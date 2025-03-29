低調擠下湖人與金塊竄上西區第二 黑馬火箭季後賽令人期待

本季例行賽進入尾聲，西區第一的雷霆依舊穩坐龍頭，三月份戰績持續高檔，勝率高達92.3%，在騎士在三月遭遇四連敗、讓出聯盟第一的位置後，雷霆也因此成為全聯盟新王者，並創下NBA史上最年輕達成單季至少60勝的紀錄。

除了雷霆的獨走，西區另一大焦點則是洛杉磯湖人的困境。原本位居前段班的紫金軍團在關鍵的三月份陷入低潮，近12場比賽僅收下4勝，不僅讓出西區第二的位置，如今更與排名第四的灰熊沒有勝差，稍有不慎，排名隨時可能再度下滑。而取代湖人悄然攀上西區第二的黑馬，則是近12場狂掃11勝的休士頓火箭，目前領先第三名的金塊2場勝差狀態正佳，為季後賽衝刺增添更多看點。

早在開季時我就曾寫過一篇《爛隊翻身三年不晚 火箭可望成衝擊季後賽大黑馬》，只是沒想到這支球隊這季的成長比預期來的更驚喜、更兇猛！在坦了兩年的西區爐主之後，火箭在上季來到五成勝率已是非常有感的大躍進，結果這季在團隊防守體系建立起來後，以防守帶動進攻的球風讓他們躍升西區強權，扣除二月份單月5勝7敗的低潮之外，火箭有三個月份勝率都高達七成，本季的成功絕非偶然。

「硬漢」布魯克斯撐起球隊大鎖角色，也給了體能勁爆的湯普森最好範本！ 路透

攤開火箭主力陣容來看，有23歲以下的新生代，也有邁入成熟期的28到31歲區間，本質上以年輕潛力天賦為主，但也有像范弗利特(Fred VanVleet)、亞當斯(Steven Adam)與防守悍將布魯克斯(Dillon Brooks)的帶領與經驗相伴，幫助年輕球員迅速成長。舉例來說，布魯克斯憑藉剽悍與強硬的攻守作風，為火箭塑造出大鎖搖擺人該有的樣子，讓22歲的湯普森(Amen Thompson)在他的薰陶下進步飛快，成為火箭重要的側翼大將。

湯普森先天勁爆的體能帶來覆蓋範圍極大的協防能力，抄截斷球、火鍋封阻、衝搶進攻籃板樣樣行，6尺7吋的他場均1.3火鍋也是全隊最多。此外，當外界焦點都在22歲森根(Alperen Sengun)與23歲格林(Jalen Green)的搭配天花板能多高之際，湯普森倒是在今年展現出他防守以外的攻擊天賦，縱使不擅長三分外線，但是他能夠持球推進，且啟動速度快與步伐之大，很難阻擋他的瞬間發動，撕裂防線的殺傷力十足，投籃命中率也逼近6成。整體而言，本季場均14分8.3籃板3.6助攻1.3火鍋1.4抄截可說是全面進化。

在導師布魯克斯薰陶下，湯普森本季成為球隊可靠的防守尖兵，阻攻是全隊最高，另外也開發出了進攻能力。 美聯社

至於主戰門神森根，他的成長軌跡與昔日外線尚未開發的約柯奇相似，目前持續朝全能型中鋒邁進。他擁有出色的比賽閱讀能力，心態冷靜，能夠持球並具備不錯的放球手感與護框能力。本季平均19分、10.5籃板、4.9助攻和1.1抄截，並首次獲選為全明星球員，奠定外界視他為球隊一哥的肯定。

最後是搭檔格林，他這一季在進攻端展現了更高的穩定性，成為球隊不可或缺的得分點，平均有21.5分4.7籃板和3.4助攻，並於日前成為火箭隊史最年輕達成6000分的球員。兩人配合的化學效應，無疑是決定火箭未來發展上限的關鍵。

森跟(右)與格林(左)的雙人搭配將決定火箭的上限。 路透

此外火箭貫徹掌握籃板球就能控制球賽的信念，全隊48.6個籃板球，其中14.8個進攻籃板是他們傲視聯盟的致勝武器。儘管團隊命中率排後段班，但他們就是有本事用更多的進攻回合換來得分機會，火箭在球隊PACE不快的風格下卻創造出聯盟第二多的場均投籃次數，可見掌握籃板的影響有多大。

火箭在三月掀起一波強勢衝刺，將戰績推進至47勝26敗竄升至西區第二。在這個攸關季後賽席次的關鍵時刻，球隊正處於最佳狀態，不僅能夠大幅提升士氣，也有助於心態武裝，為即將到來的季後賽做好準備。然而，擺在他們眼前的首要考驗，是例行賽最後九場比賽。撇除兩場對陣聯盟墊底的爵士，其餘七場皆是與季後賽競爭隊伍的硬仗，其中包括西區龍頭雷霆與暫居第三的金塊；而太陽、快艇和勇士同樣是不可輕忽的對手。然而最關鍵的可能會是與湖人的兩度交手，預期最終排名將在這兩次正面對決後底定。

火箭本季首次對上湖人曾以4分差獲勝，季末再度交鋒必須充分發揮禁區優勢，針對湖人的內線弱點強勢進攻。特別是在籃板掌控方面，兩隊存在很大的落差，我認為這將成為左右勝負的重要關鍵。

格林本季平均得分衝破20分，是火箭最穩定的得分來源。 美聯社

雖然以賽程難度來看火箭並沒有太多喘息空間，但湖人剩餘對手其實也不輕鬆，剩下10場比賽中大約有7場硬仗，包含碰上雷霆2次、火箭2次，灰熊、勇士、與力拼附加賽的獨行俠各一次，整體而言可能還比火箭稍硬一些。

至於火箭無論是在剩餘的例行賽或季後賽可能的對手金塊，勢必面臨約柯奇坐鎮禁區所帶來的強大影響力，想討到便宜並不容易。唯一能做出反擊的破口，可能落在二、三號位球員的表現，來決定火箭能否鑿開金塊的防線。若對上灰熊則可能呈現五五波，但火箭側翼的體能天賦還是較高，禁區發揮將是基本盤，勝負關鍵仍將取決於鋒線的臨場狀況。

沒意外一定有季後賽可打的火箭，這一季的巨幅成長令人驚豔，接下來的挑戰則是例行賽最後一段的衝刺，就看他們能否穩住西區前四，鎖定季後賽首輪的主場優勢。