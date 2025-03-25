不用對主審氣得跳腳！自動好壞球判定ABS 明年大聯盟勢在必行

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自動好壞球判定（Automated Ball-Strike System，簡稱ABS）挑戰系統在今年春訓啟用，首次登上大聯盟熱身賽，測試目前持續進行，各方均密切觀看效果，聯盟方面是最終在明年全面導入例行賽。

回顧歷史，棒球界對改變總是充滿反彈，若干年前球員們還為在球衣上多一個小小的耐克（Nike）商標而大聲抗議，再來是投球計時器推出、投手批判影響節奏、會受傷。結果呢？大家現在不還過得好好的，而且比賽時間不再無限拉長，那麼迎接即將到來的另一項重大變革勢在必行，也就是好壞球挑戰系統。

有了這項技術，誤判不必再硬掰成比賽的一部份，且在小聯盟實施期間證明，這不影響到比賽流暢度。今年熱身賽上，紐約洋基隊的打者奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）一度判三振，經挑戰後改判為保送上壘，整個過程無拖泥帶水，將誤判的那一球透過挑戰系統扭轉，亦減少總教練大動肝火上場破口大罵的場面。另一個例子，則是發生在洛杉磯天使對亞利桑那響尾蛇隊的熱身賽，捕手將偏離好球帶兩顆球寬的一球框進邊緣，成功欺騙了主審，但隨即被打者挑戰成功，一個小誤判立刻被修正，顯得簡單、快速。

兩個案例顯示，這就是棒球發展正確的方向，有人會覺得這破壞了比賽？捕手、打者或投手僅需輕輕碰一下頭盔或帽子，就能觸發挑戰，休息區不會清板凳介入，因為是立即進行，巨型螢幕會顯示鷹眼（Hawk-Eye） 技術追蹤的好壞球進壘軌跡，明確呈現到底是好還是壞球，判決快速確保比賽順暢。 目前規則是每隊限制兩次，只要成功就保留挑戰權。因此，理論上如果真的是誤判，就可以不斷地讓那一場比賽的主審難堪。

洋基隊總教頭布恩已明確表達對這新機制的不滿。 美聯社

那麼，在球隊立場是如何看待呢？目前觀之是有好有壞，洋基隊的總教頭布恩（Aaron Boone）坦言，對這新的實驗不感興趣，即使再等一個球季，ABS系統就會引入大聯盟例行賽，布恩已明確表達對這新機制的不滿。「坦白說，我不喜歡這個系統。」布恩在受訪時表示，春訓期間已多次表達質疑，當洋基與紅襪 以4：4 平手的熱身賽後，他再度做出評論，尤其該場出現許多次的ABS挑戰，他建議可以的話，每一隊每一場只該有一次挑戰權比較合理。

布恩承認，當天部分的挑戰確實對洋基隊有利，但有個挑戰結果讓他在賽後記者會直搖頭。被問到投手哈特萊柏（Geoff Hartlieb） 的表現時，布恩認為一次被推翻的挑戰影響投手心情。紅襪的日籍打者吉田正尚在六局從哈特萊柏手中開轟，源於先前坎貝爾（Kristian Campbell）有一次挑戰成功，最終選到兩人出局保送，布恩語帶無奈指出：「ABS 這樣一搞......」判決逆轉對投手是種打擊，尤其是當以為順利解決一個半局後，這感覺就像一個很奇怪的重啟。布恩也提到，ABS 挑戰系統削弱捕手的框球能力，這是洋基內部重視的技術。

ABS 對洋基隊並非沒好處，奇森姆挑戰成功，就是個案例。當布恩被問到奇森姆一摸頭盔就逕自往一壘走去， 是否無意間「挑釁」本壘主審歐提茲（ Roberto Ortiz），這位教頭回應：「我已經和奇森姆談過挑戰時該有的謙遜，他並沒有其他意思！只是默默地做了該做的事。」

布恩補充，他不認為有人不滿，但還是和隊友討論應有的禮儀。洋基亦有成員考慮挑戰，但最後一刻猶豫未能成功，賈吉（Aaron Judge） 上周二比賽曾想過挑戰，但最終沒有發起，布恩說：「他們不想在2025球季都還不會正式啟用的情況下做這件事，所以只是猶豫了一下。」可確定的是，系統不會在 2025 年例行賽登場，所有規則變更都需在開季前45天通知各隊。聯盟就是要在今年春訓測試系統，確認沒問題才正式推行。

去年世界大賽與洋基爭冠的洛杉磯道奇隊，在今年春訓已經熟悉ABS系統，對新技術抱持正面評價，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「對我來說，這是正面的發展，我認為球員們似乎都很喜歡新措施，看不出有什麼缺點。從挑戰到裁定的時間夠快，不影響比賽節奏。」他主張系統目標是確保判決正確，讓球員在關鍵時刻可提出挑戰，是很棒的事。

當然，執法的主審仍負責場上每一顆好壞球的判定，但鷹眼技術會精準監測好球帶位置，當球員認為主審的判決有誤時，可於判決後兩到三秒內提出挑戰。然而，對於那些人類主審來說，這套系統是否有益仍未達成共識。羅伯茲提到：「就像大多數新的事物，各方意見不一，有些主審認為這是好事，有些則不太喜歡。但這已是大勢所趨，所以都得習慣它。」部分主審私下說不願接受挑戰，因為會讓現場所有人清楚看到錯誤判決，但與其說是系統的缺點，不如說是主審自尊心作祟。主審應該關心的是，如何做出正確的判決，如果有誤判，應該感謝科技的輔助挽救比賽。

近幾年大聯盟陸續導入一些新規則與技術，務求讓比賽的長度、節奏和公平性完整化，目前觀之均往正向發展。 美聯社

實際上，大聯盟並非首遭導入科技判決，若干年前早已透過重播輔助系統，讓總教練挑戰跑壘或牽制出局判決。ABS系統的加入，是朝著全面由科技判定比賽邁出的第一步，以達到目標100%準確投球判定。自動好壞球判定系統的好球帶，是透過二維矩形設定，該矩形位於本壘板後半（距前緣8.5英吋），其上、下邊界依打者的身高比例調整，範圍是打者身高27%至53.5%之間，約為球衣字母位置至膝蓋區間，基於球員站姿時的高度計算。系統在開季後，即將重返小聯盟執法，若一切順利明年就會在大聯盟導入。