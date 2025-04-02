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中職／被「恐左」的黃博多封鎖 凸顯悍將打線過度右傾問題

聯合新聞網／ Tzuyi
「成德大王」王苡丞原本是備受期待的強力左打，但在悍將4年仍沒有太多機會。 聯合報系資料照
「成德大王」王苡丞原本是備受期待的強力左打，但在悍將4年仍沒有太多機會。 聯合報系資料照

中華職棒例行賽正式開打，雖然才進行3場賽事，不過已經有些問題浮現。甫完成熱身賽三連霸的富邦悍將，依舊無緣旗開得勝，他們已經連續4年在首戰敗北，前次贏球要回溯到2021年，當時總教練還是洪一中，中心打者則是林益全、高國輝及蔣智賢，仍是被看好的勁旅。

然而，為何僅1場比賽就能看到悍將的問題，最主要就是打線的安排。對手中信兄弟的先發投手黃博多(Humberto Castellanos)，是一位側肩投手，以大數據而言，這個投球姿勢對付右打較為有利，但對左打者會因為角度問題相對吃虧。而他的球探報告及熱身賽的表現，更可以證明上面的論點，他昔日成績對右打頗有一套，卻是一位恐左的投手。

戴培峰是目前悍將陣中少數能穩定出賽的左打，當天對「恐左」的黃博多也敲了2支安打。 中央社
戴培峰是目前悍將陣中少數能穩定出賽的左打，當天對「恐左」的黃博多也敲了2支安打。 中央社

看到這樣的球探報告，大部份的球隊，一定排出左打部隊或鋸齒打線伺候，以求更多突破點。不過這場比賽，悍將卻只排出戴培峰一名左打者，最終他確實得心應手，繳出2之2的成績。但其他21個打席的右打者，苦吞9次三振，只有3球打到外野，完全遭到壓制，讓他們攻勢屢屢遭到瓦解。然而並不是富邦教練團沒做功課，而是他們自從張建銘、林益全、張正偉、蔣智賢等左打部隊瓦解後，戰力出現斷層。

悍將陣中其實左打者並不少，共有戴培峰、張進德、池恩齊、林澤彬、高捷、陳愷佑、周佳樂、王正棠、潘瑋祥、王苡丞、張洺瑀、林莛淯、孔念恩等13名。但只有戴培峰及王正棠是主力打者，其他主將包含張育成、申皓瑋、范國宸、李宗賢及董子恩等，清一色都是右打。目前獲得比較多替補上場的球員中，比較有長打能力的蔡佳諺、陳真、王念好、辛元旭等也都是右打。更慘的是王正棠因傷未能出賽，讓他們調度捉襟見肘。

主力左打王正棠因傷未能出賽，讓悍將打線過度右傾卻無法有調整彈性。 聯合報系資料照
主力左打王正棠因傷未能出賽，讓悍將打線過度右傾卻無法有調整彈性。 聯合報系資料照

雖然富邦在選秀會中，一直都有挑選左打者，但狀態跟外野小將仍難接班一樣，多是後段選秀球員。雖然砂礫中還是能挖到珍珠，但大多是需要經過更多的磨練及養成，並非是即戰力球員。這樣的窘境，讓悍將將目光轉向去年自由市場中，陳子豪與朱育賢等2位強力左打，可惜未能夠吸引兩人的目光。

左打的王苡丞若能在新任農場總監林威助的調養下破繭而出，對悍將過於右傾的打線將有極大幫助。 聯合報系資料照
左打的王苡丞若能在新任農場總監林威助的調養下破繭而出，對悍將過於右傾的打線將有極大幫助。 聯合報系資料照

這幾年富邦養成成效不佳，直接造成戰力無法銜接，像是近年唯一在前段選入的王苡丞。生涯初登板就開轟，讓人印象深刻又期待，但因為守備位置重疊，苦無上場機會，還被迫改練外野，目前攻守兩頭空。又或是去年打擊表現，在陣中名列前茅的池恩齊，因為張育成加盟的排擠效應，出賽數銳減。外野小將孔念恩、周佳樂，上壘率、被三振率、揮空率及守備率都還有待加強。

休賽季富邦悍將決定重整養成組織，找來林威助擔任農場總監，除了與日本Next Base訓練中心合作，並網羅多位日籍教練協助。肩負養成任務的的教練團，目前看起來調度已屏除包袱，沒有誰是一定上場的球員，而是採用人海戰術，在首戰可用之兵幾乎全員上陣，讓這些左打小將能夠獲得更多機會。

張進德這幾年受困傷勢，在打擊區上無法有太多貢獻，也連帶丟了一號捕手位置。 聯合報系資料照
張進德這幾年受困傷勢，在打擊區上無法有太多貢獻，也連帶丟了一號捕手位置。 聯合報系資料照

打線中過多的右打者，會讓他們容易被針對，要下達戰術也有限，比較無法更多元的進攻。富邦悍將既然選了一堆左打小將，現階段就應該重點培養，找出可以成為一軍戰力的好手，除了增進隊內競爭，還可以讓調度更靈活，不再一個右殺投手就可以一夫當關。

孔念恩 富邦悍將 張育成 張進德 戴培峰 棒球專欄 王正棠

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