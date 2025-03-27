現今兵強馬壯塞爾蒂克易主 「綠衫軍王朝」會劃下句點嗎？

在去年塞爾克蒂拿下NBA冠軍金盃後，老闆葛拉斯貝克（Wyc Grousbeck）就宣布要賣球隊，現在終於找到買家，由自稱死忠塞粉的奇森姆（Willam Chisholm）所率領的交響科技集團以創北美運動史上最高紀錄的61億美金得標。葛拉斯貝克在2002年買下塞爾提克隊時，只花了3億6000千萬，不過當時正是綠衫軍的低潮期，16年沒拿冠軍，經過二十多年來的選秀、培育球員和精明的交易，終於在上季拿到NBA歷史最多的第18座總冠軍。但這次的易手，對球隊的未來種下了一個未知的因子。

現在的塞爾蒂克兵強馬壯，兩大巨星泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）都不滿30歲，少帥馬祖拉（Joe Mazzulla）臨危受命後所展現的領導能力令人驚艷，總操盤手史提芬斯（Brad Stevens）幾乎起手無爛旗，球隊從第一號主將到板凳最後一人都願意為球隊的勝利作出犧牲，這支球隊的基本盤堅強，後勢大好。泰托姆、布朗和即將成為自由球員的老將霍福德（Al Horford）都希望新老闆能夠留住球隊核心成員，維持這種勝利的文化。但這將會是個極大的挑戰。

現在的塞爾蒂克兵強馬壯，兩大巨星泰托姆(右)和布朗(左)都不滿30歲=. 法新社

最大的挑戰就是薪資。塞爾蒂克隊很貴，本季他們的總薪資加豪華稅已經締造歷史記錄了，根據ESPN籃球作家馬克斯（Bobby Marks）的估計，下一季綠衫軍的薪資會長這樣：

·有合約的：11名球員，共2億2250萬 ·預估起碼薪資：2億3000萬 ·預估二層土豪税：2億780萬（根據現行辦法） ·預估總稅額：2億7000萬 ·預估總花費：5億

這還不包括本季結束後成為自由球員的霍福德、柯奈特（Luke Kornet）和克雷格（Torrey Craig）。要維持這套陣容是需要極高成本的，奇森姆是否願意馬上投入大量資金在建隊上，甚至付出最高額的土豪税，是全部塞爾蒂克球迷都瞪大眼睛在看的。球隊的小股東帕力尤卡（Steve Pagliuca）也有意購買葛拉斯貝克手中的股權，但最後輸給奇森姆，他覺得很不服氣，發出聲明說：『我們的資金都來自有意持續贏下去的個人股東，我們沒有貸款，也沒有找私募基金，私募基金是會傷害球隊未來競爭能力的。我覺得我們的出價是對塞爾蒂克最有利的。』

私募基金開始進入職業球隊取代家族經營，儼然成為一種趨勢。 美聯社

自己就曾是私募基金操盤人的帕力尤卡點出了一項或許令人警惕的趨勢，就是私募基金開始進入職業球隊的老闆圈。以前美國的職業運動中，老闆通常是個人或家族，老闆本人的個性會造就球團的成敗，像快艇的前老闆史特林（Donald Sterling）就曾讓他們成為萬年笑柄，湖人的巴斯（Jerry Buss）就卯足全力打造一個有能力爭冠的隊伍。獨行俠如果現在還是庫班（Mark Cuban）在掌權，那唐西奇（Luka Doncic）還會被交易出去嗎？獨行俠新老闆同意總經理哈里森（Nico Harrison）的行動，甚至引發陰謀論，說他們是故意要搞爛現在的獨行俠，好把球隊搬到拉斯維加斯去。

奇森姆也是私募基金操盤人，而且他的資金來源中包含很多來自私募基金的錢，其中最有名的一間是個叫做第六街的私募基金，據報導投入了一億美金。第六街在塞爾克成交的這週，也拿到了大聯盟巨人隊十趴的股份，此外他們還早就擁有馬刺隊的部分股權，投身職業球隊的步伐非常積極。

不過說到私募基金，他們可不是天使基金，這些隱身幕後的人只對財務報表有興趣，職業球隊後面蘊含的文化底蘊和城市連結可不會出現在報表上。私募基金進駐企業後，大幅裁員、削減開支、分拆出售、清倉賣地的故事屢見不鮮，這套作法搬到運動經營上，真不知道會出現多天翻地覆上的轉變。

新的老闆會使得「綠衫軍王朝」劃下句點嗎？要看他下一季如何操盤了。 美聯社

NFL直到去年才正式批准球隊接受私募基金的注資，而且最多只能到10%，就是不讓私募基金直接影響球隊的日常運作。紐約大都會隊的老闆柯恩（Steve Cohen）雖然也是對沖基金經理人，但他這三年來用行動證明他是正港棒球迷，真愛大都會隊，掏錢毫不手軟，今年是大都會連續第三年蟬聯大聯盟最昂貴的球隊。塞爾蒂克新老闆奇森姆能否成為籃球版的柯恩，要看他下一季如何操盤了。