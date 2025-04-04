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雷霆挑戰史上第三支季賽70勝並非不可能 關鍵對湖人二連戰

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
雷霆64勝12敗戰績聯盟第一，例行賽還剩下6場，挑戰單季70勝並非不可能，圖為雷霆主力亞歷山大面對突破對手防守。 美聯社
雷霆64勝12敗戰績聯盟第一，例行賽還剩下6場，挑戰單季70勝並非不可能，圖為雷霆主力亞歷山大面對突破對手防守。 美聯社

NBA球評柏金斯(Kendrick Perkins)大膽預言，「今年雷霆是隊史最強球隊，他們擁有年度MVP規格球星亞歷山大，還有霍姆葛倫和威廉斯兩個全明星級別主力，陣容深度比大西洋還深，我肯定他們會打進總冠軍賽。」

雷霆4月3日以119：103擊敗活塞，64勝12敗戰績聯盟第一，例行賽還剩下6場，挑戰單季70勝並非不可能。NBA歷史上首支達季賽70勝是1995-96球季公牛隊72勝10負，第二支則是2015-16球季勇士，更打出73勝9負戰績。

對活塞這場16分勝利是雷霆今年球季第50場至少贏10分或10分以上比賽，追平NBA歷史最多紀錄，舊紀錄是1971-72年湖人締造的50場，雷霆還有6場例行賽，創造新紀錄指日可待。

雷霆這支NBA最年輕球隊已經締造太多傑出事蹟和超凡表現：

1、防守效率第一，進攻效率第三（聯盟唯一攻防效率都排進前三球隊）

2、每場抄截10.4次聯盟第一

3、每場失誤11.1次聯盟最少

4、罰球命中率8成21聯盟第一

5、單季50場至少贏10分或10分以上比賽，並列NBA歷史第一

6、單季22場至少贏20分以上

7、場均5.7次火鍋聯盟第三

雷霆第二得分手威廉斯今年球季缺陣12場，第三得分手霍姆葛倫缺陣39場，主力中鋒哈爾特斯坦缺陣23場，但雷霆攻防戰力絲毫不受影響。雷霆陣容深度傲視聯盟，替補後衛維金斯可以跳出砍40分，板凳射手喬依也能站出來砍30分。

這是一支進攻、防守都具備精英實力，整季戰績極為穩定，陣容深度和防守對位投籃幾乎沒有缺點的恐怖年輕球隊。

雷霆第二得分手威廉斯(左)今年球季曾缺陣12場，攻防戰力絲毫不受影響。 美聯社
雷霆第二得分手威廉斯(左)今年球季曾缺陣12場，攻防戰力絲毫不受影響。 美聯社

雷霆擁有奪冠基本配備：一個年度MVP亞歷山大，兩個球星級青年才俊霍姆葛倫、威廉斯，三星組成核心三巨頭，另外還有一個兩雙籃板中鋒+藍領苦工哈爾特斯坦(場均11.3分、10.8籃板)，以及五個經常輪流挺身而出打出球隊第四號得分手表現角色球員。

雷霆能打小個陣容，展現小球快速球風，也能擺上兩個七呎雙塔，打傳統籃球、半場攻防對抗風格，要玩三分跑轟同時搭配精英防守，雷霆更是聯盟今年表現最好球隊。

亞歷山大是今年NBA最佳球員和聯盟得分王，場均32.8分、6.4助攻，投籃命中率5成2，三分命中率3成75，他的進攻單打突破能力，各種得分方式是所有對手難解噩夢。

216公分長人霍姆葛倫擁有聯盟未來最佳防守球員和火鍋王實力，七呎中鋒哈爾特斯坦是高效籃板手和禁區及苦工，NBA三年級小前鋒威廉斯今年已經成長為聯盟明星，場均21.2分。

這也是為什麼柏金斯如此肯定雷霆能打進NBA總冠軍賽底氣。

因為太年輕，雷霆仍得接受季後賽籃球和經驗考驗，雷霆需要在季後賽證明他們可以克服所有季後賽經驗法則，創造NBA新世代。

雷霆(右)能不能取得單季70勝超高標，對湖人這兩場比賽至為關鍵。 路透
雷霆(右)能不能取得單季70勝超高標，對湖人這兩場比賽至為關鍵。 路透

雷霆例行賽對勇士1勝2敗，對湖人先取1勝，還有兩場對湖人比賽還沒打，雷霆能不能取得單季70勝超高標，對湖人這兩場比賽至為關鍵。

我對雷霆拿下西冠沒有柏金斯那麼樂觀，雷霆很有實力和傲人深度，但NBA季後賽籃球是另一種完全不同的系列賽，除了亞歷山大，雷霆另外兩個明星級核心威廉斯、霍姆葛倫都還很嫩，季後賽嚴厲挑戰還在等著他們。

NBA專欄 雷霆

特約記者李亦伸

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