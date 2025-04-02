中職／售票、開賽時間各自為政 請至少降低新球迷入坑門檻吧！

今年的中華職棒例行賽上週開打，開幕戰在台北大巨蛋就開出4萬人滿場紅盤，新球季的票房表現，讓人充滿期待。不過，職棒人氣能否持續維持高檔、甚至突破去年寫下的新高，還要看這幾個月因為國際賽事而開始關注職棒的「一日球迷」和新球迷，願不願意持續關注職棒、進場看球。這一方面，聯盟還有許多可以努力的方向。

去年11月的12強和今年二月的經典賽資格賽，兩場大型國際賽事讓職棒休賽季熱鬧滾滾，而台灣在12強拿下意外的冠軍、在經典賽資格賽保住晉級正賽資格，歷史證明在國際賽取得好成績，往往可以拉抬棒球熱度和職棒票房。再加上過去幾個月，職棒球團或以大型複數年合約簽下明星球員，或大動作網羅高知名度韓籍啦啦隊，今年的職棒球季還沒開始，討論度就很高，職棒產業的前景，看似一片光明。

中華隊在經典賽資格賽保住晉級正賽資格，歷史證明在國際賽取得好成績，往往可以拉抬棒球熱度和職棒票房。聯合報系資料照

去年中華職棒平均觀眾人數7684人、總觀眾人數超過276萬，都已經是中華職棒歷年的新高。中職會長蔡其昌表示，希望今年的場均人數可以突破9000人，也就是希望觀眾人數有大約20％的成長幅度，這個目標並不算太難達成。

但是，對於初次想要感受職棒的魅力的新球迷來說，不管是官網資訊、購票平台、球賽轉播單位，還是現場的觀賽體驗，都不太對新手友善。中華職棒官網的資訊和版面配置，雖提供賽程、戰績等基本賽事資訊，但沒有影音內容、沒有比賽精彩畫面，也沒有深度的賽事分析或報導。而最為重要的購票資訊，則是需要連結到各隊的售票網站，才能開始進行線上購票的手續。各隊售票使用的平台又不盡相同（中信兄弟、富邦悍將、味全龍有各自的專用售票網站，樂天桃猿、統一獅使用ibon售票系統，台鋼雄鷹則是使用全家便利商店的Famiport），而不管是哪一個平台，都需要註冊帳號、登入才能開始購買。從使用者的角度來說，網頁資訊雜亂、購票手續不夠簡化，沒有足夠的耐性的新手，可能就打退堂鼓了。

中職各隊售票區分為會員與非會員，圖為富邦悍將亞瑟王會員專案。截圖自富邦悍將官網

當然，對有一定看球資歷、已經對於中職的售票機制熟門熟路的球迷來說，這些都不是什麼大問題。個別球隊的帳號或APP早已在手機上安裝就緒，不管是電子票還是在便利超商付費和取票，對絕大多數的人也相當方便。但對新球迷呢？

我們先把自己想像成從過去沒有關注過中華職棒、因為去年的12強冠軍第一次想去球場看球的「棒球小白」。他可能會想先用手機搜尋中華職棒的官方APP，結果會發現，找到的都是棒球手遊，因為中華職棒並沒有推出官方的APP。好不容易找到中職官網，鎖定想看的場次之後，尋找購票連結也要花一番功夫（還需要不錯的推理能力，才會理解主場球隊是售票方）。找到主場球隊的售票網站後，還要先註冊帳號，然後才能開始選擇場次、選位，完成購票手續。

再說一次，有經驗的球迷不會覺得這些手續有多複雜，如果早有固定的支持球隊和常去的主場，這些步驟也就相對單純。但對於從沒嘗試過、還沒有特定的球隊歸屬、初次考慮「入坑」的新球迷和國際賽一日球迷來說，這是一個不低的門檻。繁瑣的購票手續和陽春、不吸引人的官網，並不利於將棒球推廣給更多潛在的客群。（對了，元老球隊統一獅，甚至還沒有自己的官網！）

另外，中職各隊轉播權個別販售，也導致轉播平台的資訊相對雜亂。雖然有統包六隊的CPBLTV作為「硬核」球迷的選擇，但如果不想花這麼多錢、或只想看某幾隊的比賽，有線電視和線上串流的選擇往往讓人眼花撩亂，老球迷都不見得弄得清楚。

4月3日清明假期開賽時間有兩個時段。圖片由AI生成

今年的賽程對於球迷來說，還多了開賽時間不一致的「挑戰」。4月3日週三的三場比賽，台南球場的開賽時間是16：05，而新莊、天母是在17：05開賽。4月6日週日的賽程，天母、澄清湖、洲際三地開打，開賽時間分別是14：05、16：05、17：05。雖然這可能表示各隊將當地球迷的習慣、喜好或是交通狀況列入考量，但各球隊在安排開賽時間時並無統合規劃、也無明顯的規則可循，結果就是球迷必須天天上網查賽程表，才能確定自己想追的球隊是幾點開始比賽。（說真的，除了已經有高度忠誠度的死忠球迷，誰會想到要天天點開官網查賽程呢？）這尤其會影響到電視機前（或線上串流）觀眾的收視習慣，過往，時間一到就打開電視或平板的「無腦」看球習慣可能不再管用，結果可能就是流失了一部分黏著度不高的收視群，球賽轉播的收視率，難保不會受到影響。

追根究柢，中華職棒現行的運作機制讓各球團各自為政，而聯盟相關的重要事項，都交給球團領隊來決定，這並不是一個健康的決策機制。雖然好處是能讓各球團在行銷和球隊經營上有相當的彈性，但聯盟在整體規劃和經費財源上，都居於次要的角色，功能受限，無法大刀闊斧的以宏觀的眼光帶領整個聯盟前進。官網的內容優化、購票流程簡化、推出官方APP、週邊商品販售平台的統合、進階數據和運科設備的普及、甚至以新球迷為目標客群的推廣計畫和文宣，都是聯盟在這個時機點可以著力的工作，但或許受限於資源和人力而無法推行，實在可惜。

富邦悍將隊去年在台北大巨蛋，票房、商品銷售都開出紅盤。報系資料照

這幾年職棒的大環境確實很好，球團的營收持續成長可以預期，但職棒產業看的不應該只是短期的收益數字，而是長期的榮景和健全的營運機制，從這個角度來看，聯盟的角色和作為至為關鍵。現階段，或許不能期待中職能像美國大聯盟一樣，以聯盟的高度和豐沛的資源主動推行各項改革和推廣計畫（如新規則的引入和海外推廣），但至少，讓新球迷入坑的門檻降低一些吧！