成NBA選秀狀元前慘痛一課！佛雷格心碎NCAA四強賽

NCAA三月瘋結果出爐，這次換成全場追趕的佛羅里達大學，於終場前成功逆轉休士頓大學奪冠，看在四強戰最終時刻遭休士頓大學逆轉一方、預約本賽季NBA狀元的超級新人佛雷格（Cooper Flagg）眼中，肯定相當不是滋味，肯定充滿著「如果站上冠軍舞台的是我們，結果會是如何」的平行時空想像。

無論如何，這位超新星都在四強賽裡，以令人心碎的方式提前結束了人生的NCAA冠軍夢-外界一般咸認，佛雷格已結束了其大學籃球生涯，他所效力的杜克藍魔鬼隊，在上半場14：42之後就未曾再落後的情況下，最終遭全場苦苦追趕的對手休士頓大學於終場前19秒完成逆轉，連在場邊觀戰的大學長「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）都高興的手舞足蹈，逆轉擊敗賽前最被外界看好的奪冠球隊，陣中還有公認本屆大學最佳球星，休士頓美洲獅隊的雀躍，完全可以理解。

相反地，佛雷格的落寞，成了場外的另一個焦點，吸引的鎂光燈甚至不下贏家。這無疑是他迄今天之驕子籃球生涯中最大的挫敗，從他賽後記者會上強忍淚水的模樣，乃至賽後還待在休息室裡許久沉澱，都可想見這場敗戰，帶給他的強烈打擊與痛苦。

杜克在最後時刻慘遭逆轉讓超級新人佛雷格難過落淚。 美聯社

畢竟，一切的反差來的太快也太大。背負著次世代大物的光環，佛雷格一路以來都展現了相當好的抗壓力與學習能力，不斷的顛覆外界的質疑，他以一介新生之姿率領名門杜克大學，讓藍魔鬼以19勝1敗的佳績贏得ACC例行賽冠軍，且順利贏得ACC錦標賽冠軍，並且贏得NCAA錦標賽的頭號種子，成為一支公認攻守俱佳的熱門強隊，場均分差更以21.1分領先全國。

這一切當然與佛雷格的表現正相關，四強賽前的36場比賽中，打出完全不負全國關注的亮眼成績，場均18.9分7.5籃板4.2助攻1.4抄截1.2次阻攻，投籃命中率48.3%，甚至原先較有疑慮的三分外線，都提升至高標的37.4%。

短短一年間，佛雷格用行動證明了，原先外界對他的看似吹捧，其實都有所本：佛雷格的確能攻擅守，持球無球都可勝任，具領導能力、籃球智商以及強硬的求勝鬥志，且無庸置疑的身手全能-本季全方面同時在得分、籃板、助攻、抄截和阻攻皆領先全隊！

這樣的好表現，也讓佛雷格榮銜滿身，從ACC年度最佳球員和年度最佳新秀獎，到近日各單位陸續公布的年度最佳球員：美聯社、全美廣播公司、美國全國籃球教練協會(NABC)、美國籃球作家協會(USBWA)，到四強賽前最新公布、也是最具指標意義的「伍登獎年度最佳球員」，在在彰顯了他全國最佳大學球員的身分認證(有史以來第四位大一新生獲獎，前三位分別為威廉森（Zion Williamson）、戴維斯（Anthony Davis）與杜蘭特（Kevin Durant）。

事實上，即使四強賽吞敗，佛雷格仍無愧這樣的認可，全場繳出27分7籃板4助攻2抄截3阻攻-自1986年開始統計以來，他是史上第一位於四強賽得分、籃板、助攻、抄截和阻攻皆領跑球隊的球員，但這些好表現，依舊無法幫助佛雷格揮別這份挫折中的陰霾與責任感。

是的，此戰最後時刻藍魔鬼史詩級的大崩潰，比賽剩8：17 秒時領先14分，剩3：03時領先9分，甚至比賽剩不到1分鐘時都還領先6分，最終丟掉四強賽史上第五大的領先優勢，慘遭逆轉勝，論檢討名單，佛雷格絕對是名列倒數。

