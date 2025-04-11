唐西奇重返獨行俠啟示錄 湖人奪冠之路正要開始！

穿著湖人77球衣回到達拉斯，唐西奇用一場45分、8籃板、6助攻「非常Luka」的數據表現，回報滿場獨行俠球迷，湖人客場112：97輕取獨行俠。但沒人在乎比賽勝負和結果。

獨行俠主場近兩萬球迷，電視機前幾百萬觀眾都是衝著唐西奇來的。

這場「湖人vs.獨行俠」比賽不只是一場例行賽，那是唐西奇被獨行俠交易後第一次回家打球，達拉斯球迷為唐西奇送上祝福與情感溢滿的家庭盛宴。

賽前，看著獨行俠為唐西奇剪輯的精華回顧，唐西奇情緒激動紅了眼眶。唐西奇2018年被獨行俠選進，在達拉斯這座城市打了七年球，從18歲到26歲，唐西奇不僅是達拉斯城市象徵和家鄉英雄，過人天賦和領袖魅力早已是獨行俠再次奪冠最重要支撐。

獨行俠為唐西奇剪輯的精華回顧，讓他情緒激動。 美聯社

湖人傳奇40歲前鋒詹姆斯說，「今晚我們全隊上下唯一關心的事就是，支持唐西奇。」

2024年夏天，唐西奇帶領獨行俠跟塞爾蒂克在七戰四勝總冠軍系列賽賽第六戰失手，系列賽每個細節和比賽過程都深深烙印在達拉斯球迷心中。這座城市每個人都期待2025年獨行俠再次上NBA總冠軍賽舞台，重現獨行俠2011年奪冠榮光。

只是沒有人想得到獨行俠會在今年二月交易唐西奇，把達拉斯人奪冠希望和寄託送給洛杉磯湖人。一手推動唐西奇交易的獨行俠總管哈里森(Nico Harrison)，過去兩個月成了達拉斯全民公敵，獨行俠主場最夯口號就是「開除哈里森」。

唐西奇帶領湖人客場贏獨行俠，這一勝湖人確定晉級季後賽，上季打進總冠軍賽的獨行俠38勝42敗西區第10，確定只能靠附加賽爭取西區季後賽八強最後一個名額。

誰也沒想到今年2月獨行俠把唐西奇交易出去，如今只能從回顧影片中回味。 法新社

現在再看獨行俠交易唐西奇這次賭注，湖人幾乎完勝，獨行俠虧很大。

交易前獨行俠就傷病不斷，交易後獨行俠陷入空前傷兵潮，多場比賽連基本八個健康球員都提不出來。獨行俠第一球星後衛厄文賽季早早關機，交易主角湖人明星前鋒戴維斯加入獨行俠只打一場就傷停六周，2月9日迄今只為獨行俠打了8場比賽，兩名主力中鋒萊夫利今年只出賽35場，葛佛也只打了55場。

湖人現在已經成為爭冠熱門球隊之一，在NBA官網奪冠機率排名跟金塊並列第四，僅次於三大爭冠熱門雷霆、塞爾蒂克、騎士。獨行俠目前只能從季後 對他沒有怨恨，獨行俠球迷熱烈歡迎湖人隊唐西奇的到來。 路透

任何一筆牽制涉到巨星交易，不只是看眼前戰績成敗，更重要的是未來1-2年磨合成果和表現。

獨行俠確實送給湖人一個無法拒絕的禮物，湖人正站在奪冠大門口，跟雷霆、塞爾蒂克、騎士、金塊、快艇、勇士一較高下，唐西奇生涯奪冠故事，就從湖人重新開始。

湖人把握天上掉下來大禮，詹姆斯發力，里夫斯蛻變，湖人教練瑞迪克用兵如神並建立防守體系，幫助唐西奇重新凝聚湖人，把湖人打造成一支今年、明年都擁有爭冠實力球隊。

唐西奇把湖人打造成一支今年、明年都擁有爭冠實力球隊，獨行俠球迷心裡肯定很不是滋味。 路透

獨行俠這次交易唐西奇豪賭，傷病滿營球運奇背，幾乎整盤輸去，甚至還可能輸了未來。

看著湖人可能成功，獨行俠球迷心裡肯定很不是滋味。

看著唐西奇生涯爭冠故事更豐富，甚至擁有更多可能，獨行俠球迷心裡的痛與酸，更難以言喻。