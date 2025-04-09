中職36新篇章 中信兄弟衛冕軍強勢來襲

【撰文・鄧心瑜】

相較其他球隊人員流動多，中信兄弟除了洋投以外「只出不進」，戰力大多依靠過往選秀選進球員培養成長，雖然陳子豪在季後FA轉隊，痛失主力砲手，不過打線並非沒有可頂替人選，再加上兩大S級洋投勝騎士、羅戈加入，絕對是各隊眼中最強大、難纏對手。

投捕 豪華洋投領銜主演

中信兄弟砸錢搶下頂級洋投毫不手軟，從統一獅轉戰的勝騎士是去年中職賽季勝投、三振雙冠王。中信兄弟提供

好的洋投是成功的一半，目標衛冕的中信兄弟砸錢搶下頂級洋投毫不手軟，勝騎士、羅戈收入麾下，勝騎士是去年中職賽季勝投、三振雙冠王，整季送出167次三振，加上原有德保拉、克迪有實績洋投，又納入過往中職少見右側投黃博多，豪華五洋投陣容一字排開都不好惹，甚至教練團還要煩惱開季登錄三人誰是優先順位，總教練平野惠一說，「去年有碰到季中艾士特被韓職挖角，今年洋投陣容確實很完整，洋將競爭相當激烈，從春訓就要準備好自己。」

兩席本土先發名額預計由鄭凱文、魏碩成、盧孟揚等人競爭，鄭凱文是黃衫軍多年來穩定先發人選，生涯79勝現役最多，即使36歲仍有不可取代地位，是本土投手群老大哥；鄭浩均2023球季結束進行手肘韌帶置換手術，經過一年復健，春訓重返投手丘，自辦熱身賽實戰丟出155公里技驚四座，復健進度良好，雖然可能無法趕上開季，不過教練團點出4月中旬後有望回歸一軍，將是先發重點人選。

後援投手與前一季沒有太大差異，總教練平野惠一認為投手群有高齡化、太倚賴洋投以及呂彥青、吳俊偉等問題，期待有更多新戰力挺身而出，熱身賽嘗試多名人選，新面孔伍立辰、陳冠穎都是去年選秀指名大專投手，完成度較高，「伍立辰出賽表現不錯，希望加強決勝球精準度，陳冠穎可以再練壯碩一點，對球質會有幫助，若能發揮軌跡特殊優勢會更好，兩人都是有機會一軍出賽新人選。」

捕手以高宇杰為主、林吳晉瑋為極力栽培二號指揮官，兩人在去年球季都有所突破，陳統恩與徐博瑋兩名24歲捕手都有其天賦，但還有課題需磨練。

野手 提早布署接班候選

去年拿到台灣大賽MVP的曾頌恩被視為最佳四棒人選，承接球隊「一號重砲」名聲。聯合報系資料照

在陳子豪離隊後，去年拿到台灣大賽MVP的曾頌恩被視為最佳四棒人選，承接「一號重砲」名聲，極具破壞力揮棒是最大特色，加上許基宏、陳俊秀等長程打者共組火力十足中心打線；詹子賢5年約續披黃袍，岳政華因舊傷暫緩進度，從去年下半季開始有高檔表現的宋晟睿將是中外野人選；「黃金內野」岳東華、王威晨、江坤宇仍是不動二、三、游，共同打造滴水不漏防區。

主戰野手與去年冠軍陣容大同小異，平野惠一多次強調隊內競爭，執教下給予替補球員更多後段出賽機會，嘗試在戰績考量與兼顧養成中間取得最佳平衡，因此在官辦熱身賽能看見小將在比賽後段出場機會多，這也是平野深謀遠慮後考量，「看了選手年齡表會發現高齡化，如果主力受傷或狀況不好，希望球隊後面還有很好的年輕戰力可以接軌。」

以外野來說，宋晟睿、岳政華、曾頌恩以及去年首輪大物許庭綸將是未來主力，只要攻守兩端成熟就會不吝給予出賽機會；內野則有黃韋盛、張仁瑋、楊祥禾、張士綸等認真練習又有天賦新秀，板凳深度相當夠，「今年一整年都會是這樣的思考模式，一方面給如今主力刺激，一方面不用擔心若出狀況戰力有落差，雖然知道一邊贏球一邊養成很困難，但為了球隊長遠發展，這是必須要做的使命。」中信兄弟要創造的是戰力充沛爭冠球隊，目光長遠，打造王朝榮景。

教練團 打教莎菈新嬌點

中信兄弟隊延攬莎菈擔任一軍打擊教練，女性職棒教練為亞洲首見。聯合報系資料照

去年拿到冠軍的教練團陣容基本上續留，丹尼爾擔任打擊教練成效顯著，今年轉任一、二軍巡迴打擊教練，更全面幫助所有打者，延攬同樣DRIVELINE體系莎菈擔任一軍打擊教練，女性職棒教練為亞洲首見，此外找來曾擔任客座教練的葛瑞特擔任二軍復健投手教練，倚重多年美職經驗幫助傷後尋求復出投手。結束選手生涯的林丞軒、潘志芳轉任教練，一軍體能教練李尚儒與二軍內野守備教練張志強皆因生涯規畫離隊。

全文未完，更多內容「鄭凱文 捨我其誰霸氣掛帥、宋晟睿 超跑卡位外野一席」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第517期)