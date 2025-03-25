日職／火腿投手表現太優異 古林睿煬先發或中繼競爭都激烈

日職熱身賽賽程於23日全數結束，火腿以10勝3敗3和，超過7成5的勝率，相隔15年後再度拿到熱身賽優勝，投打兩方都有所表現是關鍵，打擊部分，團隊打擊率排第3名，60分總得分排第2名，15轟更是居冠；投手方面，團隊防禦率是2.49，排12隊中的第4名，其中去年季後從統一轉戰火腿的台灣旅日投手古林睿煬，在熱身賽也有兩場中繼出賽紀錄，投3局只被打1支安打無失分，投出4次三振，精彩的投球內容竟讓新庄剛志監督又開心又傷腦筋。

因為原本新庄對古林的規劃是以中繼投手來迎接球季開幕，但這兩場投完之後，新庄表示將取消中繼的計畫，改讓古林在二軍以先發做調整，之後視時機再迎接一軍的首度先發，這對火腿球團及台灣球迷來說都是件好事，畢竟先發投手本來就是古林最適應的角色，台灣的鄉親也希望看到他以先發投手在日職發光發熱，不過在近年來投手戰力增強不少的火腿隊上，洋將身份的古林無論是在先發或是中繼，都有許多競爭對手，這些競爭對手在熱身賽的表現也不遑多讓。

就先發投手來說，火腿開幕的6名先發輪值已成形，今年球季對上西武系列戰的開幕投手將由金村尚真擔任，他去年以中繼角色開季，5月進入先發輪值，出賽29場拿下7勝，防禦率僅有2.38，熱身賽先發3場，2勝1敗3.60防禦率，表現中規中矩；第二戰則是由控球機器加藤貴之先發的可能性最高，加藤在熱身賽也出賽3場，防禦率僅有1.50。

古林睿煬在先發方面最大的競爭對手是同為洋將的費爾哈根。日本火腿臉書官方粉專

與古林同為洋將身份的費爾哈根（Drew VerHagen）在22日對養樂多的比賽中，先發5局只被打出1支安打，熱身賽登板4場，雖無勝敗紀錄，防禦率只有1.20，15局也只投出2次保送，一改去年熱身賽控球問題，今年開季就進入先發輪值，他會是古林在先發方面最大的競爭對手，但以過去幾年費爾哈根在日職的狀況來說，要整季站穩一軍是很難的事，屆時就是古林表現的機會了。

第二個系列戰將由王牌伊藤大海擔任主場開幕戰投手，後兩戰則是北山亘基及山崎福也，伊藤及山崎去年都有10勝以上成績，3人在熱身賽的表現也都十分優異，防禦率分別為1.29、0.00及2.57，這6名投手組成的先發輪值在洋聯來說十分堅強。

伊藤大海(中)及山崎福也(左)是火腿主場開幕系列的表定先發投手。日本火腿臉書官方粉專

至於原本古林被規劃的中繼部分，同樣有洋將與之競爭，最快球速可以到162公里的薩瓦拉（Aneurys Zabala），上季登板16場，防禦率僅有1.20，不過8月因傷下二軍就此結束球季，今年在熱身賽出賽2場投2局無失分，表現不錯；另外，如中繼王河野竜生、老將宮西尚生、守護神田中正義、杉浦稔大及從中日轉來的福谷浩司，在熱身賽都未失分，火腿的牛棚狀況極佳，因此古林如按計畫由中繼出發，競爭也是非常激烈。

在熱身賽的優異表現使得新庄剛志監督取消原本要讓古林睿煬開季擔任中繼投手的計畫。日本火腿臉書官方粉專

火腿本季採取5名正式及1名育成洋投的體制，一軍雖可登錄5名洋將，但一場比賽只有4人能出賽，原本如計畫古林開季中繼的話，那將是3名洋投加洋砲雷耶斯（Franmil Reyes），馬丁尼茲（Ariel Martinez）則會因守備位置重疊而被放在比較後面的上場順位，但火腿近期傷了水谷瞬，必須加強進攻火力，古林也暫時先在二軍調整先發，因此會變成2投2打的洋將配置，馬丁尼茲的打擊表現，也會間接影響到古林的一軍出賽機會。