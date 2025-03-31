日職／開幕3連敗苦果 王者軟銀最跌破眼鏡

2025年日本職棒例行賽於3月28日開打，開幕週的三連戰打下來，中央聯盟的巨人軍以及太平洋聯盟的日本火腿、千葉羅德都拿下3連勝，排名坐上龍頭寶座。其中比起季前一般預測奪冠熱門的巨人、日本火腿，千葉羅德竟然扳倒去年洋聯冠軍軟銀鷹取得3連勝，更是令人意外。

去年洋聯冠軍軟銀竟然在主場遭到橫掃，令人好奇軟銀怎麼了?！軟銀的開幕系列賽3連敗是南海鷹時代的1988年的7連敗之後，相隔37年。如果只看主場的話更是史上第一遭，這對於去年的聯盟冠軍隊來說頗為難堪。昨天軟銀推出本季新加盟的前日本火腿隊投手上澤直之，帶著4比1領先到第七局被追平，第八局中繼投手杉山一樹遭到逆轉，這3場比賽輸球都是逆轉敗，3場總計失掉20分，對於去年團隊防禦率2.53、總失分390分都是洋聯最佳的軟銀來說，都是失常的表現。

監督小久保裕紀無奈地表示：「這樣很難贏球，棒球還是看投手！」結束傷心的主場三連戰之後軟銀下一個系列賽要對上相隔63年締造開幕3戰3勝，狀況正值顛峰的日本火腿隊。而日本火腿隊因為入札回歸投手有原航平、上澤直之接連被軟銀橫刀奪愛而成為新的世仇，加上新庄剛志監督領軍蛻變成功，本季直指優勝寶座，兩隊之間新仇加舊恨，又是本季爭冠的兩大熱門，軟銀必須加緊振作。

去年洋聯墊底的西武獅隊也苦吞開幕3連敗。當岸田護、井上一樹等新任監督的帶兵首勝都已經相繼入帳情況下，西武獅隊新監督西口文也至今還是一勝難求。同時，去年0勝11敗的主力先發高橋光成第三戰先發再吞敗，也還是跨季一勝難求。3場比賽下來西武總計只從日本火腿隊的投手群手中得到3分，去年就存在的攻擊力課題還是無法改善的話，縱使投手群整體戰力相當充足，今年仍舊會打得相當辛苦。另外一個比較令人擔心的是主將兼當家游擊手源田壯亮，合計10個打數0安打，去年季後因為身陷外遇醜聞事件，他的身心狀況也會對西武戰績產生相當大的影響。

養樂多燕子隊繼2021年之後、相隔4年再度開幕3連敗。養樂多隊官網

養樂多燕子隊繼2021年之後、相隔4年再度開幕3連敗，最可惜的是對巨人的開幕戰守不住5分領先優勢遭到逆轉，這一敗也影響到了後面兩天比賽的士氣，隔天以0比12大敗，完全擋不住巨人的氣勢。養樂多同時是央聯唯一勝場沒有開張的球隊。3場比賽丟掉21分，不僅是中央聯盟最多，也是唯一失分到達兩位數的球隊，季前就令人擔心的投手戰力問題果然浮現。加上村上宗隆、山田哲人、塩見泰隆等主力打者都因傷缺陣，原本的攻擊優勢也大大減弱，近期內將是持續苦戰。