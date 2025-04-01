日職／軟銀問題在火腿找到解方 要止連敗卻遇天敵伊藤大海

日職與中職同週開幕，首週三連戰後，央聯三強排名在前段班符合正常預測，洋聯卻出現了令人意外的結果，去年拿到洋聯優勝的軟銀，開幕週在福岡主場竟然三戰全敗，這是相隔37年後再度開季三連敗，更是隊史首次在主場開季三連敗，對於軟銀來說是莫大的恥辱，跟其他三連敗的隊伍養樂多及西武比較，軟銀三連敗給球迷的震撼要大得多；同時，去年拿下洋聯第2名的火腿，雖在客場開季，但面對西武拿下三連勝，火腿上次開季三連勝已遠在63年前，洋聯前兩名在今年開季的狀況天差地遠。

軟銀三連敗的原因在於後援投手的提油救火，軟銀去年的團隊後援投手防禦率是聯盟最佳的2.58，但前三戰中，所設定的主力牛棚僅有歐蘇納(Roberto Osuna)及松本裕樹未失分，其他如赫南德茲（Darwinzon Hernández）、藤井皓哉、杉山一樹、尾形崇斗等都有失分紀錄，因此導致三場比賽都是被逆轉勝。

反觀火腿的牛棚，近幾年表現不錯，是戰績提升的一個因素，去年後援防禦率2.83排在聯盟第3名，今年開季三連戰的後援投手僅有山本拓實及杉浦稔大失分，其他包括中繼王河野竜生、守護神田中正義及宮西尚生等都力保不失，甚至幾乎都未被打安打，雖說只是開季三連戰，兩隊牛棚表現已有差別。

軟銀開季遭遇隊史首度主場三連敗，這不名譽的紀錄是否會持續下去，就看小久保裕紀(右)監督的調度了。軟銀官方X

至於進攻方面，軟銀在前三場的攻擊火力並不算太差，首戰得2分，接下來則是都拿下4分，陣中幾名主力先發如柳田悠岐、周東佑京、近藤健介、牧原大成的打擊率都在3成以上，柳田、周東、牧原都連三場有安打，柳田本季首轟也出現，另外去年站穩一軍的正木智也同樣連三場敲安也開轟，不過在這些球員之外，仍有打擊狀況還沒有到位的球員，如山川穗高、砂川Richard、洋將道恩斯（Jeter Downs）等，3人的打擊率都在1成以下，道恩斯3場沒有安打，這也顯露出軟銀在這幾年一直存在的新生代接班及夠力洋砲的問題。

在熱身賽就傳出傷勢的近藤，勉強打完開季前三戰之後，又因傷被下放二軍休養，預計會拉上這幾年也算常駐一軍的柳町達，不過火力缺口當然無法填補，加上柳田、今宮也33歲以上，近年來常傷痛纏身，年輕一代的打者銜接有些狀況，例如連霸二軍全壘打王多年的砂川Richard，在一軍遲遲無法複製打擊成績，未滿30歲的年輕打者的養成，是軟銀目前最大問題，當然也可以一直用補強自由球員的模式來維持火力，但自從去年甲斐拓也離隊之後，軟銀未必在獲得及留住自由球員方面有絕對的優勢了。

相對於軟銀的主力打者年紀偏大，火腿則是有一批年輕球員正成長茁壯，包括万波中正、野村佑希、郡司裕也等在前三戰都有發揮，野村去年雖表現不理想，今年前三戰就打出2轟，洋砲部分更是大勝，雷耶斯（Franmil Reyes）及馬丁尼茲（Ariel Martinez）上週都有不錯的打擊表現，雷耶斯不但開轟，打擊率也超過5成；在年輕打者方面，23年現役選秀從軟銀獲得的水谷瞬，雖然因傷目前在二軍休養，但去年轉隊後就站穩一軍，打擊有不錯的表現，還入選國家隊，也是未來的年輕主力打者，這更凸顯了軟銀年輕打者的養成問題。

上沢直之在上週已先發，未能在北海道遇到昔日東家火腿。軟銀官方X

當然，之所以要比較軟銀及火腿開季前三戰的投打狀態，就是因為兩隊將在本週首個系列戰就正面交鋒，軟銀預計將對上伊藤大海及北山亘基，伊藤去年對軟銀先發6場拿到4勝1敗，防禦率僅有2.63，是去年對戰軟銀勝投最多的投手，兩隊的勝敗連續記錄是否會持續下去，是本週的主要看點，可惜的是軟銀的有原航平及上沢直之已在上週先發，否則連敗後對上老東家會是一大話題，尤其是季前引起極大討論度的上沢。