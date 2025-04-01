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高層不挺、當家球星不愛 灰熊寧開除6成勝率教頭賭一把

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
灰熊選擇在3月底開除帶兵6成勝率的教頭簡金斯，讓外界看不出葫蘆裡賣得是什麼藥？ 美聯社
灰熊選擇在3月底開除帶兵6成勝率的教頭簡金斯，讓外界看不出葫蘆裡賣得是什麼藥？ 美聯社

灰熊戰績44勝29敗西區第五，勝率6成02，但灰熊選擇在3月29日開除教練簡金斯，灰熊助理教練芬蘭籍伊薩洛(Tuoman Iisalo)暫代總教練。

伊沙洛接手灰熊教練第一戰127：134不敵湖人。

大多數人為簡金斯叫屈，簡金斯執教六季，是灰熊隊史勝場最多教練，今年球季即使球隊傷兵+意外不斷，灰熊一哥後衛莫蘭特只打了44場，防守專家史馬特被交易前也只出賽19場，但灰熊戰績依舊保持六成以上勝率，排名在西區前五。

美國媒體挖出來的內幕，灰熊決定在例行賽只剩下9場比賽做出換教練決定，主因是簡金斯在休息室已經去失控制和信任，簡金斯試圖改善球隊進攻同時球隊防守下滑，最近七戰2勝5敗，二月中明星賽後灰熊只打出8勝11敗戰績，球團才會在賽季即將結束前三周更換教練。

這是看得見或掰得出來的理由和說法，全世界媒體和專業入士都很會編故事，捕風捉影凸顯不同，創造獨家內幕。

美媒挖出內幕，簡金斯在休息室已經去失控制和信任。 美聯社
美媒挖出內幕，簡金斯在休息室已經去失控制和信任。 美聯社

另一個因素是2024年夏天簡金斯助理教練團被灰熊高層汰換，灰熊高層似乎早就為今年夏天進入重建埋下伏筆。

NBA歷史上六成勝率開除教練的例子並不多，2916年1月，騎士上半季打出30勝11敗7成31勝率東區第一，但還是開除帶隊打出東區第一戰績教練布雷特(Davin Blatt)最為震撼。

如果7成31勝率和東區第一種子都要被開除，簡金斯只打出6成勝率，執教灰熊六年只打過一次季後賽第二輪，加上沒能得到莫蘭特、傑克森、貝恩灰熊三核心支持，老闆不愛、總管不挺，灰熊在例行賽只剩下9場決定換教練，也真沒什麼好抱怨。

簡金斯顯然不受灰熊球員受戴，這是執教之失，球星和球員都不愛你，將帥失軍心，這場仗很難再打下去。簡金斯也得不到總管克雷曼（Zach Kleiman）和老闆寵愛，戰績表現排名已經不是灰熊決定做出改變因素。

簡金斯合約即將到期，原本可以讓他帶完這個賽季再進入重建重整，但灰熊沒這麼做，顯示灰熊高層對簡金斯已經非常不爽。

不是只有簡金斯會遇上這種困境和尷尬，這就是NBA文化和生態，老闆不愛你，總管不挺你，當家球星也不喜歡你，這就是現實人生和人性，跟籃球無關，跟戰績也沒有太多關係。

灰熊開除簡金斯，粹純就是生意，談不上對錯，只能說簡金斯和高層失和已非一朝一夕。

但灰熊沒給簡金斯季後賽證明自己機會，這是最大敗筆，簡金斯還是有他執教實力和用人智慧，做為灰熊隊史最多勝教練，即使傷病不斷，戰術打法、攻防被要求做出調整，灰熊還是能保持六成以上勝率，這就不是一般教練能做到的事。

灰熊高層讓教練伊薩洛(中)代理主帥工作提早試水溫，跟球員多一些互動磨合，並在季後賽進行觀察。 法新社
灰熊高層讓教練伊薩洛(中)代理主帥工作提早試水溫，跟球員多一些互動磨合，並在季後賽進行觀察。 法新社

今年西區生態太特別，灰熊想要突破重圍創造奇蹟，機會也不大。

年輕雷霆展現無與倫比戰力，防守效率第一，年度MVP最熱門雷霆後衛亞歷山大已經打出NBA看板人物表現和魅力，西區獨霸一方。除了強大雷霆，金塊老練難纏，湖人、快艇、勇士都具備在季後賽顛覆一切能力，競爭格外激烈，灰熊季後賽遇上這些球隊都很難取得上風。

灰熊高層心裡大概也有底，換不換教練都很難改變灰熊今年夏天必須進入重整重建的目標。

灰熊高層矚意的教練伊薩洛提早試水溫，跟灰熊球員多一些互動磨合，並在季後賽進行觀察，這不是什麼計謀，只是灰熊做出改變進行重建起手式。

傑克森(中)、莫蘭特(右)核心都很年輕，灰熊還是非常有未來性和競爭力，就看新教頭會帶來如何改變。 路透
傑克森(中)、莫蘭特(右)核心都很年輕，灰熊還是非常有未來性和競爭力，就看新教頭會帶來如何改變。 路透

傑克森+貝恩+莫蘭特三個台柱核心都很年輕，灰熊還是非常有未來性和競爭力，簡金斯已經帶不動這支正在起飛年輕球隊突破西區，那就換個教練試試運氣。

灰熊季後賽前換教練只想賭一個運氣，很簡單。

NBA專欄 教練 灰熊 老闆

特約記者李亦伸

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