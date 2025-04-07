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日職／石川雅規神獸級紀錄將近 岸孝之連19年勝投虎視眈眈

聯合新聞網／ Hiyan
樂天金鷲隊40歲老將岸孝之對西武獅先發7局只失掉1分，拿下2025年首勝，也是40歲的第一勝。樂天金鷲隊官方IG
樂天金鷲隊40歲老將岸孝之對西武獅先發7局只失掉1分，拿下2025年首勝，也是40歲的第一勝。樂天金鷲隊官方IG

樂天金鷲隊40歲老將岸孝之在4月3日對西武獅，先發7局只失掉1分，拿下2025年首勝，也是40歲的第一勝。同時締造了從新人球季起連續19年都拿到勝投的紀錄，岸孝之明年就可以將連續勝投球季邁向連續20年的里程碑。

無獨有偶，這項紀錄的保持人之一石川雅規，在去年6月2日的跨聯盟交流戰拿下第一勝之後，從2002年到2024年連續23年都創造勝投，追平了工藤公康、山本昌、三浦大輔等一代強投，成為NPB紀錄保持人。今年他只要拿下1勝，就將以連續24年單獨成為NPB史上最「神獸級」的紀錄創造者。石川雅規今年狀況維持得不錯，是原定主場開幕戰的先發，極有可能再創個人以及NPB里程碑。

今年45歲的養樂多隊左投石川雅規，原定4月1日養樂多主場開幕戰對廣島隊擔當先發，雖然這場比賽因雨延賽，導致他的紀錄達成必須延後，不過也可以看得出養樂多教練團對他的信任。石川雅規目前生涯累積186勝，雖然以他的年紀以及近幾年的狀況（近2年合計3勝），想要邁向200勝關卡難度相當高，與工藤公康的224勝、山本昌219勝相比較更是難以望其項背。不過投到第45歲，至今還以球界最年長選手的身分在第一線奮戰，相當不容易。

工藤公康是從1985-2007年累積224勝以及連續23年勝投，投到47歲才退休。山本昌更是投到50歲引退，成就相當驚人的紀錄，1988-2010年累積219勝。石川雅規與NPB兩大傳奇左投齊名，已經成為養樂多隊史上的經典球星。

石川雅規生涯最多勝投為13勝，2008年以2.68防禦率奪下中央聯盟最佳防禦率，則是生涯唯一的一座投手個人獎項。還有另外一項難得的成就是，他從新人球季開始連續23年都有安打產生，因此他本季能否隨著勝投入帳，同時帶進的「新打擊紀錄」，也將成為焦點。石川雅規去年8月4日對巨人擊出右外野安打而締造了新人年開始連續23年安打，然而其實去年他整季9個打數也僅僅只有這1支安打，卻是延續安打價值連城的1支安打。石川雅規生涯打擊率0.156（865個打數135支安打），以一名投手來說是不錯的成績，只是可惜沒有留下任何全壘打。

45歲的石川雅規從2002年到2024年連續23年都創造勝投紀錄。養樂多隊官方IG
45歲的石川雅規從2002年到2024年連續23年都創造勝投紀錄。養樂多隊官方IG

在45歲的石川雅規之後，40歲的岸孝之也是虎視眈眈，主要是他這幾年保養得宜，2020-2024年這5年期間還投出39勝，防禦率也維持一定水準。加上本季第一場比賽拿下勝投（生涯165勝120敗）的內容，配合上原本就具備的精湛投球技術更加老練成熟，極有可能是下一神獸等級的投手。

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