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高中棒球校隊招生出奇招怎麼選 有哪些常見誘因？

聯合新聞網／ 王婉玲
高中球隊希望招攬到各縣市國中好手，紛紛拋出誘因。 圖／學生棒球聯盟提供
高中球隊希望招攬到各縣市國中好手，紛紛拋出誘因。 圖／學生棒球聯盟提供

近期各校邁入招生季，尤其高中球隊更是希望招攬到各縣市國中好手，補強戰力，紛紛拋出誘因，常見的條件有哪些呢？

★公費

高中校隊開出公費生名額已成為常態，不過所謂公費的條件又不完全一樣，有的是三年全公費，有的是每年看表現決定延續年限，例如球隊打進8強，若沒達到規定，有可能被調整為半公費生或是自費生，而各校公費生名額也不一，越有經費的球隊當然就能開出越多名額。

★球具裝備

平鎮高中獲得廠商提供球員裝備。 圖／平鎮高中棒球隊粉絲頁
平鎮高中獲得廠商提供球員裝備。 圖／平鎮高中棒球隊粉絲頁

有些廠商會贊助球隊球具、裝備，藉此提高曝光度，高中校隊有了這些資源，就能增添招生優勢，對於有些家境不佳的球員來說，也能減輕不少負擔。

★獎學金、錢、車(機)票

開出獎學金條件的學校並不多，球員進入高中後要達到某些門檻才能領到，像是球隊比賽名次，或是個人成績，也有學校則會直接給一筆費用延攬國中好手，以及機票、車票等附加福利。

★好手1+1或1+N或哥哥+弟弟

高中各校為了爭取招攬國中好手，除了主要鎖定對象，可能還要附帶條件，像是其他隊友也要一起過去就讀，或是哥哥先來，弟弟未來也跟進，讓家長更放心。

★保證報名比賽

為了讓國中好手願意來就讀，有些高中校隊會掛保證報名比賽，保障上場空間，或是高一就列名木棒組，就看好手買不買單。

★學習一技之長

東石高中球員有烘焙專長。 圖／東石高中棒球隊粉絲頁
東石高中球員有烘焙專長。 圖／東石高中棒球隊粉絲頁

有些高中也是職校，因應不同科系，球員念書可以習得一技之長，除了打球外，可以多一條路選擇，現實考量也很重要，畢竟不是所有球員都能打進職棒。

★訓練計畫

高中名校都想爭取的國中好手搶翻天，有時實質條件未必是家長優先考量因素，家長更想知道高中球隊對自己孩子的規劃，像是身體素質養成或是訓練計畫(如二刀流發展)，是否能真正幫助到孩子。

以上僅列出常見的招生誘因，國中小將要怎麼選擇高中校隊，對自己的棒球路最有幫助，需要多方考量、比較，不管去哪裡，選擇適合自己的學校才是最重要的。

平鎮高中 棒球專欄

王婉玲

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