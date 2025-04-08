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用兩年打造哈登體系開花結果 快艇會是西區季後賽最危險球隊

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
哈登是快艇關鍵指揮官，攻防一體組織創造力一流。 美聯社
哈登是快艇關鍵指揮官，攻防一體組織創造力一流。 美聯社

今年西區季後賽，快艇會是一支極危險球隊。

哈登是快艇關鍵指揮官，攻防一體組織創造力一流，雷納德和鮑威爾是兩個頂級得分箭頭，單打、外線、傳切投都難以防守。快艇中鋒祖巴茲是擁有攻防主宰力長人，今年場均16.5分、12.5籃板，投籃命中率6成2，板凳第一得分手波格丹諾維奇場均11.6分，三分命中率4成25，聯盟防守第一隊成員小前鋒瓊斯場均10.2分，投籃命中率5成2。

快艇陣容深度驚人，攻防武器和天賦齊全，不像金塊、湖人、勇士陣容都偏向畸型。

金塊板凳太差，恐成季後賽絆腳石，湖人板凳得分同樣不行，板凳得分聯盟倒數，勇士季後賽體型、對位都會面臨極大考驗。

雷納德復出後不斷打出精采好球。 法新社
雷納德復出後不斷打出精采好球。 法新社

更重要的是快艇防守效率第四，擁有聯盟精英防守實力，排名僅次雷霆、魔術、火箭。

快艇最近17戰14勝，西區排名從一個月前第九上升到第五，哈登做為快艇老大，哈登講話極具分量。

「今年快艇和上季快艇是不同球隊，球員知道自己角色，也都很清楚場上該做什麼，從今年開季就是這樣，今年快艇是一支完全不同的球隊。」

至於上季快艇和今年快艇那裡不同？哈登回應更直接，「人員組成，你知道我們上季球員陣容。」

上季快艇有兩名核心主力在去年夏天離隊，明星前鋒喬治拿到四年2.12億美元合約去了76人，後衛衛斯特布魯克兩年680萬美元轉戰金塊。快艇今年球季陣容就少了這兩名主力，這就是哈登所謂人員組成最大不同。

哈登意有所指，開酸喬治和衛斯特布魯克，只差沒有明說。

哈登幫助祖巴茲(圖)成為快艇更具比賽統治力長人。 法新社
哈登幫助祖巴茲(圖)成為快艇更具比賽統治力長人。 法新社

今年球季打出非凡價值和攻防統治力快艇中鋒祖巴茲，除了肯定哈登領導能力和比賽影響力，祖巴茲大誇傷癒復出前鋒雷納德非常犀利。

「我們今年打得非常團結，我認為我們比上季甚至之前幾個球季都要更緊密團結，全隊上下沒有人抱怨，大家都非常低調，我喜歡這種團隊氛圍，哈登比賽作用強大，他是我們真正領袖，雷納德復出後不斷打出精采好球，在他們兩人帶領下我們比賽打得更輕鬆」祖巴茲的回應，跟哈登談起快艇今年的不同，兩人看法非常接近。

祖巴茲認為快艇有實力衝擊今年NBA總冠軍。

過去15場比賽，哈登場均26.8分、8.6助攻，打出近三年生涯最高峰，哈登在比賽中不斷為隊友創造機會，傳出好球， 將隊友凝聚在一起。

哈登幫助祖巴茲成為更具比賽統治力長人，就像哈登前幾年在火箭成就中鋒卡培拉，在籃網幫助體能勁爆長人克萊斯頓打出生涯最好表現。

今年球季鮑威爾的爆發，波格丹諾維奇得到更多出手空檔，雷納德更少被針對性防守包夾和壓迫，這一切成功都跟哈登有關。

今年球季鮑威爾的爆發，與哈登有關。 路透
今年球季鮑威爾的爆發，與哈登有關。 路透

「哈登讓比賽變得更簡單，這是我之前從未體驗過的事」哈登為快艇和隊友成就一切，祖巴茲籃下吃餅是最大受益者，更打出生涯最大信心和比賽影響力。

今年季後賽快艇會是西區最危險球隊，一切都是哈登帶來的團隊作用。

NBA專欄 哈登 快艇

特約記者李亦伸

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