中職／林益全面臨生存保衛戰 統一獅「新人王軍團」逐漸凋零

曾經有一段時間，統一獅陣中多達7名新人王，然而近年隨著林其緯、潘武雄、潘威倫、傅于剛陸續退役，施子謙在擴編選秀被台鋼雄鷹挑走，林益全和王鏡銘也面臨生涯保衛戰，只剩林安可屹立不搖，統一獅曾經強大的「新人王軍團」，如今逐漸凋零。

林安可在2020年拿下中職新人王，當時統一獅一口氣手握7大新人王，包括2003年得主潘威倫、2007年得主潘武雄、2008年得主林其緯、2010年得主王鏡銘、2012年得主傅于剛和2018年得主施子謙，組成超豪華的「新人王軍團」，也是有史以來單一球隊擁有最多新人王的時期；順帶一提，林益全是在2023年1月加盟統一獅。

只是，好景不常，2021年球季結束林其緯遭釋出，離開待了7年的統一獅，2022年球季結束潘武雄退休轉任教練，2023年球季結束台鋼雄鷹在第2次擴編選秀指名施子謙，2024年球季結束潘威倫和傅于剛退休轉任教練，短短幾年獅子軍就有5人離隊、轉隊或轉職。

統一獅隊2003年新人王潘威倫，於去年退休轉任教練。

林益全從富邦悍將轉戰統一獅第1年，也就是2023年繳出不錯的成績單，出賽89場311打席累計打擊率0.306，另有3轟和54打點，2024年出賽數銳減剩45場、134打席，只有2轟和14打點，累計打擊率0.264，狀態有所下滑。

林益全已39歲，年底將滿40歲，統一獅新人輩出，加上蘇智傑從外野移防一壘，一壘手和指定打擊人選眾多，而林益全今年官辦熱身賽完全沒出賽，狀態是個謎，可以預見的是，今年例行賽他的出賽機會不會太多，必須把握住極為有限的機會表現，否則在球隊將被邊緣化，這1、2年 「統一神全」也將面臨退休的抉擇題。

統一獅另一位老將王鏡銘比林益全晚一年打職棒，今年已39歲了，去年王鏡銘出賽20場共投20局，防禦率3.15、每局被上壘率1.25，表現算中規中矩，只是球威和球速不比當年，明年就要跨入40歲大關，每年球隊都選進大量的年輕投手，他還能投多久值得觀察。

統一獅在2020年林安可勇奪新人王後，就再也沒有球員拿到此獎項，身為球隊「末代新人王」，林安可表現非常爭氣，去年敲出20轟，打下93打點，今年簽下3年複數年合約，逐年月薪依序為56萬、60萬、64萬，又有12強世界冠軍榮耀加身，27歲也還年輕，他和陳傑憲絕對是未來幾年統一獅的看板球星。

統一獅在2020年林安可勇奪新人王後，就再也沒有球員拿到此獎項。聯合報系資料照

細數中職歷年新人王，多數都活躍很長一段時間，台鋼雄鷹目前手握3名新人王曾子祐、王柏融、藍寅倫，中信兄弟也有3名新人王詹子賢、許基宏、鄭浩均，和統一獅並列現役最多，味全龍、富邦悍將、樂天桃猿各有1名新人王，分別是陳冠偉、曾峻岳、陳晨威，鄭浩均在TJ手術復健後尋求東山再起，表現如何是一大話題，他絕對是今年最受矚目的新人王。

順帶一提，中職史上競爭最激烈的新人王爭奪戰，絕對是1996年張泰山力壓吳俊良獲獎，當時吳俊良投出12勝、防禦率3.25的佳績，而且吃下177局，但張泰山更猛，以16轟、72打點和0.333打擊率的出色成績單勇奪新人王，而張泰山在2011至2015年期間效力統一獅。