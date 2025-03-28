太陽已淪附加賽邊緣球隊只能重建 該交易KD還是送走布克？

太陽35勝38敗西區暫居第10，跟第11獨行俠戰績相同，距第九國王35勝37敗也只有半場勝差。

目前看來太陽最好結果就是保住西區第9或第10，取得季後賽附加賽資格，拚一個西區季後賽八強。西區第八灰狼戰績41勝32敗，太陽落後灰狼6場勝差，太陽例行賽剩下9場比賽，幾乎不可能超越。

除非太陽透過附加賽打進西區季後賽八強，並在季後賽大爆冷門，淘汰西區第一種子雷霆，否則太陽今年夏天清倉甚至跳樓大拍賣已經無可避免。

今年夏天太陽有三個困難又痛苦掙扎

第一、 太陽是該交易送走杜蘭特還是布克？

任何一支想要爭冠球隊都想搶杜蘭特，但若著眼未來顯然布克的交易價值會更高。 路透

杜蘭特今年場均26.8分，投籃命中率5成28，仍是聯盟最頂級進攻得分武器，任何一支想要爭冠球隊都必須要拿下杜蘭特。

東騎士、西雷霆戰績都是分區第一，遙遙領先其他球隊，也是今年爭冠最熱門兩大球隊，但兩隊如果沒能至少打進分區決賽，甚至早早落馬，兩隊都會搶杜蘭特。

西區戰績第二火箭進攻貧乏，火箭更需要交易得到杜蘭特這種得分機器和一線球星代表人物。

今夏太陽交易對象選擇很多，想奪冠球隊就是得在杜蘭特身上賭一把。但太陽也得思考清楚，太陽後場布克和比爾雙衛球星組合真能成為球隊未來？太陽已經連續兩年犯了所有交易選擇錯誤，再犯一次重大錯誤恐怕就萬劫不復，難以翻身。

留杜蘭特交易布克，是不是更有機會從市場上拿到更好報價和天賦完成重建，太陽必須要想清楚。

第二、太陽該不該換教練？

打從KD與布丹霍澤與KD有過爭執後，就有他已管不住球隊的消息。 美聯社

太陽去年夏天炒掉執教一年佛蓋爾，換上前公鹿教練布丹霍澤，但這一年布丹霍澤表現和戰績都不理想，球隊戰績沒有更好甚至更爛，布丹霍澤也跟太陽兩大台柱球星布克、杜蘭特相處並不愉快。

布丹霍澤帶隊戰績不如預期，下半季多次跟杜蘭特、布克在比賽中發生意見衝突，布丹霍澤在太陽執教分量和教練尊嚴幾乎都不存在，這現象和球隊文化如果不改善，太陽還會陷入更大災難。

跟去年夏天的湖人一樣，換教練簡單，反正就是燒錢，問題是那個教練能拯救球隊？拉防守、建立贏球文化、擺平球星和所有角色球員？

第三、太陽防守爛到出汁

太陽本季的防守效率一直在後段班，也讓他們即使有三大得分機器，往往賺得都不夠花。 法新社

今年球季太陽防守效率一直在聯盟倒數前六，現在是倒數第四，這樣的團隊防守和個人防守表現，就算太陽做再次交易都改變不了一個事實：不會防守或防守不好的球隊都很難贏球。

布丹霍澤曾帶領公鹿在2020年奪冠，有效建立公鹿防守文化和口埤。但過去兩年在公鹿和今年在太陽，布丹霍澤的球隊早已失去防守招牌強度和強度。

比爾有「霸王條款」讓太陽重建捉襟見肘，如今也證明是失敗交易。 法新社

太陽擁有聯盟最出色三當家比爾，比爾場均17.3分，投籃命中率5成05，三分命中率3成95，都是NBA頂級射手水平，但太陽戰績和戰力就是躺在那裡，完全拉不上來，布丹霍澤帶不出防守，沒辦法挖掘球員最大潛能，建立太陽贏球文化和凝聚力。

布丹霍澤帶不好防守，太陽沒有防守，再好精英陣容都沒戲唱。杜蘭特合約還剩下一年，或許交易布克或比爾，對太陽現在和未來重建更有利。