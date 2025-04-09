中職／少了二江一陳仍排三土投先發 悍將吞連敗卻值得鼓勵

中華職棒各隊長期以來先發輪值過度倚賴外援，常常只要有至少3個強力洋投，就可以獲得不錯的佳績。這幾年，雖然偶有球隊嘗試2名先發，將另一個名額補強牛棚或打擊，但多不會維持太久，只有去年罕見有富邦、味全及統一維持了大多數時間。

今年球季開打後又恢復過往，大部份的球隊都選擇用洋投先發打天下，味全及樂天輪值採用4洋1土的陣勢，差異在龍隊伍鐸可視為本土球員；樂天則用一二軍輪調增加一人；統一、台鋼則是維持基本的3洋2土調度；中信實際上是3洋1土，只是本土是誰並不確定；只有富邦的安排最具話題，他們推出簡直絕跡的2洋3土。

銳歐熱身賽表現不錯，但遲遲未上一軍，鋒總說是因為尚未調整到先發球數，本周還是會在二軍先發。圖／富邦悍將隊提供

現階段富邦悍將的先發輪值依序為力亞士、張奕、魔力藍、黃保羅及李東洺，目前登錄的另外一位洋將，則是定位為佈局投手的老面孔富藍戈。不過實際上他們共有6位外援，另外3位尚未登錄的測試洋將，有去年在味全的銳歐，以及2位日籍育成洋將--根岸涼及二宮衣沙貴。其中銳歐從紅轉藍，也從後援轉變為先發，自辦與官辦熱身賽表現都不錯，讓外界好奇為什麼不讓他升上一軍，而是讓土投扛大旗。

實際上富邦悍將的本土投手本季遭遇不少問題，前兩年先發場次最多的陳仕朋、江少慶及江國豪，3位國手級球員分別因調整不及和傷勢影響無法上陣。後援防線的吳世豪、王尉永、岳少華則是開刀不能上場，12強冠軍成員張奕則請纓轉任先發投手，牛棚同樣出現戰力缺口。這幾年悍將雖然戰績不理想，但投手團隊成績其實與其他隊相差不遠，只是今年戰力嚴重受損。

有空缺就代表有機會，牛棚部份從自由市場網羅多位契約保留名單外的球員。雖然相較昔日的主將們，穩定度確實有差，但包含廖任磊、李吳永勤都很努力把握第二春的機會，場上的霸氣十足，還是有不少亮點。教練團另外把珍貴的洋投名額留給富藍戈，主要就是讓後援陣容增加安定感，期待把戰線延長到最強的守護神曾峻岳登場。

張奕中職生涯初先發就拿下勝投，不過第二場對不擅長的桃猿就吞下敗仗。 聯合報系資料照

先發輪值方面，在留給牛棚洋投名額的情況下，只有兩名洋投可以運用。然而即使在本土王牌「二江一陳」缺陣下，也沒有讓洋投「投一休四」短輪休負擔更多局數，而是讓本土投手扛重任。自熱身賽起教練團就明確表示，開季將會讓張奕、黃保羅、李東洺三名土投扛下先發重任。

張奕2017年以打者身份加入日本職棒，考量打擊上難以適應職棒層級的強度，隔年決定棄打從投。2019年在第二屆世界棒球12強賽，先發出戰力壓委內瑞拉及韓國，讓他聲名大噪。不過他因為手肘及肩傷、控球問題一直無法站穩一軍，最終遭到釋出。在日職二軍、去年的賽季及第三屆12強賽，他都是以後援身份出賽，但他想要精進自己並嘗試先發，教練團也樂於給他機會。

黃保羅是備受悍將期待的大物投手，球團也持續給予先發機會。 聯合報系資料照

黃保羅、李東洺分別是2022年及2021年選入的球員。其中黃保羅是當年第一輪指名的大物投手，不過續航力及變化球控制力還有待琢磨，因此教練團對他諸多保護，投球局數有一定限制。至於李東洺一直以來都期待擔任先發，但以往沒有機會，加上在後援的表現也比較出色，因此定位一直不明。

入選經典賽資格賽國手獲肯定的李東洺，開季獲得先發機會，就看他能否好好把握。 圖／富邦悍將隊提供

雖然悍將本土王牌投手幾乎都缺陣，讓他們不得不重新規畫今年的輪值調度。但相較於其他隊還是將大部份先發機會給了洋投，再抱怨本土不夠有競爭力。雖然富邦戰績依舊陷入連敗輪迴，但他們勇敢給土投更多場次，就值得外界給予鼓勵了。