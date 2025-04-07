中職／自毀前程者瀝瀝在目 高中選秀球員莫等失去舞台才珍惜

27歲左投李吳永勤去年球季結束被中信兄弟戰力外，今年轉戰富邦悍將立即獲得重用，上週金控大戰他飆2K化解滿壘失分危機，表現令人為之一亮，成為富邦牛棚重要的左投戰力。

隔天李吳永勤接受媒體採訪時表示， 「浪費之前的9年」，他的本意非指中信兄弟訓練體系的問題，而是自責2016年高苑工商畢業後以選秀第8輪指名加入黃衫軍，近9年的時間並沒有把握住機會，結果遭到戰力外，來到富邦悍將重新開始、重新出發，他非常珍惜每一次出賽機會。

2016年季中李吳永勤加盟中信兄弟，直到2020年季末才在一軍亮相，他效力中信兄弟近9年，總計出賽21場共投24局，防禦率4.88、被打擊率0.350、每局被上壘率1.75，表現差強人意，來到富邦悍將如果表現穩定，今年出賽數和投球局數，有可能一舉超越過去在中信兄弟的總和。

事實上，有不少中職球員，特別是高中畢業選秀球員，剛進職棒或許認為年輕就是本錢，恣意揮霍青春，等到被球團釋出了，沒有其他路可走，才有少壯不努力的感嘆，已經來不及了。

李丞齡2018年高中畢業投入選秀獅隊第4輪指名，後來林岳平教頭表示他屢勸不聽也不修正，2023年球季結束遭釋出。聯合報系資料照

好比說統一獅李丞齡，2018年他高中畢業投入選秀獅隊第4輪指名，後來被獅隊總教練林岳平點名，表示李丞齡屢勸不聽也不修正，不如把機會讓給新人，結果他在2023年球季結束遭釋出，遠走他鄉去美國獨立聯盟討生活，只待幾個月就離開。

在美國獨立聯盟領低薪，食衣住行很多事情要自己打理，過了今天不知道有沒有明天的日子，相信李丞齡點滴在心頭，應該也會更懷念過去在中職只要好好打球，其他事情球團都會張羅好的美好時光，今年李丞齡回到獅隊春訓並通過測試，相信他會更加珍惜這個得來不易的舞台，足供隊友林佳緯借鏡。

高中游擊手曾傳昇因涉足私人賭場被依賭博罪起訴，遭味全龍開除。聯合報系資料照

味全龍總教練葉君璋過去也曾重砲抨擊陣中高中游擊手曾傳昇，認為他態度要再加油，還不像個職業球員，強調「這是他的職業，要靠棒球養家活口，不是在這邊玩。」後來曾傳昇態度有所改變，葉君璋也看在眼裡，只是他涉足私人賭場被依賭博罪起訴，遭味全龍開除。

陳志杰在平鎮高中畢業後獲中信兄弟第2輪指名，原本深受期待，但投球始終迷航，球速也掉很多，他曾受過傷，投球機制也跑掉，但根據球界人士的觀察，陳志杰態度不夠積極是無法投出成績的原因之一，去年球季結束他遭中信兄弟釋出，今年春訓熱身賽亮相，投球讓人眼睛為之一亮，或許到了味全龍他視為背水一戰，態度更積極不無關係。

黃勇傳高中畢業選秀獲統一獅第一輪指名青睞，卻因債務和紀律問題遭球團壯志斷腕開除，以黃勇傳的身手如果好好打球不搞事，現在中職蓬勃發展，他生涯賺進數千萬元絕非難事，結果因為不自律斷送大好前程。

黃勇傳高中畢業選秀獲統一獅第一輪指名青睞，卻因債務和紀律問題遭球團壯志斷腕開除，斷送大好前程。聯合報系資料照 曾原信

其實，在中職的日本教練平野惠一和玉木朋孝都曾說過，台灣選手態度要再加油，花在棒球訓練、思考棒球的時間太少，普遍缺乏職業意識，他們語重心長地呼籲，不怕得罪台灣球界，是發自內心的想法，希望台灣棒球向上提升，身為職業球員，千萬不要在失去舞台後才悔恨，要好好把握每一次機會。