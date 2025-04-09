日職／軟銀養成神話榮光不在 墊底又傷大將連霸路難走

去年拿下太平洋聯盟冠軍的福岡軟銀鷹隊，今年一開季就出師不利。儘管季前仍被許多評論看好是奪冠熱門，但是開幕系列賽就慘遭羅德橫掃，接著4日輸給西武獅落居墊底。要知道這幾年兵強馬壯的軟銀，上一回已經是2013年7月24日的事情了，而且當時軟銀也當了一天爐主而已，可見得這波開季低潮有多令人意外。

更讓軟銀雪上加霜的，是隊上主力打者近藤健介傳出腰傷，可能要缺陣2到3個月的消息。在日本火腿時期以技巧型打者著稱的近藤，轉隊到軟銀後長打火力全面爆發，在「投高打低」現象越來越極端的日職，還能在2023、24兩個球季都交出超過0.95以上的OPS，可說不只是軟銀，放眼當今洋聯也是打者第一人。少了這位強打，碰上洋聯其他來勢洶洶的隊伍，要拼連霸恐怕不容易。

按理來說，軟銀之所以經常被看好，就在於各家評論總認為軟銀的選手深度足夠，因此就算季中有些傷兵缺陣，也能找到適時補上的戰力。然而，這幾年實際狀況卻不盡然。軟銀當初確實是日職三軍的先聲，現在還加碼擴充為四軍。農場人多勢眾外，硬體設備更是不在話下，幾乎每個參觀過軟銀訓練的人，都對軟銀的資源讚不絕口，過往也有千賀、甲斐等從育成變身日職頂尖選手的灰姑娘傳奇，因此也有了軟銀養成系統出色的印象。

同時，軟銀可說是現在日職最敢花錢的一支球隊，每次只要有一定實力的選手取得FA資格，軟銀都幾乎都不會放過爭取的機會。養成也有、挖大咖也不手軟，這種「我要全部」似乎完全不考慮CP值的作法，的確也曾建構起強大戰力。畢竟「純養成型」球隊一定會碰到主力球員逐漸退化、新秀球員卻還在繳學費的戰力交接期，但軟銀可以靠著挖FA填補戰力空窗，就像當初的內川聖一、薩爾法特（Dennis Sarfate），以及在甲斐獨當一面前扛住捕手的鶴岡慎也等等維繫球隊戰績。

軟銀每年都在FA市場獵才，填補養成空窗期，圖為近年最大FA補強，並成為陣中主砲的近藤健介。 截圖自福岡軟銀鷹官方粉絲團

如今，軟銀如柳田悠岐、今宮健太、東濱巨等連霸主力，都已經漸漸邁入30代中段左右，也有像千賀滉大、甲斐拓也等球員已不在隊上。球隊也在這幾年如法炮製，補進上澤直之、有原航平、近藤健介、嶺井博希等人，寄望補齊戰力空缺，等待下一批農場選手收成。但近來的軟銀在養成方面，顯然遭遇到了一些問題。

攤開軟銀近十年的選秀名單，雖然也養出大關友久、周東佑京及正木智也等球員，但即使是這種「中上」的選手，軟銀養出來的也不算多，更別說是柳田、千賀這類頂尖球員的接班人選。甚至近年軟銀更常有的是養成不順、失敗的案例。像是2015年至今的第一指名，有站穩一軍的僅甲斐野央和田中正義而已，這兩人目前還都已經轉到別隊。

有些失敗例子或許還能歸咎於不可預測的傷病困擾，像是曾打出單季22轟的上林誠知，或者2022菜鳥年就扛出10轟，成為隊史既1939年鶴岡一人第二位「扛出雙位數全壘打的新人選手」的野村勇，後續都碰上受傷問題而發展不順。但有些狀況，就是軟銀自己養成的鍋了。

代表性的例子就是前陣子被小久保監督勒令下二軍的砂川理查（砂川Richard）。砂川曾在2019年冬季聯盟參與臺灣冬盟，當時還被王貞治特別點名期待。儘管他在二軍拿下「全壘打王五連霸」，在一軍卻始終拿不出成績。事實上砂川這幾年進步幅度極度有限，儘管在二軍全壘打不少，但還是一直有打擊率太低、三振率太高的問題。例如去年二軍敲出18轟，不過打擊率僅2成42，K/BB是不理想的3.03，且這樣的傾向已經維持數年未能改善，也難怪他碰到球路更犀利的一軍投手，會更沒辦法打得到球。

砂川理查儘管曾備受看好，但打擊弱點一直沒有明顯改善。 截圖自福岡軟銀鷹官方粉絲團

那麼，該說是軟銀養成不佳嗎？但這幾年卻有一些從軟銀離開，到了別隊卻大放異彩的球員，像是因現役選秀離隊的大竹耕太郎（阪神）、水谷瞬（日本火腿），或今年轉戰橫濱DeNA的三森大貴等人，都打出令人眼睛為之一亮的表現，也反映出評論常指稱軟銀板凳選手雄厚的實力，似乎不是虛言。所以，問題到底是軟銀養不出人，還是軟銀不會用？像水谷是完全沒有得到一軍機會，就在現役選秀中離隊了。又或者大竹當時曾被嫌球速太慢被割愛，結果反而在阪神繳出實績。軟銀一方面新秀接班不順，一方面軟銀的棄將又一直在別隊大放異彩，這絕對是農場應該重視的問題。

選擇在今年季前舉辦引退賽的和田毅，過去曾批評在軟銀的育成選手們心態不佳，缺乏爭取一軍的決心，此言也得到千賀滉大附和，還加碼指出二軍也有類似狀況，某方面或許也說明了為什麼投注這麼多資源，軟銀農場成效卻不進反退的原因。養出千賀這種育成神話，其實也已經差不多十年前的往事了，或許除了訓練資源以外，包括選秀策略、養成的規劃、紀律管理以及對球員的評估標準等等，也許都還有整頓的空間。否則光靠砸錢買FA，自家農場卻越來越荒蕪，戰績勢必受到影響。