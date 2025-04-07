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洋基小將沃爾普用魚雷棒6戰4轟大爆發 是運氣還是真實力？

聯合新聞網／ littlenosejiang
開季6場比賽敲出4轟，打擊三圍.303/.361/.758、OPS）1.119，這數據的主人竟是洋基游擊小將沃爾普。 法國社
開季6場比賽敲出4轟，打擊三圍.303/.361/.758、OPS）1.119，這數據的主人竟是洋基游擊小將沃爾普。 法國社

開季6場比賽敲出4轟，打擊三圍.303/.361/.758、OPS(攻擊指數) 1.119，遮住名字還以為是「法官」賈吉（Aaron Judge）繳出的成績，然而這數據的主人竟是洋基游擊小將——沃爾普（Anthony Volpe）。這位向來不以長打見長的球員，在開季初展現驚人的火力，讓人不禁思考：這波長打爆發，是曇花一現的運氣，還是實力的實質躍進？

提到擊球砲瓦，幾乎不會有人第一時間聯想到沃爾普。過去兩個賽季，他累積33轟的成績固然不差，但相較於聯盟頂尖強打者仍有段距離，2024賽季，他在進攻端的表現更是乏善可陳，平均擊球初速僅87.7英里／小時（聯盟PR值22）、扎實擊球率僅3.9%(聯盟PR值12)，xwOBA為.278，整體進攻效率低於聯盟平均。

但到了2025開季，沃爾普的擊球品質明顯上升：平均擊球初速提升至88.8英里／小時、扎實擊球率（Barrel%）飆升至19.0%，PR值分別提升至43與88，代表他在擊球的力量與擊中球心的能力方面，確實有明顯進步。即便扎實擊球率在長期樣本中可能會出現下修，但在開季這波火力中，沃爾普的進步是有跡可循的。

深入了解沃爾普的進階數據，我們還是可以看出一些端倪。2025開季至今，他的wOBA高達.463，但xwOBA僅為.388，代表他的實際產出與預期表現之間存在落差，也意味著未來可能會面臨成績校正回歸的情況。另外，雖然揮棒速度從過去的69.5英里提升至71.5英里，確實有些許進步，但距離聯盟平均還有段距離；至於確實擊球率（Square-up Rate，打者實際擊球初速，相對於其揮棒速度和投球速度所能達到最快擊球初速的比例）也有提升跡象，這顯示他更能以理想的仰角和初速擊中球心，並轉化為長打。

值得一提的是，沃爾普開季的4發全壘打涵蓋拉打與推打，展現了不同於過去的擊球分布與策略調整，而這或許也正是魚雷球棒帶給他最大的幫助，本季他將球打往中間方向、相反方向的擊球比過去兩年要更多，作為一位不以力量見長的打者，確實擊中球心才能為進攻帶來最大的效益，而這點也可以從他本季生涯最短的揮棒軌跡能略知一二，說明他比起揮大棒式的主流擊球型態，「巧打」才是更適合他打擊策略。

沃爾普開季的4發全壘打涵蓋拉打與推打，展現了不同於過去的擊球分布與策略調整，而這或許也正是魚雷球棒帶給他最大的幫助 法新社
沃爾普開季的4發全壘打涵蓋拉打與推打，展現了不同於過去的擊球分布與策略調整，而這或許也正是魚雷球棒帶給他最大的幫助 法新社

當然，以目前的樣本數來看，還難以斷定球棒對他帶來的效益，但他在選球上更加穩定、揮棒路徑也更短更緊湊，整體擊球決策的品質有所提升。這些改變比起球棒本身，或許才是他能在開季火力大爆發的真正關鍵。

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