迪從今年1月份場均還只有10.1分8.1籃板6.1助攻，二、三、四月卻開始數據大爆衝，逐月場均19.8分、20.3分、20.8分，且四月至今更有13籃板10.8助攻1.5抄截平均大三元，扮演球隊戰績起飛的重要關鍵。

事實上吉迪具備優異的場上視野與傳球節奏，不僅能組織進攻也能推快節奏，經常在抓下防守籃板後「一條龍反擊」，無論是自己持球推進還是第一時間找到前場的隊友，總能為球隊創造優質進攻機會。他在三、四月的14場比賽繳出5場大三元，就是全能身手的最佳縮影。更重要的是關鍵時刻閱讀比賽的能力，逐漸讓他成為場上的領導者。他與懷特的後場搭配也日趨成熟，25歲的懷特過去被定位為純得分手，但受惠於吉迪的組織與吸引防守能力，反而讓他得以專注在自己最擅長的無球移動。吉迪多次透過突破分球、弱邊轉移，製造懷特的空檔，兩人形成一種互補性極強的組合，也是球隊攻勢主軸。

新秀布澤利斯兌現天賦，打出頂級3D球員的價值。 法新社

此外備受矚目的新秀布澤利斯，在季末把握機會兌現天賦。6呎10吋的他身手協調，在攻防兩端扮演多功能角色，切入破壞力和轉換進攻跑動能力極強，同時有出色的防守潛力，不論是一對一對位或是弱邊封阻、協防，都展現出頂級3D球員的潛力。他與威廉斯(Patrick Williams)聯手構成的側翼防線，不僅擁有高度與臂展，也具備橫移速度，是公牛在季末比賽中能使出全換防的關鍵拼圖。

至於老將佛西維奇則是公牛的定海神針，雖不再是全明星級別的主攻手，但內線技巧與中距離投射依舊穩定，在陣地戰中能透過高位策應與低位單打提供可靠選擇。更重要的是，他在籃板保護與對抗大體型中鋒上提供了球隊所缺乏的強度，讓公牛在面對如騎士、尼克這類擁有優質長人的隊伍時不至於完全失衡。

吉迪與懷特的後場搭配化學效應極好，公牛很有可能在附加賽上演下剋上挺進季後賽！ 美聯社

整體而言，公牛這套「速度＋投射」的進攻塑造出全新的體系，在唐納文調度下，既符合年輕球員的特性，也賦予核心球員更明確的定位與責任，球隊氣氛顯著提振。球員之間的信任感與輪轉配合越來越順暢，上半季一度被外界看低只是陪打，誰也沒想到能在季末成為具有威脅的存在。

如果最終能通過附加賽考驗搶下季後賽門票，這支在動盪中逐步成形的芝加哥公牛，將是一股任何東區豪強都不敢輕忽的力量。他們的故事，或許才剛要開始。