味全橫掃悍將續佔龍頭 戰力、方針差距都如天平兩端

季前大幅補強的味全，在前兩週的賽事就來勢洶洶，5場比賽全勝暫居龍頭位置，與居次的中信及統一有2場的勝差，味全本季手握投打等多項奪冠武器，跟週末對戰3連勝的對手富邦，更是有著極端的對比。

投手群的表現

伍鐸今年不佔洋將名額，給了味全4名先發洋投的作戰空間。聯合報系資料照

味全去年先發投手群的表現是6隊之冠，今年伍鐸不佔洋將名額，上週5場比賽，味全就完美利用這項利多，鋼龍、龍聖、艾璞樂、伍鐸4名洋投先上陣，最後一場則由王維中先發，4名洋投全都是優質先發，王維中雖只投5局，卻也無失分；9名上場後援的牛棚投手也僅有李超1人丟分，團隊投手防禦率是1.20，表現十分優異。

富邦的投手群表現就非常糟糕，團隊防禦率5.22是聯盟最差，6場比賽只有魔力藍1人投出優質先發，黃保羅5局失1分，張奕5又1/3局自責2分，也還是在可接受範圍內，但新洋投力亞士、李東洺的投球內容就不理想了，力亞士用球數過多加上隊友守備誤事，兩場只投了8又2/3局，李東洺則是控球不佳，投不到2局，先發投手投不長，燒牛棚的狀況在前6場比賽就發生，季前轉來的李吳永勤及廖任磊就已上4場，賴鴻誠也上3場，表現不佳是另一個問題，投手調度已進入不好的循環。

補進強打的影響

朱育賢以全壘打完成個人生涯千安。聯合報系資料照

朱育賢、陳子豪這兩名去年季後火力最強的自由球員最終都花落味全，陳子豪雖然12個打數只打出1支安打，但選到全隊最多的6次保送；朱育賢出賽4場打擊率高達4成，也以全壘打完成個人生涯千安，兩人對味全進攻能力起到明顯的助益。

富邦在季前補強自由球員部分失利，又沒有補強洋砲，進攻能力依然貧弱，對上搶人成功的對手，進攻優劣可見一番，加上較具長打威脅性的張育成又突然缺陣，整隊陷入得不了分的狀況，3場比賽僅得5分，失分則高達21分，陣中在這幾場打擊表現較佳，打擊率在2成5以上的只有戴培峰、董子恩及張育成。

年輕人的崛起

大物新人曾聖安在上週的先發場次有不錯的表現。聯合報系資料照

從熱身賽開始，味全的外野手曾聖安就是備受注目的年輕小將，不但被帶進一軍名單內，上週還先發了4場比賽，後兩場生涯首安出爐，而去年獲得上場機會的劉俊緯，甚至擠掉12強國手張政禹，在上週獲得3場先發游擊的機會，他這3場的打擊表現優異，打擊率高達4成29，味全大膽起用這兩名23、24年的第一輪大物，這兩名年輕小將也成為味全5連勝的關鍵，另外，24歲的陳思仲在上週也有不錯的表現。

相較於味全，富邦的用人過於保守，這也是過去幾年的老症頭，前幾場在老將攻守兩方皆出問題的時候，也未及時讓年輕球員上場替補吸取經驗，23年的一輪大物王念好在今年雖有較多上場機會，但多以DH位置出賽，對於球賽臨場狀況掌握並無太大幫助，另外如前幾年培養的池恩齊、林岳谷等在一軍的年輕球員，未來應安排更多上場機會，才不會陷入每年都沒競爭力的窘境。