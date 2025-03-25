日職／火腿投手表現太優異 古林睿煬先發或中繼競爭都激烈
日職熱身賽賽程於23日全數結束，火腿以10勝3敗3和，超過7成5的勝率，相隔15年後再度拿到熱身賽優勝，投打兩方都有所表現是關鍵，打擊部分，團隊打擊率排第3名，60分總得分排第2名，15轟更是居冠；投手方面，團隊防禦率是2.49，排12隊中的第4名，其中去年季後從統一轉戰火腿的台灣旅日投手古林睿煬，在熱身賽也有兩場中繼出賽紀錄，投3局只被打1支安打無失分，投出4次三振，精彩的投球內容竟讓新庄剛志監督又開心又傷腦筋。
因為原本新庄對古林的規劃是以中繼投手來迎接球季開幕，但這兩場投完之後，新庄表示將取消中繼的計畫，改讓古林在二軍以先發做調整，之後視時機再迎接一軍的首度先發，這對火腿球團及台灣球迷來說都是件好事，畢竟先發投手本來就是古林最適應的角色，台灣的鄉親也希望看到他以先發投手在日職發光發熱，不過在近年來投手戰力增強不少的火腿隊上，洋將身份的古林無論是在先發或是中繼，都有許多競爭對手，這些競爭對手在熱身賽的表現也不遑多讓。
就先發投手來說，火腿開幕的6名先發輪值已成形，今年球季對上西武系列戰的開幕投手將由金村尚真擔任，他去年以中繼角色開季，5月進入先發輪值，出賽29場拿下7勝，防禦率僅有2.38，熱身賽先發3場，2勝1敗3.60防禦率，表現中規中矩；第二戰則是由控球機器加藤貴之先發的可能性最高，加藤在熱身賽也出賽3場，防禦率僅有1.50。
與古林同為洋將身份的費爾哈根（Drew VerHagen）在22日對養樂多的比賽中，先發5局只被打出1支安打，熱身賽登板4場，雖無勝敗紀錄，防禦率只有1.20，15局也只投出2次保送，一改去年熱身賽控球問題，今年開季就進入先發輪值，他會是古林在先發方面最大的競爭對手，但以過去幾年費爾哈根在日職的狀況來說，要整季站穩一軍是很難的事，屆時就是古林表現的機會了。
第二個系列戰將由王牌伊藤大海擔任主場開幕戰投手，後兩戰則是北山亘基及山崎福也，伊藤及山崎去年都有10勝以上成績，3人在熱身賽的表現也都十分優異，防禦率分別為1.29、0.00及2.57，這6名投手組成的先發輪值在洋聯來說十分堅強。
至於原本古林被規劃的中繼部分，同樣有洋將與之競爭，最快球速可以到162公里的薩瓦拉（Aneurys Zabala），上季登板16場，防禦率僅有1.20，不過8月因傷下二軍就此結束球季，今年在熱身賽出賽2場投2局無失分，表現不錯；另外，如中繼王河野竜生、老將宮西尚生、守護神田中正義、杉浦稔大及從中日轉來的福谷浩司，在熱身賽都未失分，火腿的牛棚狀況極佳，因此古林如按計畫由中繼出發，競爭也是非常激烈。
火腿本季採取5名正式及1名育成洋投的體制，一軍雖可登錄5名洋將，但一場比賽只有4人能出賽，原本如計畫古林開季中繼的話，那將是3名洋投加洋砲雷耶斯（Franmil Reyes），馬丁尼茲（Ariel Martinez）則會因守備位置重疊而被放在比較後面的上場順位，但火腿近期傷了水谷瞬，必須加強進攻火力，古林也暫時先在二軍調整先發，因此會變成2投2打的洋將配置，馬丁尼茲的打擊表現，也會間接影響到古林的一軍出賽機會。
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