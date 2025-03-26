中職／先發不敢用、牛棚問題多 兄弟土投成戰力隱憂

時序到了3月底，就是棒球季正式展開的時節，中華職棒新的賽季，本週六在台北大巨蛋即將開打。各隊把握最後二週的熱身賽，驗收自秋訓到春訓的成果，並擬定開季名單，期待能夠旗開得勝。其中的重點項目，除了新到來的洋將開箱，還有就是先發人選的規劃，以及牛棚的深度。

先發人選中，大部分的調度都是倚賴洋投的助拳，但這幾年的台灣大賽顯示，敢用本土扛大旗的球隊，有較高的奪冠機率。因此在熱身賽中，許多教練團都大膽啟用本土先發，給予他們不少登板調整的機會。為了找到更多可用之兵，不少昔日未曾在輪值名單的球員，如富邦張奕、統一林原裕、樂天劉家翔、味全林鋅杰等，都被納入考量。

然而，前幾年還能在台灣大賽，4戰可以排出2位本土先發的中信兄弟。目前熱身賽的前9場賽事，通通都由洋投先發，還找不到哪位可以擔當重任的人選。當然不可否認，他們因為擁有豪華的外籍球員陣容，除了老面孔德保拉及克迪外，還找來去年在大聯盟有出賽紀錄的黃博多，以及網羅勝騎士及羅戈兩位頂級外援，讓他們的手握5位強投，先發輪值仍是很具競爭力。只是例行賽不可能完全不用本土先發，因此蜀中無大將的窘境，仍是中信最大的問題。

中信兄弟例行賽不可能完全不用本土先發，因此蜀中無大將的窘境，仍是最大的問題。。聯合報系資料照

實際上中信兄弟並非沒有本土先發投手，但他們的運勢實在太差，彷彿就受到詛咒般。從2022年異軍突起的吳哲源，2023年崛起的鄭浩均，以及去年的徐基麟，都是展現壓制力，將成為王牌的球員，卻相繼碰到整季報銷的大傷，目前都還未能歸隊。至於其他可以先發的鄭凱文、魏碩成及盧孟揚等，在熱身賽都以中繼登板，不知是調整未到位，或是定位不明，上場機會並不多。至於2023年旅外歸國的林暉盛，去年一度以先發養成，今年則是最早確定轉戰牛棚。都已經要開季，衛冕軍對於本土投手的安排，看起來還有不少功課要做。

至於牛棚方面，他們的人選眾多，卻還是有些隱憂。終結者吳俊偉，去年參加12強賽後，出現疲勞狀況，且右手肘發炎，熱身賽未能出賽，需要點時間調整。目前預估會由前救援王呂彥青回任，雖然他在熱身賽的狀況不錯，但他從2022年到去年，逐年下滑的球速及球威，讓他ERA+、被打擊率、WHIP及揮空率等數據，都一年不如一年，即使還是很好的後援投手，但就是安定感略顯不足。

兄弟隊牛棚頗富經驗的李振昌，去年再度開刀取出鋼版與鋼釘，至今仍在調整中。聯合報系資料照

另一位頗富經驗的李振昌，在車禍歸隊後，遲未找回身手，去年再度開刀取出鋼版與鋼釘，至今仍在調整中。去年其他牛棚如蔡齊哲、謝榮豪、王凱程等，表現都不夠穩定，並不能被稱為鐵牛棚。中生代的問題不少，讓黃衫教練團必須找到更多可用之兵，除了前面提到的林暉盛外，包含陳冠穎、伍立辰都是考量的人選。

對中信兄弟而言，連霸將會是唯一目標，但本土先發投手不敢用，牛棚穩定度不足，都將成為他們的絆腳石。雖然他們有強力外援，又有強攻部隊，但隱憂還是不少，都考驗教練團們的調整及調度能力了！