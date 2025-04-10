中職／不受12強及資格賽連戰影響 台灣隊長陳傑憲果然尚勇

中華隊在近一年參與了兩項重要的國際賽事，一項是11月的世界12強棒球賽，另一項則是2月底的經典賽資格賽，兩者開打時間有異，在球季結束後舉辦的12強會延續球員疲勞程度，季前的資格賽則是讓球員提早開機，因此對球員的影響也並不相同，就影響層面來看，自然是資格賽對球員在這個球季的表現影響較大，以開季後這兩週來看，絕大部分的資格賽國手還真的表現都欠佳，但仍有國手不畏提早開機，依舊交出優異的成績。

先來看投手部分，除了味全的徐若熙之外，其餘資格賽國手在前兩週的中職賽事都已登板過，徐若熙在資格賽傳出傷勢，錯過了前半段的賽程，最後兩場比賽才有登板紀錄，結束後又傳傷勢，直到8日才於二軍出賽，先發4局無失分，最快球速來到155公里，朝4月中一軍出賽為目標；另外，統一及富邦的終結者陳韻文及曾峻岳登板場次不多，但都無失分，兩人已有救援成功入帳；另外，樂天的兩名牛棚大將呂詠臻及陳柏豪表現也算平穩，呂詠臻兩場無失分，陳柏豪雖在首場失2分，但後兩場都無失分。

徐若熙資格賽後傳出傷勢，8日已在二軍出賽，潮4月中一軍出賽目標前進。聯合報系資料照

相對地也有表現不佳的投手，如富邦的李東洺，今年轉先發首場投不到2局就被打退場；台鋼的陳宇宏後援一場，2局挨1轟失3分，伍祐城同樣後援一場，投1局雖無責失分，但被打2支安打及投出2次保送，在3日被下放二軍；被下放二軍的還有中信的呂彥青，呂彥青在首場登板只解決1人次卻丟掉3分，5日投球途中因傷退場，隔天隨即下放二軍，這幾名是表現較不理想的資格賽國手。

打者方面也是有多位表現欠佳的國手，而且比例比投手來得高，首先是捕手群，中信的高宇杰及統一的陳重羽打擊率都不到2成5，味全蔣少宏出賽兩場，有一場交出猛打賞的成績，是三人中打擊近況較好的；內野手部分則是幾乎打擊手感都不好，包括張育成在內，張育成在頭兩場比賽各打出2支安打，本季首轟也出爐，但接下來3場出賽都沒有安打，或許是中間發生落枕傷勢影響之故，隊友李宗賢打擊率剛好2成5，表現平平。

張育成目前的打擊狀況尚待調整。聯合報系資料照

台鋼四人眾的表現則是大相徑庭，在資格賽成為話題人物的王博玄及吳念庭，開季以來的打擊手感都不佳，兩人七場全勤，但打擊率都不到1成5，王博玄本季首轟雖已出現，24個打數中卻被三振8次，被三振率比上季高出許多，兩人手感不佳也對台鋼的進攻能力有所影響，台鋼的團隊打擊率不到2成，是聯盟最差；入選卻因傷整個賽事未上場的隊友曾子祐，仍舊維持上季的好手感，目前打擊率有3成08，是台鋼唯一超過3成的打者，運氣最不好的則是陳文杰，熱身賽受傷導致整季報銷；至於兩名年輕外野小將林佳緯及宋晟睿，一人延長春訓才剛上一軍，一人的打擊狀況也有待調整。

不過還是有學長突破這個野手打擊一片表現欠佳的局面，那就是台灣隊長陳傑憲及曾上過大聯盟的林子偉。

在12強帶領中華隊奪下世界冠軍並拿到MVP後，又主動投入經典賽資格賽國家隊行列，陳傑憲可說是現今最受注目的球員，本季目前全勤，打席是全隊最多，只有一場沒有安打，交出3成44打擊率、4成17上壘率、5成31上壘率，優異的打擊三圍345成績，本季首轟也出現，11支安打排聯盟第2名，即使打過兩項高張力國際賽事，但似乎對陳傑憲沒有造成影響。

林子偉開季至今打擊表現不錯，有揮別前兩年低潮的跡象。聯合報系資料照

林子偉在資格賽的打擊內容不差，連帶著拉起回到母隊開季後的打擊表現，似乎有擺脫前兩年低潮的跡象，目前全勤出賽，與陳傑憲同樣有著打擊三圍345的成績，數據還比較高一些，如果他能維持打擊手感，不但不會辜負曾上過大聯盟之名，也能補起樂天失去朱育賢的火力缺口。

註.各項數據統計至8日結束