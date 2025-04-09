頂級新秀輩出複製金鶯崛起路線 紅襪劍指美東王座不是夢

身為傳統豪門的紅襪隊坐擁輝煌歷史，與同區洋基隊相輝映，球迷一向給予極高標準，只要沒闖進季後賽即是失敗，過去3年豆城大軍皆無法突破5成勝率，貝茲（Mookie Betts）、塞爾（Chris Sale）交易案都宣告失敗，花大約簽下日籍明星打者吉田正尚也成效不彰，去年開季前紅襪並不是一支特別被球迷期待的球隊，乍看之下僅有明星三壘手狄佛斯（Rafael Devers）獨自閃耀。

紅襪去年季末以81勝81敗戰績坐收，距離季後賽還有一點小距離，但卻是個公認的成功賽季，大小聯盟收穫不小，為新賽季囤積糧草，開季前大聯盟記者莫菲（Brian Murphy）更在官網報導中大膽預測，紅襪今年將超越洋基、金鶯等近年戰績強勢的隊伍，獲得美聯東區冠軍！這支傳統強權是如何在一個賽季間竄起，培養出多個潛力明星，一躍成為聯盟中未來最光明的球隊，將透過這篇文章一一解密。

●紅襪擁有聯盟最佳農場

金鶯在拉契曼等一票大物登上大聯盟後戰績由黑翻紅，成為美東近年強權。 美聯社

過去幾個賽季，最佳農場的名號已被同分區金鶯隊蟬聯多年，金鶯隊確實也藉由長期的分區墊底換來優秀的打線核心，包括拉契曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）、考瑟（Colton Cowser）、哈勒戴（Jackson Holliday）等人都是前段順位引進的頂級新秀，輔以成熟養成體系讓大聯盟源源不絕輸出頂級年輕戰力，但隨著戰績止跌回升、大物陸續畢業，金鶯也將最佳農場的位子讓了出來，取而代之的則是紅襪隊，季前根據大聯盟官網，紅襪一共有4名百大新秀，其中有3位排名前15名，頭號新秀安東尼（Roman Anthony）在日籍強投佐佐木朗希登陸美國前，一直是公認的頭號新秀，別忘了紅襪甚至把百大新秀第25名的捕手提爾（Kyle Teel）、第54名的外野手蒙哥馬利（Braden Montgomery）交易換來年僅25歲的新任王牌克羅謝（Garrett Crochet），農場深度可謂量多質精。

安東尼是目前公認3A最佳的打者，預期本季就有機會上大聯盟。 路透

美國權威媒體《Baseball America》季前將紅襪農場排名聯盟首位，這是自1984年棒球美國開始評價農場新秀以來，紅襪隊首度獲得這項榮譽，相比於2020年僅排名第22名，紅襪農場在5年內取得長足進步，「即便送走了兩名百大新秀，依然沒有其他隊農場可以與安東尼、坎貝爾（Kristian Campbell）與莫耶（Marcelo Mayer）3人組相媲美，波士頓的投手深度也得到了提升。」

當然，成功的養成體系並非一朝半夕就能建構而成，何況紅襪過去幾年戰績雖不突出，但也非年吞百敗、百廢待舉的坦隊，他們培養的新秀戰力並非頂尖天賦的兌現，而是打磨激發出的潛質，2022年次輪選中了安東尼，他高中畢業打完首個小聯盟賽季就已經是聯盟前20級新秀，再經過一年順利攀升到了3A，成為公認的最佳打者新秀，根據外電報導，安東尼在2023年休賽季調整打擊機制，讓整體揮棒更輕鬆，也更好運用下半身力量，以一名20歲的球員來說，他有著遠超同齡的選球耐心，去年在小聯盟上壘率逼近4成，揮空率低於9%，附帶18轟與21次盜壘，未來模板有機會成為30轟等級外加水準以上跑壘、守備的頂級外野手。

坎貝爾在大聯盟只打了6場就展現頂級天賦，讓紅襪快速奉上8年保障薪資6000萬美元大約綁人。 美聯社

然而，開季火燙的坎貝爾才是紅襪農場最快兌現身手的球員，他去年是紅襪隊一大驚奇，2023年獲得紅襪隊第四輪指名，當時紅襪球探看上他的運動能力和優秀體能，而坎貝爾迅速適應職業生活，小聯盟首個賽季連跳三階，在三個層級累積攻擊指數逼近1.0，讓紅襪迫不及待將他列入開季名單，「開箱」後表現也沒漏氣，目前打擊率高達3成64，且已產出兩轟，長打評價相比小聯盟時期又更加進化，讓紅襪趕緊奉上8年保障薪資6000萬美元大約。

