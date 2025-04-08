一開季就吞7連敗國聯最慘 可以斷言勇士2025賽季結束了嗎？

很難想像1勝8敗這種戰績，竟是亞特蘭大勇士隊至美國時間4月6日的成果。這支2021年世界大賽冠軍隊伍，上季竟在外卡遭聖地牙哥教士隊淘汰。本季開打就苦吞7連敗，到底是發生什麼事，我們來把脈一下。

2025年原本應是亞特蘭大勇士隊大展鴻圖的一年，這支健康、飢渴勝利的球隊被寄予厚望，各方深信可一路挺進10月季後賽。但現實卻是在客場之旅出師不利，跌跌撞撞陷入一場惡夢。例行賽一開打，教士隊和洛杉磯道奇隊先後在主場橫掃勇士隊，每一場失利都令人心碎，不是壓倒性分數，好幾場比賽戰情膠著，卻在最後時刻痛失勝利，錯失關鍵得分的機會。我認為這不是一支爛球隊打出爛內容，這是支充滿天賦的生力軍，面對強敵卻怎麼也無法翻轉運勢。

場上的情況已經夠糟糕，勇士隊場外問題也接連不斷。陣中的全明星普洛法（Jurickson Profar）因藥檢沒過而被禁賽，羅培茲（Reynaldo López ）進傷兵名單，看板人物亞古納（Ronald Acuña Jr.）和史泰德（Spencer Strider）因傷仍掛免戰牌，種種跡象顯示2025年不會是勇士們活躍的時代。

看板人物亞古納開季就因傷掛免戰牌，種種跡象顯示2025年不會是勇士們活躍的時代。 法新社

會這麼說有原因，綜觀大聯盟史從沒任何一隊在開季7連敗後還翻身闖季後賽。當然，這種戲劇化的表現，可不是勇士隊希望挑戰的紀錄，現階段他們集中注意力的是拿下一場。事實上，另一項紀錄統計已超過42年時間，有任何一隊能在這種開局下勝率過五成的球季，這不只是低潮，還是沉重的枷鎖。當然，主場開幕戰奪勝、擊退來訪的邁阿密馬林魚隊是好兆頭，現還不需要急著敲響警鐘，但可能的是警鐘還擺在哪裡，尤其歷史數據告訴我們，7連敗你的球季可能已經結束了。上周拿的那一勝價值連城，勇士隊終於能喘口氣，馬林魚隊可能是勇士隊急需的一劑良藥。但千萬別搞錯了！這主場賽程至關重要，如果無法拿下系列賽，2025球季宣告結束的說法將更篤定。

綜合先前所討論，勇士隊的打線從頭到尾都充滿力量，但關鍵球員卻在關鍵時變脆弱。輪值中，有幾名令人興奮的年輕手臂，但同樣地部分主力也有健康隱憂。將這一切整合，我們得到什麼？一支天花板極高的勇士，無論打擊或投手都有競爭力，但同時也是脆弱到隨時崩盤。去年，勇士就遭遇雙重打擊，亞古納再撕裂前十字韌帶，三振機器史泰德進手術房開刀。儘管如此，勇士仍以89勝拿下外卡，用一支國聯最佳的投手群，包括東山再起的塞爾（Chris Sale ）以三冠王賽揚等級表現撐起一片天。然而，我們看到的是打線起伏不定，團隊wRC+從2023年聯盟最佳的125下滑至100。

面對馬林魚隊，勇士先拿下一勝，但第二場即便打擊不差，卻欠缺關鍵的安打推進壘包，一踩上得點圈打擊完全熄火。投手表現雖非頂尖，但已努力壓低失分。有時就是這麼離奇，開季前瀏覽大名單預計可卷土重來、表現更好，補強到位、修補了漏洞，但在競爭更激烈的國聯東區，勇士絲毫沒有犯錯空間。最令人錯愕是普洛法，去年以1年100萬美元拚大約，在教士繳出明星身手，2成80打擊率、24轟、139 wRC+ 生涯最佳，最終勇士掏出3年4200萬美元合約，卻在開季後不久被禁賽？要知道，普洛法價值是能守多個位置，他是內定每日的左外野手，加上還是左右開弓，結果這個X因子成了爆彈，給勇士外野開了個大缺口。

勇士另一個失算之處是弗里德轉戰洋基，這名左投手是罕見的奇才。 美聯社

另一個失算之處是弗里德（Max Fried）出走，這名左投手是罕見的奇才，能投七種球路，控球又精準，即使球速不頂尖仍能三振打者。最重要的是，弗里德是滾地球型投手，生涯滾地球率（GB%）高達54.4%，每9局僅被敲0.8轟（HR/9）。進入2024 年仍是工作馬，防禦率3.25為前段班，但勇士有限預算決定放他走，8年2.18億美元轉投洋基，在柯爾（Gerrit Cole）受傷後頂上王牌位置，他過去製造大量滾地球、關鍵三振、幾乎不挨轟的效率，勇士隊沒人能頂上。對勇士此刻來說，要在塞爾之後再找二號先發難度極高。

論核心打線勇士不算差，幾位打者都簽有長約，具備保守20轟實力，卻在勝負關鍵時頻頻啞火，歐森（Matt Olson）全壘打終於開張，萊利（Austin Riley）傷癒歸隊，哈里斯（Michael Harris II）、歐蘇納（Marcell Ozuna），以及墨菲（Sean Murphy）、奧比斯（Ozzie Albies）都很能打，只是沒能在必要時挺身而出，是令人惋惜之處。你也可以說，奧比斯過於起伏、墨菲近兩年頻繁受傷， 哈里斯也退化，萊利 wRC+ 連續三年下滑，但這些低潮不應讓勇士隊一勝難求。

塞揚強投塞爾還能複製去年的表現，領跑國聯嗎？ 路透

我們不該在開季未幾就下斷言，尤其勇士一開季就面對國聯西區勁旅，只是連敗放大了隱憂，包括三冠王塞爾是否還能複製2.38防禦率、2.09 FIP 和225次的三振領跑國聯？終究，這表現尤其難得，特別是一位三年因傷只投151局的老將。其次是賭史泰德手術恢復順利、頂上弗里德的空缺，羅培茲再來一輪1.99 防禦率、2.92 FIP，以及史威能巴赫（Spencer Schwellenbach）突破二年生障礙。國聯東區仍是競爭激烈，費城人、紐約大都會的實力不落人後。若想穩住季後賽一席、再拚世界大賽冠軍，勇士的投手和打線必須貢獻更多才行。