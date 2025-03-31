季後賽前開鍘主帥前所未聞 灰熊大動作葫蘆裡賣什麼藥？

今年NBA季中震撼消息一波未平一波再起，交易大限前的風暴堪稱歷史最瘋狂，多名球星互換東家，替下半季戰力版圖帶來巨大改變，如今時間點鄰近季末，各隊衝刺季後賽最後階段，灰熊隊卻在此時宣告解雇主帥詹金斯（Taylor Jenkins），為NBA再投下一顆震撼彈，也使得戰局充滿更多不確定性。

灰熊距離例行賽結束還有9場比賽，在詹金斯之前，NBA史上賽季中最晚被球隊主動炒魷魚的教頭是2004-05賽季的西拉斯（Paul Silas），當時和季後賽距離為18場，無論是為戰績下台負責，抑或是因嚴重場外問題而遭開鍘，如前塞爾蒂克尤多卡（Ime Udoka），球隊通常都會等到季後再出手整頓，更何況目前灰熊穩居西區前6，戰績面無可挑剔，於情於理在這個時間點有所動作都十分詭異，不免引來許多陰謀論推測。

從籃球角度來看，本季灰熊能說是谷底翻身的堅毅故事，上季病魔吞噬了這支球隊，傷兵滿盈以致先發陣容幾乎呈現不同樣貌，慘吞27勝55敗，位居西區倒數第3，但本季球隊如同浴血鳳凰，在詹金斯被炒之前，以44勝29敗暫居西區第5，詹金斯讓全聯盟見識到灰熊的傲人深度、在健康時的能耐，特別是在主力球員仍面臨不少傷痛的情況下，這個進步幅度意義重大，莫蘭特（Ja Morant）因傷缺席了30場比賽、上季表現優異的年輕球員威廉斯（Vince Williams Jr）、傑克森（GG Jackson）合計僅出賽46場，灰熊本季嘗試過21種先發組合，卻仍然能保有競爭力，傑克森（Jaren Jackson Jr.）打得像是一名年度陣容球員、貝恩（Desmond Bane）持續穩定輸出，艾爾達瑪（Santi Aldama）在年度第六人投票上也呼聲不小，這幾年灰熊能源源不絕產出輪替戰力，不得不佩服詹金斯與其教練團對球員們的掌握程度。

灰熊前教頭詹金斯自2019年起接下灰熊兵符，建立攻防體系收穫不少正面評價，圖為陣中主力莫蘭特(中)與傑克森(右)。 路透

詹金斯自2019年起接下灰熊兵符，打造出一套穩定運行的攻防體系，調整功力、養成功夫都收穫不少正面評價，執教6季累積250勝214敗，勝率為5成39，執教場次、勝場數皆為隊史最高，期間三闖季後賽，並於2021-22賽季力克灰狼殺進西區準決賽，根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹金斯在當地時間周五早上被叫進球團辦公室內當面解雇，身為灰熊隊史最成功教練，卻以如此難堪方式離去，冰凍三尺非一日之寒，直到矛盾被赤裸地放在檯面上，外界才發現詹金斯與制服組裂痕早難以修補。

但事實上這項操作並非完全沒徵兆，甚至可以試著合理解讀——儘管戰績優異，但本季灰熊休息室始終很不安寧，根據美媒《The Athletic》報導，灰熊本就預計在今年夏天進行教練團洗牌，賽季至今詹金斯和制服組數度傳出摩擦，起因是上個休賽季灰熊解散了深受詹金斯信任且合作多年的助教團，進攻體系相比去年有很大區別，當家球星莫蘭特與詹金斯也就此進行多次爭論，一步步將詹金斯的灰熊生涯推向懸崖邊。

除此之外，撇除場外因素，詹金斯的球場表現也有值得詬病之處，灰熊每百回合靜勝分高居聯盟第4，但本季對戰勝率5成以上的球隊戰績為11勝20敗，與對戰5成勝率以下球隊時的33勝9敗形成強烈對比，顯見這支球隊真實實力與帳面成績有所落差，再加上從2月2日後，灰熊就沒有再贏過勝率5成以上的球隊，師承布丹霍澤（Mike Budenholzer）的詹金斯臨場調度不佳更是老生常談，前陣子才連3戰慘遭決殺，近況不佳成了壓倒駱駝的最後一根稻草，不只詹金斯，灰熊也連帶送走了助理教練聖安德魯斯（Patrick St. Andrews）與拉羅奇（Noah LaRoche），季後賽將至，群龍無首的灰熊的季後賽之路艱困無比。

灰熊雖居西區第五，能在季後賽走得更遠，才是支持他們的球迷想要的結果。 路透

灰熊並不是沒有耐心的組織，做出魯莽舉動並不是他們的風格，但今天雙方會魚死網破，制服組也得承擔一大部分責任，如果說詹金斯和球員的不合是源自於進攻體系大改，那麼主動安插進攻助教拉羅奇進教練團的制服組自然是一切濫觴，人事異動如同連鎖效應，詹金斯不滿、球員抗拒定位，從上到下都動盪不安，此時高層的對應方式卻是拿詹金斯作為開刀對象，一併解雇拉羅奇，把一切推倒重來，實在讓人難以理解灰熊制服組想航向的方向。

再把格局拉到灰熊制服組近年來的作為，與詹金斯的缺乏溝通問題、投入資源的時機點掌握都是長期弊病，比方說在選秀會上引進周志豪（Zach Edey），期盼一名新人在講求擋拆掩體品質的進攻體系發揮作用，自然是格格不入，季中也沒有補強中鋒；又或是草草送走拉維亞（Jake LaRavia），只換回一張二輪籤；再到當初用兩張首輪換來史馬特（Marcus Smart），季中卻要多賠上一張首輪轉賣史馬特，種種操作讓灰熊手上的籌碼越玩越少，爭冠空間越來越緊縮，時間不等人，壓力鍋最後在季末徹底爆炸，制服組的消極，迫使詹金斯得大開「實驗室」嘗試各種陣容，用人選材上難免誤判，最終戰績一落千丈，換得整個教練團跟著陪葬。

只有戰績表現，才能讓灰熊高層季後賽前換帥動作得到好的評價，圖為新任主帥伊薩洛， 法新社

如同獨行俠隊送走唐西奇（Luka Doncic）換回戴維斯（Anthony Davis）時聲稱這筆交易將帶給球隊更高的天花板，灰熊要挽回這筆操作評價的唯一方法也只有證明新任主帥伊薩洛（Tuomas Iisalo）能化解灰熊現今的困境，並讓球隊在季後賽走得更遠，只是一切能否如理想中順利，或是讓球隊蒙上更深一層的黯淡，對於灰熊迷來說，恐怕也只能祈禱了。