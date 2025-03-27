中職／熱身賽表現優異 開季沒進入一軍將會令人惋惜小將

中職熱身賽於26日全數結束，富邦以6勝4敗達成中職史上首次熱身賽3連霸，而正式賽季也將於29日開打，熱身賽中有不少年輕人交出不錯的表現，努力爭取開季一軍，現在就讓我們來認識一下這些小將吧。

●台鋼雄鷹 曾昱磬

曾昱磬曾在23年選秀會落選，但隔年被選進，今年熱身賽表現不錯。(台鋼雄鷹提供)

23年選秀會上落選的曾昱磬，24年被台鋼以第4指名選進，在選秀會前曾入選U23代表隊，實力並不差，今年算是進入職棒後的第一個完整球季，從春訓開始就有不錯表現，熱身賽也獲得大量上場機會，出賽10場，36個打席是全隊第2多，打擊率2成42雖然不高，但有1轟及全隊最多的6分打點，原本是被定位為二、三壘手的他，也可以守外野，尤其是在陳文杰受傷後，他會是教練團一個能夠防守中外野的守備活棋。

●富邦悍將 王念好

王念好是悍將重點培養球員，應有更多上場機會。(富邦悍將提供)

身為23年的第二指名，王念好在第一個完整球季的出賽場次一直被拿來與後一個順位的林佳緯比較，他在去年的出賽機會是少了點，今年熱身賽出賽變多，10場出賽有25個打席，賽程前半段的打擊還在摸索，但後面幾場手感加溫，在最後一場打出猛打賞後，打擊率來到3成，上壘率及長打率分別在4成及5成以上，身為一個有潛力的重點培養的年輕新秀，沒有理由不把他放進開季一軍名單之內。

●味全龍 曾聖安

曾聖安是去年味全第一指名，今年熱身賽成為焦點人物。聯合報系資料照

曾聖安是熱身賽後段最受注目的年輕球員之一，28日才要滿19歲的他，是去年選秀第一輪，入選後未曾在一、二軍出賽，今年熱身賽出賽6場都是先發，20個打數打出6支安打，打擊率也剛好3成，上壘及長打率則都超過3成5，日前已確定會開季一軍，且有首戰就先發的可能，外野向來是味全戰力較薄弱的位置，今年雖有陳子豪、朱育賢兩名外野手加入，但2人防守外野的場次不會太多，曾聖安可增加外野的深度。

●樂天桃猿 李勛傑

李勛傑在熱身賽的表現雖然不算太好，但應能補上一軍朱育賢離開的空位。(樂天桃猿提供)

樂天在熱身賽並沒有太多表現令人驚豔的年輕球員，23年第5輪選進的李勛傑算是當中出賽機會較多的，出賽9場有16個打席，打擊三圍全部都是2成5，算是樂天次期重砲候補的他，去年下半季開始在一軍有出賽紀錄，但打點、全壘打都尚未開張，今年由於朱育賢轉隊，空出來的一軍位置有可能由與類型相近，可以守一壘及角落外野的他來遞補。

●統一7-ELEVEn獅 林培緯

林培緯雖在熱身賽表現不俗，但防守位置會讓他降低被帶進開季一軍的可能性。聯合報系資料照

林培緯是統一22年的第2輪，去年在賽季後半段出賽14場，打擊率2成63，生涯首轟也出爐，不錯的表現讓他在今年熱身賽有出賽機會，出賽7場有2成78打擊率，同樣有開轟紀錄，是統一在熱身賽中表現較為突出的年輕球員，不過由於他是以一、三壘為主，這又剛好是統一人最滿的位置，被帶進開季一軍的機會可能會比表現也不差且能守外野的張偉聖還要低一些。

●中信兄弟 伍立辰

伍立辰是熱身賽表現最佳的年輕投手。(中信兄弟提供)

伍立辰是今年熱身賽表現最好的年輕投手，選秀會前的評價是完成度高的大學投手，24年第2輪被中信選進，由於去年替補進U23代表隊，因此並未在二軍出賽過，今年熱身賽4場後援出賽，拿下2次中繼成功，投5局無責失分，WHIP也僅有0.80，表現與學長相比毫不遜色，有機會被帶進開季一軍，對中信的牛棚會有明顯的幫助。

註：數據統計至3月25日