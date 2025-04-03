佐佐木朗希旅美控球大暴走 松坂、達比修等多位前輩也經歷過

備受矚目的道奇超級新星佐佐木朗希在大聯盟的前兩場先發都表現不盡理想，尤其第2場先發控球持續大走鐘，只投了1.2局就用了61球，並投出4次保送失2分。兩場先發下來佐佐木朗希的問題顯然在控球，他共投4.2局就投出9次保送，保送率高達17.4，同時他還是目前全聯盟的保送王，對他來講可說是震撼教育。其實不少強力三振型的日職王牌挑戰大聯盟之初都像佐佐木朗希一樣遇到控球問題，畢竟打者強度比過去高上一截，且比賽型態也需要適應，因此會需要花些時間克服。

佐佐木朗希在日職時期的控球表現相當不錯，四年通算保送率為2.0，最好的2022、2023年還分別有1.6、1.7，實在難以想像他到大聯盟前兩場的保送率會來到爆表的17.4。不過他的經驗其實幾位鼎鼎大名的前輩也遇過，包括早期的野茂英雄、伊良部秀輝，中期的松坂大輔與井川慶，以及現役的達比修有、菊池雄星與千賀滉大。

1995年開啟日本球星挑戰大聯盟大門的野茂英雄其實在日職時期控球就不是很理想，在近鐵5年通算保送率高達5.0。來到大聯盟的第一年他拿下了國聯新人王與三振王，儘管保送率3.7相較日職時期已好上不少，但78次保送數還是排在國聯第2多。野茂生涯的控球從來沒好過，在大聯盟有8年的保送數都排在聯盟前10多，其中2001年在紅襪隊送出了96次保送，是該年美聯的保送王。比野茂晚兩年挑戰大聯盟的伊良部秀輝在日職就以快速球著稱，他在日職的最後兩年保送率分別為3.2與3.4，但來到大聯盟的第一個完整球季(1998年)曾升高到4.0，隔年才降到理想的2.4。

「平成怪物」松坂大輔來到大聯盟第一年保送率就成長到3.5，且80次保送名列美聯第二多。 歐新社

「平成怪物」松坂大輔的落差顯然比野茂和伊良部更大，他在西武的最後一年保送率是相當優異的1.6，但來到大聯盟第一年就成長到3.5，且80次保送名列美聯第二多。2008年他的94次保送和5.0的保送率更是雙雙排在美聯最高。松坂的控球狀況始終無法回到日職時期的水準，大聯盟生涯保送率4.4與日職時期的3.3有明顯差距。與松坂同年挑戰大聯盟的井川慶常被視為最失敗的案例之一，他當年與松坂同樣遇上控球上的麻煩，2007年的保送率高達4.9。但其實井川慶在阪神的最後一年保送率是理想的2.1，很難想像來到大聯盟後控球會走鐘得如此嚴重。

就連大聯盟史上最強的日本投手達比修有前兩年也控球不佳。2012年他的保送率為4.2，保送數89排在美聯第4 ; 2013年他雖拿到塞揚獎第2高票，但保送率仍有3.4，保送數80次則排美聯第3，與他在日本火腿最後一年恐怖的1.4保送率落差相當大。但達比修有後來的控球逐年回穩，2020和2022年保送率都是1.7，分別排在國聯第2與第3，展現相當完美的壓制力。

菊池雄星是在2019年挑戰大聯盟，他在西武的最後一年保送率是2.5，而來到大聯盟第一年的2.8差距並不大。但2020到2022年都碰上了麻煩，保送率分別飆高到3.8、3.6與5.2，直到2023年才恢復到過往水準。千賀滉大新人年的表現與松坂大輔較為類似，也是三振率與保送率都很高的投手，雖然他得到國聯新人王第二高票，但保送率4.2為全聯盟第4高，77次保送數則為國聯第5，與他在軟銀最後一年的3.1也是有段差距。

日職挑戰大聯盟後遇上控球問題並不罕見，但有像達比修有最後慢慢調整回來的。 美聯社

回顧這群日職前輩的經歷，可見挑戰大聯盟後遇上控球問題並不罕見，但有像達比修有最後慢慢調整回來的，也有像松坂大輔一樣回不去的，而「令和怪物」佐佐木朗希也只在大聯盟先發兩場且才23歲，未來還有很長的一段路要走。以他被大聯盟官網名列百大新秀榜首的評價來看，天賦上絕對沒問題，只要能夠調整心態，相信未來還是得以在大聯盟佔有重要的一席之地，成為大聯盟王牌。