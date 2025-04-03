科技棒球提升表現也要避免受傷 MLB投手穿戴式監控裝置興起

儘管這不令人意外，但大聯盟為期一年的投手傷病研究顯示，投手的球速過快導致傷病加劇。MLB的報告，列出韌帶移植手術（Tommy John surgery）激增的三個主要原因，而各隊也訂出對策，包括使用防護性裝置監測投手的手臂狀態，以免衝破臨界點導致傷勢爆發。

大聯盟投手頻進開刀房主要原因包括投手追求更高的球速、追求更刁鑽的球路、「全力」訓練與比賽中「全力」投球。為應對這問題，職業與業餘球員開始使用可穿戴健康監測設備，希望減少傷病發生，一些球隊已投資這項技術。亞特蘭大勇士隊的先發投手史泰德（Spencer Strider）傷癒歸隊 ，他在春訓報到時手臂上有條黑色臂帶名為「Driveline Pulse 」。這款脈衝感測器，能測量投球時手臂承受的壓力，它記錄多項數據：球速、握球力度及投球量，並根據每位球員的具體情況計算手臂負荷。

準備要從TJ手術復出的亞特蘭大勇士隊的先發投手史泰德，就已開始使用Driveline Pulse 這款脈衝感測器，避免二度受傷。 路透

韌帶手術主要是重建肘部的尺側副韌帶（UCL），這條韌帶對投球時穩定肘部至關重要。顯然地，投手投得越用力，肘部受傷風險越高。史泰德是希望透過Pulse保持健康，他是281名接受過類似手術的投手之一，2025年已有5名球員接受手術。相比之下，15年前僅一共104名投手開刀。運動醫學研究所所長福雷西格（ Glenn Fleisig）博士表示：「球隊已經意識到這問題，棒球界也開始重視，這將成為下一個競爭優勢，這就是目前的現狀。」

生物識別感測器如何運作？Pulse 只是Driveline訓練中心為投手開發的生物識別工具之一，市場上還有其他幾款感測器。Pulse 能測量肘部扭力、手臂速度、加速度、投球量及疲勞程度。該訓練中心表示，這為投手教練和經理提供更準確的手臂壓力數據。Pulse會計算所謂的「急性與慢性工作量比率」（ACWR），這是預防傷病的關鍵資訊，它能判斷投手是否在正常累積壓力，還是過度使用手臂。洛杉磯道奇隊、波士頓紅襪隊 和 辛辛那提紅人隊等已開始使用 Pulse。辛辛那提紅人隊34歲投手馬丁尼茲（Nick Martinez）表示：「我手臂受傷後曾前往日本打球，當時覺得是開始監控投球的合適時機。季中，我的角色從先發轉為後援，我每天都依賴這技術，它就像我的聖經。」

How Cincinnati Reds pitcher Nick Martinez uses Pulse to track his workload during the season 🔥 pic.twitter.com/RYnlIv2tTd — Driveline Baseball (@DrivelineBB) 2024年4月25日

不過，現階段投手並未獲准在例行賽佩戴Pulse，但在兩次先發之間的五天，它仍能提供有價值的數據，顯示投球趨勢及不同球種的壓力負荷。亞特蘭大勇士隊的投手塞爾（Chris Sale）2020年接受手術後，於2024年贏得三冠王、國聯塞揚獎，他也使用生物識別技術監控手臂狀況，曾因手肘發炎錯過2024最後兩個月賽事。塞爾是早年效力波士頓紅襪隊時，就選擇穿戴名為MotusTHROW的袖套，這款設備與Pulse類似，配有多個感測器，能密切監控手臂的健康狀況和壓力。不同的是，這款袖套已獲准在比賽中使用，賽爾表示：「這套系統能量化不同訓練強度的負荷，比如120英呎長傳與60英呎短傳的差異，或是牛棚練投與日常訓練的區別，只要能幫助我保持健康，我都可以配合。」

塞爾早在紅襪時期就有使用科技袖套的習慣。 路透

Motus首席技術長韓森（Ben Hansen）表示：「我們單一感測器系統的主要目標，是測量UCL的工作負荷，這意味著球員從踏上球場到離開的每一刻都應佩戴。」球員們稱這裝置為「mThrow」，其感測器精準度達實驗室等級，佩戴於投球手臂的壓縮袖套內，位置正好在尺骨附屬韌帶下方，能捕捉每次投球時的手臂峰值外翻扭矩。2016年對外推出，同一年獲MLB批准使用，從擺臂速度、放球點到手肘尺骨附屬韌帶承受的扭力與壓力，這些數據能幫助訓練團隊判斷投手該以何種頻率、強度練投，以及哪些球種會造成最大負擔，紅襪投手教練布希（Dave Bush）解釋：「對我們而言，這是協助他與我們評估復健進度的好工具，與其依賴球員主觀回報『我用了75%力氣投球』，現在我們能透過數據驗證。這也幫助球員更準確掌握自身狀態。」

MotusTHROW 袖套在紅襪隊內部獲得好評，伊瓦迪（Nathan Eovaldi）2019年春接受肘部游離體移除手術，強森（Brian Johnson）曾因左肘發炎休戰兩個月，他們均從受傷時期使用裝置。伊瓦迪說，「有趣的是終於能驗證那些理論，像是指叉球是否會對我的手肘造成過大壓力？結果顯示，曲球才是負荷最大的球種。」布希說：「當我們增加投球數與強度時，韌帶承受壓力是重要指標。並非追求危險值，而是協助評估實際投入程度。」

開過TJ的伊瓦迪是科技袖套愛用者，他是近年越老越強的代表之一，今天還對紅人上演一場99球「麥達克斯」完封秀！ 法新社

強森在傷兵名單期間，就佩戴袖套為2A小聯盟的波特蘭海狗與3A波塔基特紅襪打復健賽，他說：「它能提醒訓練團隊『今天需要多休一天』，或是『該減量練習了』，每日佩戴能建立基準線，比如發現昨天手臂扭力超標，今天就該輕鬆練投並加強治療。」