教練戰術指示的制式化，隊友的關鍵傳球失誤、罰球丟失，尾聲籃板球的失利，乃至全國進攻效率最高的球隊，此戰最後10分鐘僅投進一球，導致外界開始抨擊這支感恩節後就未嘗敗績球隊的抗壓力，整支團隊在最後關頭實有太多瑕疵。當然，同時也該雙向讚賞休士頓最後時刻的堅強防守。蝴蝶效應導致了大逆轉的悲劇。

更甚者，正如轉播期間球評所述，嚴格說來，佛雷格本該還只是個高中四年級學生，到今年12月22日才滿19歲，卻已經在NCAA四強死戰中，各項數據皆領先全隊，還能多苛責些什麼？

但相信佛雷格就是最不能放過自己的那個人。雖然嚴格說來除無法控制、飽受外界爭議的一次爭搶籃板被吹犯規，送對手上罰球線外，也幾乎沒有什麼再可挑剔之處，但求勝若渴的球員如他，往往僅因為無法「成功」，就會主動把責任攬在身上，一如今天。

佛雷格最後關鍵跳投未進讓他十分自責。 路透社

甚至很難說是犯錯，但比賽尾聲，佛雷格確實是那個被對手吃了兩球的對位球員，以及執行最後一擊失手的球員，相信這些畫面，都將在他記憶深處縈繞許久許久。

令人印象深刻且讚許的是，即便賽後本身已極為痛苦沮喪，佛雷格仍以極度超齡的昂首姿態，代表球隊面對媒體，並將責任都扛在了身上，並仍為團隊整體的本季成就，感到驕傲。

他正面承擔了最後一擊失利的責任：「這是教練制訂的戰術，進入油漆區，我以為我已站穩腳步，就起了身，顯然投的太短了。在當時的情況下，那是我願意接受的投籃，我投到了籃框上，相信我過去付出的努力。」

他相信教練、相信自己，接受了命運，只是未如人意，教練也說道，「我們百分百地信任他」即使不乏對他關鍵時刻只知道「把球給佛雷格」的質疑，最終導致了那次致命傳球失誤。

超級新人佛雷格是今年NBA選秀大熱門。 美聯社

同時間，佛雷格仍將榮耀歸給了團隊，歸給了所有隊友，佛雷格說「雖然這並沒有以我們想要的方式結束，但這仍然是不可思議的一年。令人難以置信的人們，令人難以置信的關係，這些都將伴隨我的餘生」，他希望這支藍魔鬼雖然未能為母校贏得第6座NCAA冠軍，仍能被人們記得，「我可以代表我自己和其他人的話說，我們這一整年建立的聯繫和關係都是非凡的」。

逝者已矣，這場充滿淚水的慘敗已不可逆，將永遠銘記在佛雷格籃球生涯的挫折大事記之中，但眼前迎接他的，仍是大好光景的NBA選秀狀元未來，即使機率不是0%，實難想像這位超級新人真的為了一圓NCAA冠軍夢，重返校園。

沒錯，佛雷格又一次證明了，對一位NBA球星來說，NCAA冠軍甚至比NBA冠軍更難贏得，無怪乎總會成為他們人生中最大的遺憾之一。但佛雷格還有10幾甚至20來年的NBA生涯可以期待，這樣一次人生級挫折，對他前進NBA來說，或許更可能是進一步蛻變的轉捩點。

杜克飲恨之後，有關佛雷格是否可能選擇續留一年成了討論焦點。 路透社

許多球員受此打擊，或將一厥不振，但從賽後佛雷格勇於承擔與讚美隊友的領袖與團隊精神，我們更可以期待的是，他化挫折為力量，試圖在NBA為失落的冠軍夢想找到救贖，這份無形好勝的心理素質，同樣是吸引本季NBA如此多坦隊的魅力誘因，而筆者也相信，將進一步推動他的技術層面再強化。

比如如何開發出個人的必殺技，好在某個平行時空，將這夢靨般的最後一擊失手，化為勝利的「Buzzer Beater」。

佛雷格的大學冠軍夢，無情地結束了，但他的NBA璀璨之路，才正要展開。