洋基「魚雷球棒」是科技還是作弊？大聯盟是該給個交待了

大聯盟開季至今，沸騰全美的並非巨星橫空出世，而是火力大爆發的紐約洋基隊，他們在開季前三場比賽狂轟15發全壘打、打下36分，以全勝戰績強勢開局。這波進攻狂潮的背後，除了懷抱去年世界大賽失利的不甘心、球員天賦與實力的展現，以及休賽期間的準備外，可能還包括這一項關鍵武器：由麻省理工學院物理學家、現任佛羅里達馬林魚隊分析師林哈登特（Aaron Leanhardt ，化名Lenny）研發的魚雷型球棒（Torpedo barrel）。

前洋基球員史密斯（Kevin Smith）透過社群平台X對外透露：「洋基隊確實聘請麻省理工學院的天才物理學家Lenny跨刀，啟用他所發明的魚雷型球棒，能將更多木料質量集中在打者最常接觸球的位置。這項設計，旨在增加甜蜜點（Barrels）比例，減少失手機率。」這根球棒符合規範嗎？ 根據洋基的隨隊記者克辛納（Chris Kirschner）確認，球棒設計符合大聯盟對尺寸、重量與木材密度的規範，特徵是加長的棒頭並減少棒尾質量，核心原理是透過質量的重新分配，在擊球點周邊加入更高比例木材，史密斯進一步解釋：「就像Lenny所說球員將帶著更優化的武器上場，擦棒球可能變巧打，巧打有機會成強勁平飛球，平飛球甚至轉變為完美擊球。」這些結果差異，往往只在幾毫米之間。

甜蜜點與理想的擊球初速、仰角相關，能有效提升長打產能。洋基隊顯然已找到替代索托（Juan Soto）火力奧援的秘訣，不僅打線深度與多樣性再提升，更透過合法裝備優化將攻擊最大化。這是符合規範， 各隊也可跟進採類似設計，但洋基隊已搶得整整一個春訓的適應先機，融合尖端物理與棒球工藝創新，正重新定義「科技棒球」的競爭。

由於新設計的球棒符合聯盟規範，儘管社群媒體有不少反對聲浪，但至今還沒有聯盟高管出面說要調查魚雷型球棒的合法性。 法新社

凶猛火力展現，讓非洋基球迷質疑是否鑽規則漏洞，這成為過去幾天的棒球界話題。尤其在上週六主場20：9血洗密爾瓦基釀酒人後。首局上半，面對釀酒人隊先發柯特斯（Nestor Cortes）前三球，洋基的高史密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）和「法官」賈吉（Aaron Judge）就連續開轟，把球轟出牆外。隨後，洋基捕手威爾斯（Austin Wells）再補一發陽春砲，二局攻勢持續沃爾普（Anthony Volpe）、奇森姆（Jazz Chisholm），以及法官又接力開砲，四局上賈吉更來個單場三響砲，前四局狂炸8發全壘打。

進入周日，洋基煙火秀繼續上演，首局下賈吉就來個415呎遠的全壘打，二局隊友萊斯（Ben Rice）跟進，第三局、第七局奇森姆再開轟，一共打下四分打點，以12：3橫掃對手。三場比賽敲了37支安打，包括破紀錄的單場9轟、累計15轟頗不合常規，打者手上握的「實驗性球棒」被做成梗圖四處流傳，而以重新分配木棒的重量改變擊球特性，也紛紛被媒體端上檯面討論。

洋基專屬的YES Network主播凱依（Michael Kay）轉播時揭露，洋基的確針對特定的打者改造球棒，將更多木料集中在「特定區域」，讓整支球棒最硬的部分碰觸球體，他以沃爾普為例說：「球隊分析部門發現，沃爾普幾乎球都擊中棒子的商標（Label）周邊，而非所謂的甜蜜點，於是特別訂製這一批球棒，讓打者可延遲揮棒時機。」值得一提的是，賈吉並未使用魚雷形球棒，拿新球棒的主要是高史密特、貝林傑、沃爾普和奇森姆四人。

洋基隊並非所有人拎新球棒上場，法官賈吉仍用傳統球棒上場一樣砲轟對手得分。 路透

根據聯盟3.02規範， 允許球棒的重量重新分配，只要最粗處直徑不超過2.61英吋、單一實木製成、長度不超過42英吋，最重要是改造球棒的話，要經聯盟核准方能使用，這部分洋基隊均有做到，所以要說就是效果太驚人，已經搖撼整個體壇。反方的球迷負面反應蜂擁而至、 質疑聲浪四起，譬如「與其培養球員打擊能力，不如花錢鑽制度漏洞？可悲。」連洋基部分粉絲也困惑說：「身為一位（洋基）死忠粉，我不懂這為何合法？」雖無證據顯示洋基違規，此舉已引發「科技化」的倫理辯論，後續值得觀察是否有更大規模的反對聲浪，或者乾脆所有球隊跟進玩科學棒球。

在X上相關討論炸鍋，一天內湧入420萬人跟進，大部分聲音都屬負面：「@MLB該檢查洋基的球棒了！」、「單場8轟（9轟才對）太可疑，聯盟該介入調查。」、「明目張膽作弊@MLB還不處理？」亦有網友戲稱：「我是Rob Manfred，現在宣布洋基因違規球棒取消季後賽資格。」洋基的打擊爆發是否球員調整到位，還是與球棒改造直接相關，以誇張的開轟頻率來看，多數人均覺得不尋常。

“The torpedo bat doesn’t make a difference!”



- All Yankee fans pic.twitter.com/CmbvUbJL7T — Dave Portnoy (@stoolpresidente) March 30, 2025

密爾瓦基釀酒人後援投手麥吉爾（Trevor Megill）向《紐約郵報》記者表示：「我覺得糟透了，先等數據出來再說，我從沒見過這種（球棒），感覺像是打慢速壘球，把質量集中在單一區域確實聰明，但這感覺很業餘，不過採納的是洋基隊這種勁旅，聯盟大概會睜一隻眼閉一隻眼給過。」他接著指出：「從牛棚方向看過去，那些球棒很像保齡球瓶，我們花了好一陣子才回過神，但這就是現代棒球、數據競賽，科技在棒球扮演重要角色，你不能因為他們嘗試新事物就否定。」

釀酒人一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）受訪表示：「賽後我已聯繫幾家球棒廠商，看能否照這個模型訂製球棒。不過，我覺得這對別人有效並不見得適合所有人，打擊很講究感覺，但我願意嘗試看看。」