魚雷球棒風暴來襲 能拯救大聯盟投強打弱趨勢嗎？

在洋基開季第二戰的賽前，負責轉播的YES電視台主播Michael Kay提醒製作單位，留意洋基打者們的球棒。因為春訓時洋基球團就有人跟Kay說，他們的分析部門在諮詢過球員意見後，設計出一款新球棒。在第一局洋基隊打出四支全壘打之後，YES在第二局特寫了奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）那支狀似魚雷的球棒，Kay才剛叫大家注意它特殊的形狀，奇森姆就打出了安打，下一棒沃爾普（Anthony Volpe）也是魚雷棒的使用者，他從前隊友柯特斯（Nestor Cortes）手中擊出相反方向全壘打。這場比賽洋基隊一共打出9轟，其中五發是用魚雷棒敲出的。從這一刻開始，YES電視台的特寫畫面開始在網路上瘋傳，魚雷棒的風暴正式問世。

但其實這支魚雷棒早在2023年就已經在大聯盟亮相了，但第一位讓魚雷棒開始被注意的人是洋基隊的史丹頓（Giancarlo Stanton）。怪力男2023年交出生涯最差的OPS+ 87分，在2024年春訓時，他開始使用前洋基分析師林恩哈特（Aaron Leanhardt）設計的變形球棒，『Lenny』一開始設計出大、中、小三種不同尺寸的棒頭讓史丹頓試用，而當他在3月20號對上海盜隊的比賽中，單場三支三，三支都是全壘打，從此史丹頓就成了魚雷棒的忠實愛用者。史丹頓使用的球棒是由Marucci公司生產的，親自到場見證的Marucci首席製棒師萊克斯頓（Brett Laxton）相當振奮，這表示這個主意是可行的。

魚雷棒早在2023年就已在大聯盟亮相了，第一位讓魚雷棒開始被注意的人是洋基隊的史丹頓。 路透

「打者還是得擊中球才行，我們只是要讓他們有最好的武器。」萊克斯頓表示，史丹頓的球棒其形狀與其說是魚雷型，更接近保齡球瓶，「那些高揮空率打者的棒子會不大一樣，史丹頓就是個高揮空型的，他們覺得如果揮棒時更集中地感覺棒頭，擊球時強打的機率就會提高。」去年季後賽時史丹頓把這支球棒的威力發揮地淋漓盡致，七支全壘打和OPS 1.048的可怕數字，讓敏感的球棒製造業開始注意到魚雷棒的可行性。

去年使用魚雷棒的不止史丹頓一個人，大都會的林多（Francisco Lindor）也是首批愛用者之一，結果他去年在國聯MVP票選中只輸給大谷翔平。在洋基隊那場創隊史紀錄的大爆發後兩天，紅人隊的克魯茲（Elly De La Cruz）也在賽前打擊練習時首次試用魚雷棒，原本只是要看看感覺如何，結果呢？那場比賽他單場5支4，雙響砲，外加一支二壘打，共打回七分打點。當然也有人用不習慣的，道奇隊的孟西初用魚雷棒的比賽，前三次打擊3支0，第四個打席趕快換回原本的球棒才打安打。

大都會的林多也是首批魚雷球棒愛用者之一，去年在國聯MVP票選中只輸給大谷翔平。 路透

越來越多的球員開始投入魚雷棒的試用過程，大聯盟最大的球棒供應商Marucci和姐妹品牌Victus（他們的客戶估計佔大聯盟選手55到60趴）說他們有超過半數的客戶都跟他們訂了魚雷棒，其他廠牌也紛紛跟進，連台灣的製造商都開始試做。短短幾天，Chandler公司已經把奇森姆的專屬球棒在市面上販售，Victus也提供三種形式的魚雷棒，其中一支是沃爾普所用的型號，而Marucci也賣起林多的『Lindy 12 Torpedo Pro Exculsive』，從31盎司到34盎司都有，一支189.9美金，十到十二個工作天就可以到貨。

投手球速越投越快，打者越來越難擊中球，打者尋求競爭的優勢可以理解，只是球棒本身從棒球發明至今，變革的次數少到難以想像。最近一次的球棒革命是由龐茲（Barry Bonds）所帶動的楓木棒風潮，在他在1990年後期至2000年初期時，改用硬度較硬的楓木球棒後，至今幾乎已經沒有打者還在用傳統的白蠟木。

在這麼多聰明人投身棒球，用數據分析棒上一切行為的年代，居然現在才把腦筋動到這根木頭上，實在有點誇張。孟西說：「大家用白蠟木用了140年，直到有個人開始用楓木棒，然後現在再跑出一種白樺木球棒，但，好像也就這樣了。球棒以前是有各種不同形狀，但從沒有像現在（魚雷棒）這麼劇烈的變化。」

大谷翔平雖尚未使用魚雷球棒，但他表示有機會將會嚐試一下。 法新社

魚雷棒的發源地洋基隊的隊長法官還在用傳統球棒，大谷翔平、老虎強打托克森（Spencer Torkelson）和去年效力洋基的索托（Juan Soto）也都還沒嘗試過魚雷棒，索托說去年在洋基時就有隊友叫他試用看看，但他一直沒什麼興趣，不過現在風潮這麼盛，他覺得試試也無妨，大谷和托克森也抱持同樣看法，魚雷棒也越多使用者，我們也越能看出它究竟能否拯救大聯盟投強打弱的趨勢。