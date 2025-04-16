中職36新篇章 統一7-ELEVEn獅投打失衡藏隱憂

【撰文・鄧心瑜】

過去兩年都在上半季奪冠，不過統一7-ELEVEn獅今年開局較令人擔心，趁著官辦熱身賽依現有陣容尋找最佳解，面對漫長例行賽仍要鼓足士氣勇往直前，先發會較倚賴洋投，也期待球季能有新人選成為穩定一軍戰力，而野手在傷兵回歸、新人逐漸成長茁壯，有愈來愈多可用之兵，共構兵力充沛猛獅軍團。

投捕 先發、後援兩頭燒

中職開幕戰中信兄弟迎戰統一獅，獅隊先發投手布雷克主投5.2局無失分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影 侯永全

去年兩大王牌古林睿煬轉戰日職、勝騎士改披黃衫成為敵人，先發人選捉襟見肘，洋投方面與布雷克續約，另外網羅「賓士哥」梅賽斯，兩人春訓早早向球隊報到，狀態調整得宜，是較令人安心選項，新面孔蒙德茲雖然有過日職經驗，不過初來乍到尚未調整至最佳狀態，官辦熱身賽首戰遭痛擊，還需更多實戰來熟悉台灣打者習性，另兩名首次效力台灣球隊的洋將飛力獅、衛蘭德較晚來台，將是預備外籍戰力。

本土先發原本計畫由胡智爲、郭俊麟、林詔恩擔綱，不過除胡智爲較穩定，郭俊麟遇上腳傷，林詔恩因提早開機備戰經典賽資格賽反而狀態拉不起來，兩人退出開季先發輪值，還需要更多時間準備。新選擇有今年改披19號林原裕、職棒生涯第6年姚杰宏，總教練林岳平說，「胡智爲一直是球隊設定中的先發人選，古林不在他就是本土首選，在先發較缺乏時給新人選機會，不是要林原裕、姚杰宏扛多少局數，而是至少開局是能讓場面穩定下來的先發投手。」

牛棚與前兩年變化不大，都是球隊基本原班人馬，原期待去年在冬盟表現不俗的鍾允華、林易霆能成為新血，不過生涯首次職業春訓碰上傷勢，分別為右大腿輕微拉傷、肩膀輕微發炎，熱身賽期間先降低訓練強度，陸續調整至 4月中恢復出賽，「新人在春訓出現狀況不是壞事，畢竟這是他們第一次春訓，牛棚沒有新人選，準備也還沒完全到位，的確開季會比較擔憂。」

捕手仍以林岱安、陳重羽為兩大主力，兩人在熱身賽都有不錯手感，柯育民、張翔則是教練團培育的替補捕手，經驗值持續累積中。

野手 戰力充沛選擇多

12強賽表現出色的「台灣隊長」陳傑憲，與統一獅簽下大約，新賽季將是球隊可怕的核彈頭。中央社

打擊是近年最有自信強項，去年團隊打擊率0.279高居各隊之冠，陳傑憲、邱智呈打擊率分別為0.334、0.326，擺在前段棒次是有高上壘率的可怕雙核彈頭，去年上半季也是靠著強大火力無往不利，兩大內野傷兵林子豪、林靖凱都能在今年球季回歸，攻守兼備能力更是教練團所倚賴，厚植二、三壘戰力深度，林岳平表示林子豪進度較快，已經能承受完整九局比賽體力消耗，林靖凱則先從適應二軍強度開始，「畢竟韌帶斷裂是比較大的傷，比賽中衝撞式滑壘是比較擔憂的，多給他一點時間去適應，能先發打滿比賽後就會讓他上一軍。」

「外野三鬼」組合有所變化，蘇智傑新季嘗試一壘，期待重拾過往長程砲火，與林安可串起具殺傷力打線，守備位置不拘限外野、一壘，只要能有穩定火力，教練團能依陣容安排出賽位置；陳傑憲、邱智呈依舊是前段棒次攻擊主力，加上林安可組成各隊戰力值最高外野陣容，除此之外李丞齡今年重返獅隊，加深右打外野手深度，加上去年冬盟表現火燙的朱迦恩、崛起中的林佳緯，選擇多樣。

內野同樣人才濟濟，潘傑楷去年首獲最佳九人三壘手，也能兼守一壘，林子豪健康歸隊，是有造成重傷害能力年輕砲手，二、游以陳重廷、陳聖平為主，許哲晏兩個位置皆能替補，也別忘了林靖凱回歸後能再現二壘「靖區」銅牆鐵壁，後面還有內野新秀林泓弦、張皓崴，指定打擊也有陳鏞基、胡金龍等人，野手群競爭強度高，幾乎可以排出兩套先發陣容，「野手今年人員比較齊全，熱身賽先平均給出賽量，選手競爭之中找出開季最佳名單。」

教練團 選手轉教練深耕農場

去年從球員身分退休的潘威倫，轉任統一獅隊二軍投手教練，季前先在日本火腿隊進行學習之旅。中央社

教練團做出微幅異動，潘威倫、唐肇廷、傅于剛卸下球員身分後轉任二軍教練，潘威倫擔任二軍投手教練，協助年輕投手養成，唐肇廷轉任二軍打擊教練、傅于剛為基地教練，將經驗傳承給年輕選手；原二軍體能教練凃壯勳因個人職涯規畫離開、二軍投手教練廖文揚轉任情蒐，去年下半季加入獅隊的投手教練霍斯曼續聘為一軍投手教練，帶給投手群不同訓練方式與意見，有助選手能力提升。

全文未完，更多內容「胡智爲 本土先發我來扛、蘇智傑 沉睡猛獅將覺醒」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第517期)