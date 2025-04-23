中職／新莊球場整修 打造歡樂棒球樂園

【撰文・鍾亞芳】

自2017年富邦悍將以新莊球場為主場後，為了提升球迷體驗，大幅整修硬體設施，2024年球季結束後，希望讓悍將家人來到新莊城堡更有賓至如歸感受，針對六大重點重新改建，新球季「新莊城堡」歡迎所有球迷到來。

整修前置作業期，富邦悍將「機器人」就在社群平台分享「工作進度」，及提供會員兌換原有天然草皮，球迷無形中彷彿親身參與城堡整修過程，為過去總給人冷冰生硬硬體改建工程添加另類趣味，這次改建工程斥資逾1億元，自2024年約10月中旬動工，約於2025年3月初完工，歷經130天整修工程，新莊球場將以嶄新面貌與球迷一同迎接新球季到來。

改建重點1：台灣首座人工、天然草皮混合球場

改建後的新棒球場成為台灣首座人工、天然草皮混合球場。富邦悍將隊提供

新莊球場原先皆為天然草皮，長期使用不可避免出現磨損和不平整情況，加上新北冬季日照不足、降雨較多影響，使得春訓期間草皮養護成為巨大挑戰，因此決定將內野本壘後方及一、三壘界外區改為人工草皮。日本甲子園球場除了是阪神虎主場，同時也要應付日本高中大賽，使用量大，除了甲子園球場，東北樂天金鷲宮城球場、日本火腿艾司康球場，及今年3月啟用阪神新二軍球場皆為人工草皮與天然草皮混合球場，富邦特別參考甲子園球場模式，確保草皮在頻繁使用狀況仍能保持一致性並減少磨損，界外區使用人工草皮，球場中仍鋪設天然草皮，新莊球場成為台灣首座天然草皮及人工草皮混合使用職業棒球場。

過去選手賽前都在天然草皮上做操熱身，現在賽前能在平整人工草皮上熱身，改變相當有感，投手李東洺表示，以前若遇到天氣不好及下雨等狀況，場邊偶爾會有積水情況，行走時有些不方便，現在場邊鋪設人工草皮，在場邊熱身就會舒服一點。

鎮守本壘後方捕手指揮官戴培峰對人工草皮也給出正面評價，「處理暴投或其他狀況時，滑起來比較順，雖然紅土適應還算OK，但人工草皮滑起來對腳踝負擔比較小，也比較不容易受傷。」

改建重點2：更新外野座位、擴建熱區席

新莊城堡座椅翻新也是這次整修計畫重點之一。新北體育局提供

新莊城堡座椅翻新也是這次整修計畫重點之一，尤其外野座椅使用時間已久，部分損壞或者不夠舒適，外野座椅全面更新，內野熱區擴建並更換座椅，新座椅不僅提升觀賽舒適性，也增加觀賽視野與整體體驗，翻新後座椅設計更現代化；內野熱區擴建部分，整體熱區座位增加近300席，熱力區座位增加近100席，加入更多觀眾區域，增強場地容納能力，能讓更多球迷在新莊球場體驗熱區觀賽熱鬧氛圍，同時讓內野及外野球迷未來有更優質觀賽體驗。

改建重點3：「新莊大舞廳」環形舞台擴建

新莊棒球場整修還包括周邊設施擴建，其中一個重要項目是環形舞台擴建。圖／新北體育局提供

新莊棒球場整修還包括周邊設施擴建，其中一個重要項目是環形舞台擴建，原本環形舞台總長90公尺，整修後一、三壘兩邊各增加15公尺，總長增加至120公尺，搭配全新LED燈光控制系統，營造出繽紛歡樂「新莊大舞廳」氛圍，今年富邦重磅邀請「AI女神」李珠珢加入Fubon Angels，擁有甜美外型及空靈氣質，消息一曝光，原就炙手可熱悍將會員資格更加搶手，其中「亞瑟傳奇」及「亞瑟王」兩類會員享優先購票權利，嶄新硬體設備加上吸睛「嬌」點，4月2日新莊球場開幕戰一開放購票，熱區座位瞬間全數秒殺，球季尚未開打，假日場次熱區座位也幾乎售罄，球迷早已迫不及待，已經可以想像待熱鬧球季開打，新莊城堡歡愉沸騰溫馨氣氛。

全文未完，更多內容「全面更換LED燈光重視無障礙設施」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第517期)