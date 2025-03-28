快訊

黃子佼買性影像辯紓壓 律師稱「1情況可判刑數千年」：怎能輕描淡寫

頂多活3個月？ 陳文茜駁謠言：別人的統計存活率與我無關

賴政府抹紅發酵…舉報區桂芝 蔣萬安應挺身「捍衛言論自由」

聽新聞
0:00 / 0:00

太陽已淪附加賽邊緣球隊只能重建 該交易KD還是送走布克？

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
太陽本季註定是附加賽邊緣球隊，球隊面臨重建十字路口，到底該交易KD還是送走布克呢？ 路透
太陽本季註定是附加賽邊緣球隊，球隊面臨重建十字路口，到底該交易KD還是送走布克呢？ 路透

太陽35勝38敗西區暫居第10，跟第11獨行俠戰績相同，距第九國王35勝37敗也只有半場勝差。

目前看來太陽最好結果就是保住西區第9或第10，取得季後賽附加賽資格，拚一個西區季後賽八強。西區第八灰狼戰績41勝32敗，太陽落後灰狼6場勝差，太陽例行賽剩下9場比賽，幾乎不可能超越。

除非太陽透過附加賽打進西區季後賽八強，並在季後賽大爆冷門，淘汰西區第一種子雷霆，否則太陽今年夏天清倉甚至跳樓大拍賣已經無可避免。

今年夏天太陽有三個困難又痛苦掙扎

第一、 太陽是該交易送走杜蘭特還是布克？

任何一支想要爭冠球隊都想搶杜蘭特，但若著眼未來顯然布克的交易價值會更高。 路透
任何一支想要爭冠球隊都想搶杜蘭特，但若著眼未來顯然布克的交易價值會更高。 路透

杜蘭特今年場均26.8分，投籃命中率5成28，仍是聯盟最頂級進攻得分武器，任何一支想要爭冠球隊都必須要拿下杜蘭特。

東騎士、西雷霆戰績都是分區第一，遙遙領先其他球隊，也是今年爭冠最熱門兩大球隊，但兩隊如果沒能至少打進分區決賽，甚至早早落馬，兩隊都會搶杜蘭特。

西區戰績第二火箭進攻貧乏，火箭更需要交易得到杜蘭特這種得分機器和一線球星代表人物。

今夏太陽交易對象選擇很多，想奪冠球隊就是得在杜蘭特身上賭一把。但太陽也得思考清楚，太陽後場布克和比爾雙衛球星組合真能成為球隊未來？太陽已經連續兩年犯了所有交易選擇錯誤，再犯一次重大錯誤恐怕就萬劫不復，難以翻身。

留杜蘭特交易布克，是不是更有機會從市場上拿到更好報價和天賦完成重建，太陽必須要想清楚。

第二、太陽該不該換教練？

打從KD與布丹霍澤與KD有過爭執後，就有他已管不住球隊的消息。 美聯社
打從KD與布丹霍澤與KD有過爭執後，就有他已管不住球隊的消息。 美聯社

太陽去年夏天炒掉執教一年佛蓋爾，換上前公鹿教練布丹霍澤，但這一年布丹霍澤表現和戰績都不理想，球隊戰績沒有更好甚至更爛，布丹霍澤也跟太陽兩大台柱球星布克、杜蘭特相處並不愉快。

布丹霍澤帶隊戰績不如預期，下半季多次跟杜蘭特、布克在比賽中發生意見衝突，布丹霍澤在太陽執教分量和教練尊嚴幾乎都不存在，這現象和球隊文化如果不改善，太陽還會陷入更大災難。

跟去年夏天的湖人一樣，換教練簡單，反正就是燒錢，問題是那個教練能拯救球隊？拉防守、建立贏球文化、擺平球星和所有角色球員？

第三、太陽防守爛到出汁

太陽本季的防守效率一直在後段班，也讓他們即使有三大得分機器，往往賺得都不夠花。 法新社
太陽本季的防守效率一直在後段班，也讓他們即使有三大得分機器，往往賺得都不夠花。 法新社

今年球季太陽防守效率一直在聯盟倒數前六，現在是倒數第四，這樣的團隊防守和個人防守表現，就算太陽做再次交易都改變不了一個事實：不會防守或防守不好的球隊都很難贏球。

布丹霍澤曾帶領公鹿在2020年奪冠，有效建立公鹿防守文化和口埤。但過去兩年在公鹿和今年在太陽，布丹霍澤的球隊早已失去防守招牌強度和強度。

比爾有「霸王條款」讓太陽重建捉襟見肘，如今也證明是失敗交易。 法新社
比爾有「霸王條款」讓太陽重建捉襟見肘，如今也證明是失敗交易。 法新社

太陽擁有聯盟最出色三當家比爾，比爾場均17.3分，投籃命中率5成05，三分命中率3成95，都是NBA頂級射手水平，但太陽戰績和戰力就是躺在那裡，完全拉不上來，布丹霍澤帶不出防守，沒辦法挖掘球員最大潛能，建立太陽贏球文化和凝聚力。

布丹霍澤帶不好防守，太陽沒有防守，再好精英陣容都沒戲唱。杜蘭特合約還剩下一年，或許交易布克或比爾，對太陽現在和未來重建更有利。

Bradley Beal Devin Booker Kevin Durant NBA專欄 太陽

特約記者李亦伸

追蹤

相關新聞

太陽已淪附加賽邊緣球隊只能重建 該交易KD還是送走布克？

太陽35勝38敗西區暫居第10，跟第11獨行俠戰績相同，距第九國王35勝37敗也只有半場勝差。 目前看來太陽最好結果就是保住西區第9或第10，取得季後賽附加賽資格，拚一個西區季後賽八強。西區第八

中職／熱身賽表現優異 開季沒進入一軍將會令人惋惜小將

中職熱身賽於26日全數結束，富邦以6勝4敗達成中職史上首次熱身賽3連霸，而正式賽季也將於29日開打，熱身賽中有不少年輕人交出不錯的表現，努力爭取開季一軍，現在就讓我們來認識一下這些小將吧。 ●台

現今兵強馬壯塞爾蒂克易主 「綠衫軍王朝」會劃下句點嗎？

在去年塞爾克蒂拿下NBA冠軍金盃後，老闆葛拉斯貝克（Wyc Grousbeck）就宣布要賣球隊，現在終於找到買家，由自稱死忠塞粉的奇森姆（Willam Chisholm）所率領的交響科技集團以創北美運

中職／微笑KAKU十年再起 郭俊麟75號麒麟續寫下半場

【撰文・鄧心瑜】 從國際賽場上一戰成名，也曾穿著國家隊球衣遭對手痛擊喪失信心，郭俊麟經歷旅外、傷痛、轉隊，輝煌與低谷都曾親身體驗，職業生涯第10個年頭轉隊至統一7-ELEVEn獅，不僅獲得更穩定出賽

日職／屠殺日職卻被道奇打爆 戶鄉翔征想拼MLB球速還不夠

巨人隊王牌投手戶鄉翔征近年在央聯表現出色，同時也入選2023經典賽、2024十二強等大賽國手，被認為是現今實力最頂尖的日職投手之一，也傳出他有可能赴美挑戰的風聲。不過在日前，戶鄉15日面對道奇隊的比賽

中職／先發不敢用、牛棚問題多 兄弟土投成戰力隱憂

時序到了3月底，就是棒球季正式展開的時節，中華職棒新的賽季，本週六在台北大巨蛋即將開打。各隊把握最後二週的熱身賽，驗收自秋訓到春訓的成果，並擬定開季名單，期待能夠旗開得勝。其中的重點項目，除了新到來的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。