至於2021年第4順位的莫耶，選秀前評價是農場中最高，雖然不如上述兩人如火箭般的攀升速度，但在小聯盟也是穩定成長，今年首度於3A開季，距離大聯盟僅一步之遙，打擊潛力無庸置疑，是具備長打能力中線，唯有出賽狀況需要留心，紅襪「農場三劍客」皆具備十足成熟度，而他們未來在大聯盟能繳出多少戰力，也影響著紅襪隊未來天花板，不具名的球員經紀人提到，紅襪隊總管布雷斯洛（Craig Breslow）整個休賽季都在強調，農場潛力股能彌補進攻空缺，因此不願意以長約簽下自由市場打者，「布雷斯洛相信他們的新秀能成為明星。」

●別忘了紅襪的現有戰力也很有看頭

豪克去年上半季投得像塞揚，下半季體力不濟才導致數據下修。 法新社

事實上，不只默默竄升為聯盟最佳農場體系，紅襪當下的紙面戰力也十足具備競爭力，去年紅襪隊新任投手教練貝利（Andrew Bailey）引進一個理論：「在棒球的歷史中，速球是最容易造成傷害的球種。」因此上季紅襪投手大幅減少直球比例，取而代之的是提高各自優勢變化球的使用量，這也讓紅襪先發輪值一度繳出聯盟前五成績，雖然下半季策略逐漸被破解，團隊投手數據下修，但綜觀整季，克勞佛（Kutter Crawford）、豪克（Tanner Houck）等人都繳出生涯最佳數據，顯示紅襪確實有能力激發投手潛力。

新的一年紅襪在既有輪值班底上墊高上限，除了簽下上季剛從TJ手術復出、準備重塑身價的「少主」布勒（Walker Buehler），以兩名百大新秀為主菜向白襪換來的克羅謝更是一大補強，並隨即以6年1.7億達成續約，克羅謝是具備破百英里火球的左投豪腕，讓人很難不聯想到同樣來自白襪的前輩塞爾（Chris Sale），嚴格來說，克羅謝不曾在大聯盟投過完整賽季，去年甚至是他首次以全職先發角色出賽，帳面上6勝12敗、防禦率3.58並不是特別搶眼，卻能夠讓紅襪隊甘願以均薪近3000萬綁人，勢必有其厲害之處，攤開進階數據，克羅謝去年的FIP（投手獨立防禦率）2.69，遠低於實際防禦率，三振率高達35.1%、與此同時僅有5.5%保送率，揮空率、壞球追打率、預期防禦率都在大聯盟都能排名PR90，配上均速97.2英里火球，克羅謝具有成為頂尖先發一切條件，更被許多外媒預測是美聯塞揚獎大黑馬，轉投紅襪後的第二場先發就對金鶯投出8局無失分8K摘勝超殺成績。

克羅謝具有成為頂尖先發一切條件，更被許多外媒預測是美聯塞揚獎大黑馬。 路透

克羅謝並非沒有隱憂，他尚未先發投滿整季過，但同時也還沒摸到投球能力天花板，年僅25歲的他，上季幾乎僅用合計占比突破8成的速球和卡特球就殺爆聯盟，搭配用量9.7%的橫掃球，雖然球路軌跡與切球相似，但速度更慢、橫移軌跡更長，達到很好的混淆效果，到了下半季他持續在武器庫增添新球種，8月開始他在配球中加入了伸卡球，這顆球均速達到97.9英里，對於右打者來說簡直是大殺器，無論是對左右打，克羅謝都能有球路組合能讓對手一籌莫展。

打線深度同樣不容小覷，狄佛斯每年穩定產出無須贅述，上季打出身價的外野手杜蘭（Jarren Duran）竄出成另一名打線核心，去年他OPS+高達129，繳出21轟、34盜全面成績，48支二壘安打與14支三壘安打皆為聯盟最多，也讓他貢獻了8.7WAR，這個數字勝過索托（Juan Soto）、拉米瑞茲（José Ramírez）等知名強打。

布萊格曼生涯在紅襪主場OPS高達1.240，開季後表現也沒讓人失望。 美聯社

新人阿布雷尤（Wilyer Abreu）菜鳥年便有0.781攻擊指數，並拿下金手套獎，本季站穩一席先發，至今迅速累積1WAR，攻擊指數是突破天際的1.324；有感於打線左傾，紅襪也以3年約搶下明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），看上的就是他生涯在芬威球場高達1.240的攻擊指數，開季至今他OPS+達163，；曾於2023年新人王票選高居第3的卡薩斯（Triston Casas）上季因傷所困，本季健康回歸也有望提供長程砲火，在在都讓紅襪打線更趨完整，輔以王康納（Connor Wong）、坎貝爾，即便到了後段棒次仍有狙擊能力。

相比於洋基季初先發傷病頻傳、金鶯花小錢組「五號海」天分不高，紅襪輪值經過一個冬天變得更兵多將廣，先發陣容相比之下頗具優勢；打線或許沒有像洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、金鶯隊韓德森這樣世代級的天賦，但一字排開仍極具威脅，更還有多名農場大物蓄勢待發，兼顧現在和未來，紅襪向外界證明自己還是美東火藥庫中最嗆辣的隊伍之一。