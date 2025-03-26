日職／屠殺日職卻被道奇打爆 戶鄉翔征想拼MLB球速還不夠

巨人隊王牌投手戶鄉翔征近年在央聯表現出色，同時也入選2023經典賽、2024十二強等大賽國手，被認為是現今實力最頂尖的日職投手之一，也傳出他有可能赴美挑戰的風聲。不過在日前，戶鄉15日面對道奇隊的比賽主投6局，被敲3轟失掉5分，顯示出球威能否壓制大聯盟級打者還是個問號，這也可能成為他想挑戰大聯盟的一大疑慮。

攤開戶鄉近三年在日職的成績，簡直可說是無可挑剔。他已經連三年都拿下12勝，並且在2022、2024奪下央聯三振王，防禦率也一路從2.62、2.38到1.95不斷下修，局數更是維持在170局以上。耐投、失分能壓低、並且具備三振能力，也難怪井端弘和監督把他帶進十二強，就早早欽定他為決賽投手。

不過這樣的戶鄉，卻在面對道奇打者時遭到痛擊。儘管道奇打線確實難以應付，但相對於阪神投手才木浩人，戶鄉的球威就顯得差了一些。要知道如今的大聯盟越投越快，「均速」已經飆破了150公里，但該場比賽戶鄉的球速幾乎都落在150公里以下，連大聯盟的平均都不到，自然很難招架得住星光閃閃的道奇打線。

事實上，戶鄉去年球季均速本來就只有146.6公里，近三年也大約維持在差不多水準。而2024年戶鄉投的1260顆快速球中，僅有81顆球速度在150公里以上，只佔整體的6.4％左右。相對而言，壓制道奇打線的才木浩人，去年速球均速則來到148.4公里，1198球裡有387球超過150公里，佔比約32.3％。對上道奇更是卯足全力，均速來到149.74公里，再搭配優異的控球和指叉球，讓道奇打線拿他完全沒輒。也難怪場邊道奇記者麥凱恩（Doug Mckain）會盛讚才木的表現，卻又指出巨人隊沒有讓他留下深刻印象的選手。

才木浩人在對上道奇時，展現更勝戶鄉的壓制力。 路透

這裡可能會有個疑問：戶鄉不是曾在2023經典賽決賽對美國主投2局，只投出2次保送、2次三振，沒被打任何安打、無失分，稱職壓制美國明星打線嗎？。然而，戶鄉該場比賽是擔任中繼角色，相對可以全力催球速，此役他的速度幾乎未低於過148公里，整體均速為148.25公里，比在先發時還快上一截，這也或許是為什麼他在經典賽能對付大聯盟打者，但面對道奇卻被打爆的原因。

在日職留下不錯成績，但是去美國球威不足而慘遭痛擊的右投先發，這樣的例子近年分別有上澤直之與有原航平。上澤在赴美前一年均速為145.3，結果去了美國，連在3A防禦率都高達7.63。有原近年直球均速落在147公里左右，另外會大量使用速度再慢5公里的切球。雖然相對上澤，有原獲得較多的大聯盟機會，但防禦率依然是偏高的7.57，60.2局的投球就被狂敲15發全壘打，3A防禦率則是5.59，依然不是理想數字。

有原航平(圖)、上澤直之赴美後，都碰上球威不足壓制打者的問題。 美聯社

2023年賽季，有原航平回歸日職福岡軟銀鷹隊，儘管剛開始調整不順，但季中升上一軍後，就一直維持出色表現。近兩年防禦率分別為2.31和2.36，可見他的球威在日職還是吃得開。另外說明一個反例今永昇太，他去年均速雖然才147.5公里，但卻投出15勝3敗、防禦率2.91的佳績，主要在於他的速球轉速能維持在2400轉以上，所以能夠取得大量揮空，但不是每個球速不夠的投手都有這項特色彌補。

日本職棒打者攻擊能力本來就沒有大聯盟凶悍，這幾年又碰上用球疑似越來越不彈的問題，讓整體投高打低的傾向更明顯，這讓投手帳面成績容易變得比較好看。同理，戶鄉雖然在日職表現出色，但如果未來想要挑戰更高階級，球速或速球品質是否能夠繼續進步，會是另外一個關鍵。

上澤直之旅每一年失敗就返回日職，並加入軟銀隊，引起前東家火腿新庄剛志不滿。 美聯社

不過也要注意的是，戶鄉這幾年季賽投球局數已經不少了，還有13場比賽單場用球數超過110球（其中1場超過130球、2場用球在120至130球之間），還參與季後賽、經典賽與十二強等等賽事。放眼當今越來越重視投手傷病問題的日職，這樣的操勞程度絕對是數一數二。如果今年賽季傳出傷勢，那也不會讓人感到太意外。要是真的不幸發生，對已經少了回春的菅野智之，需要更倚重戶鄉拼戰績的讀賣巨人而言，肯定不會是什麼好消息。